Императорские подмостки

В Новосибирске едва не построили второй оперный — с куполом и лекциями о вреде пьянства

В краеведческом музее открылась выставка редких архивных документов. К примеру, здесь можно посмотреть на запись о рождении будущего маршала Александра Покрышкина или о заключении первого брака Фёдора Достоевского, узнать, о чём писали в первой городской газете или как выглядела знаменитая новосибирская часовня до того, как её снесли, а затем построили заново. Есть здесь и уникальная папка: чертежи и эскизы Андрея Крячкова к проекту Народного дома — здания, где должны были идти театральные представления, храниться книги и проходить лекции. Подробности об одном из самых больших проектов знаменитого архитектора, который мог сделать дореволюционный Новониколаевск столицей Сибири, — в материале НГС.

Показать все разделы проекта на выставке оказалось невозможно — он состоит из более чем 60 листов формата примерно А3





22 июня в краеведческом музее открылась необычная выставка: в течение двух недель горожане смогут увидеть редкие архивные документы. Например, впервые покажут проект часовни, которую построили, снесли, а затем, переработав, восстановили на Красном проспекте, записи о рождениях и бракосочетаниях известных сибиряков, первую городскую газету.







Среди документов есть и проект архитектора Андрея Крячкова, который так и не был реализован: здание Народного дома — оно, в частности, могло стать первым в городе театром.







По информации Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), решение о строительстве Народного дома было принято в 1910 году — на тот момент год существовавшее в городе Общество попечения о народном образовании остро нуждалось в собственном здании. Заказ на разработку проекта получил уже известный к тому моменту томский архитектор Андрей Крячков. Как предположил в книге «А.Д. Крячков. Сибирский архитектор» Сергей Баландин, — после успешной реализации программы строительства школ в городе.







Эскиз фасада и здание в разрезе: Андрей Крячков даже изобразил актрису на сцене и суфлёра





Предполагалось, что это будет здание «широкого профиля» — что-то вроде советского Дома культуры, пояснил корреспонденту НГС главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов. Подобные здания строились при Николае II по всей стране.





По предположению Филонова, там могли бы читать и лекции о вреде алкоголизма например: общества трезвости были весьма распространены в то время.







Архитектурно здание в проекте было классически театральным: композиция в стиле московского ампира с аркой и коринфскими колоннами, аттик со скульптурной группой в центре, витражи, лепнина, небольшие купола над лестницами.







В Народном доме в Новониколаевске, по описанию Сергея Баландина, должен был быть театральный зал на 1188 мест и сцена с помещением для оркестра, в фойе должны были поместиться не менее 400 человек, а гардероб должен был быть рассчитан, как и зрительный зал, на тысячу человек. Венчалось здание огромным на тот момент куполом диаметром 18 м.







План здания в разрезе и его расположение на карте города — место, где должен был быть построен Народный дом, пустует до сих пор





Кроме того, в здании должны были разместиться библиотека с книгохранилищем, классы для занятий и буфет, а в перспективе ещё и музей. Архиограф ГАНО Игорь Самарин отмечает, что у основателей Общества попечения о народном образовании была идея создать «музей мироведения» — что-то в этом роде сегодня реализовано в новосибирском краеведческом музее.







— Мы сейчас стоим в таком музее — он мог бы стать частью Народного дома, — подчёркивает он.







Территорию для грандиозного по тем меркам сооружения выделили рядом с телефонной станцией на улице Воронцовской (сейчас Свердлова) — это был участок площадью 1080 кв. саженей или почти 5 тысяч кв. м.







Купол, который так и не реализовали в проекте Народного дома, в итоге построили в здании Сибревкома





Стоимость строительства по предварительной смете составляла 59 798,19 рубля. Таких денег у Общества не было, и оно обратилось за помощью к купцам, промышленникам и простым горожанам. По информации ГАНО, была даже выпущена серия открыток с изображением проекта Народного дома, распространялись подписные листы и устраивались праздники для сбора средств.







Но дальше фундамента и подвального этажа, возведённых в 1912 году, строительство не пошло: повышение цен во время Первой мировой войны сильно увеличило смету строительства, сделав его нереальным. В конце 1915 года Общество вернулось к проекту и направило в Министерство народного просвещения ходатайство с просьбой о ссуде, но получило отказ. С тех пор площадка пустует.







— За комиссариатом (здание на Советской, 4А. — Л.П.) пустырь долгое время был окружён каменным забором. И там действительно часть того фундамента, даже, наверное, треть [сохранилась], — говорит архиограф Игорь Самарин.







На выставке представлены и другие архитекторы: на этом архивном фото — группа архитекторов, участвовавших в конкурсной разработке здания театра оперы и балета. Молодой человек в очках в центре — Борис Гордеев, виднейший представитель новосибирского конструктивизма, автор «Дома с часами»





Сегодня на месте телефонной станции построено раскритикованное когда-то здание Сибревкома — ещё один, более поздний проект Крячкова, который отдалённо напоминает проект Народного дома. По крайней мере купол, который архитектору не удалось реализовать в проекте 1911 года, воплотился именно здесь. По словам Игоря Самарина, Крячкова иногда обвиняют в том, что он был «архитектором одного дома», но конкретно в этом случае это выглядит вполне оправданным.







Как явлению новосибирскому театру уже больше века, но до 1945 года, когда в городе построили здание нынешнего театра оперы и балета, специальных помещений практически не было. Хотя культурная жизнь города была вполне насыщенной, говорит сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.







Здание «Красного факела» стало первым стационарным театром в городе





— Драматургия берёт начало от школы Будагова, именно здесь зарождалась театральная слава крупнейшего мегаполиса Сибири, — рассказал Голодяев. — 28 января 1896 года было показано первое театральное представление. Любительское, но всё-таки театральное. Причём фактически это было два спектакля: комедия в двух действиях «В чужом пиру похмелье» Александра Николаевича Островского и водевиль-фарс в одном действии «Танцующий кавалер» Виктора Викторовича Билибина (псевдоним В.Холостов).







Спектакли прошли успешно и получили положительную рецензию, а средства, которые удалось собрать с продажи билетов, пошли в пользу школы. В следующем году в Новониколаевске прошли гастрольные спектакли, в 1898-м — организован драмкружок.







Театр оперы и балета изначально задумывался как многофункциональное здание: здесь должны были быть кроме собственно театра научно-исследовательский центр с лабораториями, музей и картинная галерея





Первым и единственным стационарным закрытым театром, по информации Константина Голодяева, в начале прошлого века был ресторан-театр Чиндорина «Яр» в саду Андреевой на пересечении нынешних улиц Сибирская и Нарымская — именно здесь в мае 1909 года с гастролями выступала знаменитая актриса Вера Комиссаржевская. Позднее деревянный «Яр» сгорел и через три года был выстроен заново, получив вместе с садом название «Альгамбра».







— Но речь о создании отдельного театрального здания, которое бы было только театром, пока не шла, — добавляет Сергей Филонов. — У нас в городе не было столько любителей театра, чтобы заполнить залы: были синематографы, были цирки шапито, которые удовлетворяли культурные запросы горожан.







Театр музкомедии, построенный уже после войны, стал одним из немногих специализированных зданий театра в городе





После провала идеи построить Народный дом часть его функций взяло на себя Купеческое коммерческое собрание: там ставились спектакли, проходили гастроли, вот только доступа у простых горожан туда почти не было. Театр там обосновался уже после революции, в 1922 году, — настолько прочно, что именно такое назначение у здания сохраняется и сегодня: здесь работает театр «Красный факел».







— Это одновременно был театр оперы, балета и драматический — первый театр, который был основан, хоть и в клубном здании. По сути, «Красный факел» — единственное капитальное здание до 1945 года, которое было приспособлено под театр, — поясняет Сергей Филонов.







Театр «Глобус» — самое современное здание театра в Новосибирске





Во время войны в городе построили Дворец науки и культуры — нынешний театр оперы и балета, после войны появились здание театра музкомедии, фактически первое именно театральное здание в городе, а в 1980-е — здание ТЮЗа, сегодня театр «Глобус». Все остальные городские театры занимают совсем не предназначенные для них изначально здания: крячковские школы, например, как театр «Старый дом» и кукольный театр.







Игорь Самарин рассказал корреспонденту НГС, что окончательно от проекта Народного дома в городе ещё не отказались. Например, у руководителя архивной службы ГАНО Константина Захарова всё ещё сохраняется мечта его реализовать.







— Не случайно эта идея родилась в Новониколаевске, в Новосибирске, надо же её осуществить как-то, — считает Самарин. — Проект уникальный. Если бы его осуществили в то время, мы бы ещё до революции стали столицей.







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