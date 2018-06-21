«Где дороги?»: ноги сломать можно

Пешеходы прыгают через открытый люк, машины тонут в гигантских лужах, а на Софийской — лунные дороги

В 10-м, юбилейном выпуске проекта «Где дороги?» — бесконечные раскопки, коварный люк на переходе и мокрый привет гостям города от дорожников.





Открывает выпуск клич пешехода с улицы Писемской. «После дождя всё превращается в жуткую грязь. И так выглядит вся улица. Тут нет жилых домов, но много разных фирм и предприятий, которые платят налоги, а сотруднику без машины до работы не добраться чистым! Вместо того чтобы тратить деньги на бесполезное приложение ко Дню города, лучше бы машину щебня купили и засыпали грязь! Где тротуар или щебень хоть, вопрос хочется задать властям? Идти по дороге, чтобы сбили, или по колено в грязи?» — негодует читатель.









Со слов читателей, такие раскопки на Котовского, 25 происходят по нескольку раз в год. «На фото вечернее время, но светло. Как видно, ремонт не ведётся, техники нет. Полнейшее безобразие», — пишет Артём.









Центральный район, улица Демьяна Бедного. Примечательно — напротив здания городского УМВД.









Ну а это дорога в районе ДК им. Попова — улица Добролюбова. По словам читателей, ничуть не лучше дорога на соседней Зыряновской.









Это не пруд и не ручей. Это дорога в конце улицы Титова. «После дождя вообще не проехать: машины отрывают защиты, бампера, брызговики, теряют номера, протыкают колёса. К великому сожалению, местным властям нет никакого дела», — возмущаются читатели.









«Открытая ливнёвка на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе, прямо на пешеходном переходе. Глубина и ширина достаточные, чтоб провалился взрослый человек, не говоря уже про ребёнка. Ограждений или предупреждающих знаков нет», — предостерегает Станислав.









Ещё один открытый колодец занял целое парковочное место. «Пархоменко, 86. Уже четыре дня стоит открытый колодец, УК "СПАС-Дом" не реагирует на жалобы и звонки. Рядом детская площадка и пешеходная тропинка. Видимо, пока никто не упадёт, ничего не сделают, а потом головы полетят», — говорит Ирина.









А этот лунный пейзаж сняли жители ОбьГЭС на улице Софийской. «Поток машин (легковых, грузовых и общественного транспорта) постоянный: три маршрута автобусов, две маршрутки, единственная дорога к нескольким СНТ, нескольким коттеджным посёлкам и к совхозу "Морской". Кроме того, по этой дороге едет транспорт в Верх-Тулу, а через неё ещё и на Ордынскую трассу», — рассказывает Галина и добавляет, что такая дорога тянется как минимум полкилометра.









Подобные разбомбленные тротуары встречаются во многих уголках Новосибирска. Этот, например, у ДК им. Калинина. «Дорога ведёт к любимому всеми скверу, в котором очень любят устраивать свои мероприятия местные депутаты. Но пока дойдёшь — ноги переломаешь», — сообщают очевидцы.









Завершают этот выпуск две вечные российские проблемы, которые решили объединиться в дождь. Свидетелями такого наверняка инновационного дорожного ремонта становились гости Новосибирска — это дорога в аэропорт у Экспоцентра.





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