Белые идут (карта грибных мест)

Под Новосибирском уже начинается сезон сбора грибов. По словам учёных, из-за холодного мая даже сейчас в лесах области можно найти весенние грибы, а из-за тёплой влажной погоды в начале лета вскоре стоит ждать много белых грибов и маслят. НГС поговорил с любителями побродить по лесам в поисках грибов, прочёл десятки сообщений на форумах грибников и составил карту самых урожайных мест, где встретились первые грибы, — маслята уже растут на окраинах города.

В Новосибирской области начался сезон сбора грибов — пока что грибов немного, но любители уже составляют список мест, куда стоит за ними поехать. Из-за затяжных холодов этой весной многие виды майских грибов выросли только в середине июня и растут вместе с летними видами. Однако, как утверждают специалисты, после обильных летних дождей грибов в лесу будет достаточно.





«Ощущение, что они долго были в ожидании стадии роста. Холодная погода не давала расти, а сейчас благоприятные условия, и они начали расти одновременно. Похожая картина была несколько лет назад, когда, наоборот, два месяца не было дождей и стояла засуха, — тогда в августе одновременно росли весенние, летние, позднелетние и даже осенние виды, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирина Горбунова. —





Сейчас грибная погода: высокая влажность и тёплые высокие температуры — это способствует росту грибов, в лесу заметно, что активно начали расти.





Говорят, уже продают белый гриб, что нехарактерно для данного времени — явно погода сыграла роль. Вообще очень непонятная ситуация в этом году. Вижу сейчас весенние грибы, когда иду по лесу на работу. Появился майский гриб — калоцибе майская, — он появляется в мае и начале июня, много стробилюруса — это такой маленький гриб, растущий на шишках. Одновременно идёт майская биота, я имею в виду агариковые съедобные грибы, и даже июльские».





В середине июня на площади Калинина уже начали продавать белые грибы — как рассказали продавцы, грибы собрали накануне около села Завьялово. На форумах грибники активно обсуждают, куда стоит поехать за грибами, — опытные грибники всё же советуют подождать. По их наблюдениям, настоящий сезон в Новосибирской области традиционно начинается 10 июля. НГС составил карту, где уже были замечены грибы.





НГС отметил на карте места, где новосибирцы уже встречали грибы





Однозначный фаворит среди грибников — Караканский бор, туда многие рекомендуют заглянуть, с ними соглашаются учёные.





«Самые грибные, самые богатые в плане съедобных грибов леса — это Караканский бор. Там есть белый гриб, рыжики, маслята, сыроежки в большом количестве. Грузди ближе к осени. В колках берёзовых под Новосибирском, например в лесах недалеко от Кольцово, должны быть подберёзовики. Маслят там не будет — они растут только в хвойных лесах», — добавила Ирина Горбунова.





В Татарском районе около деревни Минино много белых грибов, но, как отмечают люди, «молоденькие и червивые», также редко, но встречаются первые подосиновики.





Новосибирцы начали хвастаться первыми собранными грибами в соцсетях

«Наши грибные места — в основном это Мошковский район, деревня Ташара: там будет белый гриб, маслята, опята, лисички. В этом году была в Коченёвском районе, там в лесопосадках уже пошли подберёзовики, коровники уже тоже идут. Чуть позже там можно в околках встретить белый гриб. Также Колыванском районе около деревни Вьюны», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Анна. Девушка добавляет, что после прогулки по Коченёвскому району один из грибников их компании снял с себя клеща, а леса кишат роями комаров — в начале лета НГС рассказывал о самых эффективных способах защиты от гнуса.







На форуме НГС активно обсуждают грибные места, но также жалуются, что июньские грибы зачастую червивые — можно потратить кучу времени, но не собрать хороших.





«Сегодня знакомые ездили в Спирино. Грибов много, но абсолютно все червивые, даже шляпки. Плюс огромные лужи (раньше таких не было) и тучи комаров. Так что, если кто собирается в те места, подумайте, стоит ли тратить время и деньги на бензин. Мы поездку отменили. Будем ждать белых в околках. Вчера заезжали в околки в сторону Борового по пути на море — две поганки и куча комаров», — написали там 19 июня. Однако многое зависит от удачи грибника — иногда отзывы противоречат друг другу. Так, уже на следующий день, 20 июня, форумчане сообщают, что «в Спирино и Антоново маслята попадались, причём большие и, что странно, не червивые».







«Вчера были в Кудряшах. Кроме маслят, ничего не было. Маслята растут в основном рядом с иван-чаем. Вот такой вот симбиоз», — написали на форуме НГС. Однако маслята встречаются и совсем рядом, в городской черте — в Заельцовском парке, Нижней Ельцовке.





«Ходила полтора часа, насобирала 2 литра только. Место — недалеко от улицы Экваторной, можно сказать, рядом с гаражами, есть небольшие сосенки, там и собирала. В прошлом году я отсюда по ведру 10 литров таскала через день. Сейчас, наверно, только пошли», — рассказала жительница Новосибирска Ирина.





В конце июня начинается сезон не только грибов, но и ягод. Накануне в центре Новосибирска началась торговля жимолостью — это первый летний урожай местных ягод.