Белые идут (карта грибных мест)

Под Новосибирском появились первые грибы — НГС узнал, куда и за какими ехать

Опытные грибники считают, что всё же надо подождать до 10 июля
Опытные грибники считают, что всё же надо подождать до 10 июля

Под Новосибирском уже начинается сезон сбора грибов. По словам учёных, из-за холодного мая даже сейчас в лесах области можно найти весенние грибы, а из-за тёплой влажной погоды в начале лета вскоре стоит ждать много белых грибов и маслят. НГС поговорил с любителями побродить по лесам в поисках грибов, прочёл десятки сообщений на форумах грибников и составил карту самых урожайных мест, где встретились первые грибы, — маслята уже растут на окраинах города.

В Новосибирской области начался сезон сбора грибов — пока что грибов немного, но любители уже составляют список мест, куда стоит за ними поехать. Из-за затяжных холодов этой весной многие виды майских грибов выросли только в середине июня и растут вместе с летними видами. Однако, как утверждают специалисты, после обильных летних дождей грибов в лесу будет достаточно.


«Ощущение, что они долго были в ожидании стадии роста. Холодная погода не давала расти, а сейчас благоприятные условия, и они начали расти одновременно. Похожая картина была несколько лет назад, когда, наоборот, два месяца не было дождей и стояла засуха, — тогда в августе одновременно росли весенние, летние, позднелетние и даже осенние виды, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирина Горбунова. — 


Сейчас грибная погода: высокая влажность и тёплые высокие температуры — это способствует росту грибов, в лесу заметно, что активно начали расти. 


Говорят, уже продают белый гриб, что нехарактерно для данного времени — явно погода сыграла роль. Вообще очень непонятная ситуация в этом году. Вижу сейчас весенние грибы, когда иду по лесу на работу. Появился майский гриб — калоцибе майская, — он появляется в мае и начале июня, много стробилюруса — это такой маленький гриб, растущий на шишках. Одновременно идёт майская биота, я имею в виду агариковые съедобные грибы, и даже июльские».


В середине июня на площади Калинина уже начали продавать белые грибы — как рассказали продавцы, грибы собрали накануне около села Завьялово. На форумах грибники активно обсуждают, куда стоит поехать за грибами, — опытные грибники всё же советуют подождать. По их наблюдениям, настоящий сезон в Новосибирской области традиционно начинается 10 июля. НГС составил карту, где уже были замечены грибы.


НГС отметил на карте места, где новосибирцы уже встречали грибы
НГС отметил на карте места, где новосибирцы уже встречали грибы


Однозначный фаворит среди грибников — Караканский бор, туда многие рекомендуют заглянуть, с ними соглашаются учёные.


«Самые грибные, самые богатые в плане съедобных грибов леса — это Караканский бор. Там есть белый гриб, рыжики, маслята, сыроежки в большом количестве. Грузди ближе к осени. В колках берёзовых под Новосибирском, например в лесах недалеко от Кольцово, должны быть подберёзовики. Маслят там не будет — они растут только в хвойных лесах», — добавила Ирина Горбунова.


В Татарском районе около деревни Минино много белых грибов, но, как отмечают люди, «молоденькие и червивые», также редко, но встречаются первые подосиновики.


Новосибирцы начали хвастаться первыми собранными грибами в соцсетях
Новосибирцы начали хвастаться первыми собранными грибами в соцсетях

«Наши грибные места — в основном это Мошковский район, деревня Ташара: там будет белый гриб, маслята, опята, лисички. В этом году была в Коченёвском районе, там в лесопосадках уже пошли подберёзовики, коровники уже тоже идут. Чуть позже там можно в околках встретить белый гриб. Также Колыванском районе около деревни Вьюны», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Анна. Девушка добавляет, что после прогулки по Коченёвскому району один из грибников их компании снял с себя клеща, а леса кишат роями комаров — в начале лета НГС рассказывал о самых эффективных способах защиты от гнуса.


На форуме НГС активно обсуждают грибные места, но также жалуются, что июньские грибы зачастую червивые — можно потратить кучу времени, но не собрать хороших.


«Сегодня знакомые ездили в Спирино. Грибов много, но абсолютно все червивые, даже шляпки. Плюс огромные лужи (раньше таких не было) и тучи комаров. Так что, если кто собирается в те места, подумайте, стоит ли тратить время и деньги на бензин. Мы поездку отменили. Будем ждать белых в околках. Вчера заезжали в околки в сторону Борового по пути на море — две поганки и куча комаров», — написали там 19 июня. Однако многое зависит от удачи грибника — иногда отзывы противоречат друг другу. Так, уже на следующий день, 20 июня, форумчане сообщают, что «в Спирино и Антоново маслята попадались, причём большие и, что странно, не червивые».


«Вчера были в Кудряшах. Кроме маслят, ничего не было. Маслята растут в основном рядом с иван-чаем. Вот такой вот симбиоз», — написали на форуме НГС. Однако маслята встречаются и совсем рядом, в городской черте — в Заельцовском парке, Нижней Ельцовке.


«Ходила полтора часа, насобирала 2 литра только. Место — недалеко от улицы Экваторной, можно сказать, рядом с гаражами, есть небольшие сосенки, там и собирала. В прошлом году я отсюда по ведру 10 литров таскала через день. Сейчас, наверно, только пошли», — рассказала жительница Новосибирска Ирина.


В конце июня начинается сезон не только грибов, но и ягод. Накануне в центре Новосибирска началась торговля жимолостью — это первый летний урожай местных ягод.

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