«Где дороги?»: ноги сломать можно

Пешеходы прыгают через открытый люк, машины тонут в гигантских лужах, а на Софийской — лунные дороги

В 10-м, юбилейном выпуске проекта «Где дороги?» — бесконечные раскопки, коварный люк на переходе и мокрый привет гостям города от дорожников.

«Где дороги?»: ноги сломать можно


Открывает выпуск клич пешехода с улицы Писемской. «После дождя всё превращается в жуткую грязь. И так выглядит вся улица. Тут нет жилых домов, но много разных фирм и предприятий, которые платят налоги, а сотруднику без машины до работы не добраться чистым! Вместо того чтобы тратить деньги на бесполезное приложение ко Дню города, лучше бы машину щебня купили и засыпали грязь! Где тротуар или щебень хоть, вопрос хочется задать властям? Идти по дороге, чтобы сбили, или по колено в грязи?» — негодует читатель.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Со слов читателей, такие раскопки на Котовского, 25 происходят по нескольку раз в год. «На фото вечернее время, но светло. Как видно, ремонт не ведётся, техники нет. Полнейшее безобразие», — пишет Артём.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Центральный район, улица Демьяна Бедного. Примечательно — напротив здания городского УМВД.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Ну а это дорога в районе ДК им. Попова — улица Добролюбова. По словам читателей, ничуть не лучше дорога на соседней Зыряновской. 


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Это не пруд и не ручей. Это дорога в конце улицы Титова. «После дождя вообще не проехать: машины отрывают защиты, бампера, брызговики, теряют номера, протыкают колёса. К великому сожалению, местным властям нет никакого дела», — возмущаются читатели.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


«Открытая ливнёвка на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе, прямо на пешеходном переходе. Глубина и ширина достаточные, чтоб провалился взрослый человек, не говоря уже про ребёнка. Ограждений или предупреждающих знаков нет», — предостерегает Станислав.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Ещё один открытый колодец занял целое парковочное место. «Пархоменко, 86. Уже четыре дня стоит открытый колодец, УК "СПАС-Дом" не реагирует на жалобы и звонки. Рядом детская площадка и пешеходная тропинка. Видимо, пока никто не упадёт, ничего не сделают, а потом головы полетят», — говорит Ирина. 


«Где дороги?»: ноги сломать можно


А этот лунный пейзаж сняли жители ОбьГЭС на улице Софийской. «Поток машин (легковых, грузовых и общественного транспорта) постоянный: три маршрута автобусов, две маршрутки, единственная дорога к нескольким СНТ, нескольким коттеджным посёлкам и к совхозу "Морской". Кроме того, по этой дороге едет транспорт в Верх-Тулу, а через неё ещё и на Ордынскую трассу», — рассказывает Галина и добавляет, что такая дорога тянется как минимум полкилометра.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Подобные разбомбленные тротуары встречаются во многих уголках Новосибирска. Этот, например, у ДК им. Калинина. «Дорога ведёт к любимому всеми скверу, в котором очень любят устраивать свои мероприятия местные депутаты. Но пока дойдёшь — ноги переломаешь», — сообщают очевидцы.


«Где дороги?»: ноги сломать можно


Завершают этот выпуск две вечные российские проблемы, которые решили объединиться в дождь. Свидетелями такого наверняка инновационного дорожного ремонта становились гости Новосибирска — это дорога в аэропорт у Экспоцентра.


Читайте также:

Суд потребовал наказывать Uber и Яндекс.Такси за вред пассажирам.


Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов. 

Прочтений: 520
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено