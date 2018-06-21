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«Мы пришли спасти вас»: супергерои залезли в окна к пациентам больницы

Эксклюзивный репортаж НГС: альпинисты в костюмах Супермена и Бэтмена обняли больных детей

Супермен и ещё трое супергероев-альпинистов залезли в окна к маленьким пациентам
Супермен и ещё трое супергероев-альпинистов залезли в окна к маленьким пациентам

Посреди длинного скучного дня в стенах больницы в окнах неожиданно показались Человек-Паук, Супермен, Бэтмен и Капитан Америка — медсёстры открыли им окна, и супергерои тут же оказались в объятиях детей-пациентов, которые подолгу лежат в отделениях. Акцию устроил НГС совместно с Новосибирской областной больницей и четырьмя промышленными альпинистами, бесплатно согласившимися сделать необычный сюрприз для больных детей. Подробности и эксклюзивные фото и видео — в репортаже наших корреспондентов.

В жаркий полдень 20 июня на крыше детского корпуса Новосибирской областной больницы работают четверо мужчин в рабочих комбинезонах, кепках и джинсах — с виду ничего особенного, будто сейчас они будут что-то ремонтировать или мыть окна. Но всё меняется, когда вслед за верёвками и креплениями они достают из рюкзаков четыре ярких костюма: Супермена, Человека-Паука, Бэтмена и Капитана Америки.


Юрий Кокорин примеряет костюм Человека-Паука. Фото Александра Ощепкова
Юрий Кокорин примеряет костюм Человека-Паука. Фото Александра Ощепкова


Это промышленные альпинисты: Юрий Кокорин, Тихон Мариноха, Александр Ликоренко и Владимир Токмаков. Они откликнулись на идею областной больницы и НГС сделать акцию, необычную для Новосибирска. В нашем городе впервые супергерои оказались в детской больнице, хотя в других странах и крупных городах России были подобные акции. 


Последняя репетиция и чтение сценария перед спуском. Фото Александра Ощепкова
Последняя репетиция и чтение сценария перед спуском. Фото Александра Ощепкова


Супергерои готовы спуститься в палаты. Фото Александра Ощепкова
Супергерои готовы спуститься в палаты. Фото Александра Ощепкова


Первое отделение по плану — неврологическое. Альпинисты-супергерои практически молниеносно спускаются с крыши, и дети замечают развевающийся на ветру красный плащ Супермена. Медсёстры открывают окна, и герои запрыгивают в них. Их тут же обступают со всех сторон удивлённые дети и мамы.


Акция началась примерно в 14 часов — погода была отличной. Фото Александра Ощепкова
Акция началась примерно в 14 часов — погода была отличной. Фото Александра Ощепкова


Дети здоровались с альпинистами-героями ещё до того, как они полностью оказывались на балконе отделения. Фото Ольги Бурлаковой
Дети здоровались с альпинистами-героями ещё до того, как они полностью оказывались на балконе отделения. Фото Ольги Бурлаковой


В Новосибирске такая акция прошла впервые. Фото Александра Ощепкова
В Новосибирске такая акция прошла впервые. Фото Александра Ощепкова


«Привет! Это больница? Вы тут грустите, наверное! Мы пришли спасти вас от скуки и грусти, быстрее выздоравливайте!» — говорят супергерои, усиливая восторг маленькими подарками — машинками, мелками, раскрасками и куклами.


Врачи отметили, что поприветствовать героев пришли даже те, кто до этого не вставал с больничной кровати. Фото Ольги Бурлаковой
Врачи отметили, что поприветствовать героев пришли даже те, кто до этого не вставал с больничной кровати. Фото Ольги Бурлаковой


Дети просили супергероев не уходить из больницы, но когда те говорили, что нужно поздороваться и с другими пациентами этажом ниже, соглашались отпустить их. Фото Ольги Бурлаковой
Дети просили супергероев не уходить из больницы, но когда те говорили, что нужно поздороваться и с другими пациентами этажом ниже, соглашались отпустить их. Фото Ольги Бурлаковой


Альпинисты побывали почти во всех отделениях детского корпуса — за исключением реанимации. Фото Ольги Бурлаковой
Альпинисты побывали почти во всех отделениях детского корпуса — за исключением реанимации. Фото Ольги Бурлаковой


Пациенты вмиг забывают о том, что находятся в больнице, и им будто действительно становится лучше — они зовут друзей из других палат и просят мам сфотографировать их с любимым героем из четвёрки (а лучше со всеми вместе).


«Мы, супергерои, тоже иногда болеем, но очень редко. И вы не болейте больше, ладно? Занимайтесь спортом и будете такие же сильные, как мы!» — напутствуют альпинисты, всё больше входя в роль героев комиксов.


Пациенты восторженно следили за альпинистами. Фото Александра Ощепкова
Пациенты восторженно следили за альпинистами. Фото Александра Ощепкова


Несмотря на то, что участники акции — не профессиональные артисты, они довольно быстро вжились в роль. Фото Ольги Бурлаковой
Несмотря на то, что участники акции — не профессиональные артисты, они довольно быстро вжились в роль. Фото Ольги Бурлаковой


Окна открывали медсёстры. Фото Ольги Бурлаковой
Окна открывали медсёстры. Фото Ольги Бурлаковой


В другие отделения — травму, хирургию, офтальмологию, пульмонологию и педиатрическое для детей старшего возраста — они попадают, спускаясь по верёвкам. Это впечатляет маленьких пациентов больше всего — ведь когда ещё будет возможность дать «пять» Бэтмену, зависшему за окном?


Альпинисты признавались, что техническая сторона акции была простой — обычно они залезают и на более высокие здания. Фото Александра Ощепкова
Альпинисты признавались, что техническая сторона акции была простой — обычно они залезают и на более высокие здания. Фото Александра Ощепкова


Гораздо труднее было понять, как общаться с болеющими детьми. Фото Александра Ощепкова
Гораздо труднее было понять, как общаться с болеющими детьми. Фото Александра Ощепкова


Но в итоге они быстро нашли общий язык с пациентами. Фото Александра Ощепкова
Но в итоге они быстро нашли общий язык с пациентами. Фото Александра Ощепкова


По словам участников, им помогло то, что у них есть свои дети. Фото Александра Ощепкова
По словам участников, им помогло то, что у них есть свои дети. Фото Александра Ощепкова


Супергерои заходят к детям и в палаты — например, к очень худой и маленькой девочке, лежащей в больнице уже два месяца. Или мальчику, который лишён зрения — он тихо говорит маме, что Человек-Паук его любимый герой, и просит хотя бы подержать его за руку. Несмотря на серьёзные болезни, они пытаются обнять любимых персонажей и сфотографироваться с ними — как могут.


Дети, лежащие в больнице не один месяц, оказались самыми радостными и впечатлительными зрителями. Фото Ольги Бурлаковой
Дети, лежащие в больнице не один месяц, оказались самыми радостными и впечатлительными зрителями. Фото Ольги Бурлаковой


По словам альпинистов, они и сами хотели оказаться в роли супергероев 
По словам альпинистов, они и сами хотели оказаться в роли супергероев 


«Это великолепное событие, ребятишки подолгу лежат некоторые. Если маленькие — с матерями, с папами, бывает, лежат, а взрослые — понятно, без мамы. Понятно, что грустно, а здесь веселуха такая! Это впечатления, позитив для них. Я приветствую это, конечно, никогда не говорю, что нельзя, двумя руками за», — говорит заведующий детским травматологическим отделением, главный детский травматолог-ортопед НСО Андрей Стрельцов.


Главный детский травматолог нашёл у себя в кабинете парик и клоунскую маску. И решил сфотографироваться на руках у супергероев. Фото Ольги Бурлаковой
Главный детский травматолог нашёл у себя в кабинете парик и клоунскую маску. И решил сфотографироваться на руках у супергероев. Фото Ольги Бурлаковой


Невзирая на свой высокий статус, врач откапывает в ящиках кабинета разноцветный парик и бежит с супергероями к детям — альпинисты подхватывают его и буквально несут на руках.


В перерыве между спусками. Фото Александра Ощепкова
В перерыве между спусками. Фото Александра Ощепкова


Пациенты могли выбирать, с кем обняться или сделать селфи. Фото Ольги Бурлаковой
Пациенты могли выбирать, с кем обняться или сделать селфи. Фото Ольги Бурлаковой


Шесть отделений обошли — точнее, облазили, — за два часа. Уставшие, но выглядящие счастливыми, альпинисты снова переодеваются в свои обычные комбинезоны.


Дети спрашивали у альпинистов, не страшно ли им летать. Фото Ольги Бурлаковой
Дети спрашивали у альпинистов, не страшно ли им летать. Фото Ольги Бурлаковой


Каждый из участников работает в промышленном альпинизме больше десяти лет. Фото Ольги Бурлаковой
Каждый из участников работает в промышленном альпинизме больше десяти лет. Фото Ольги Бурлаковой


Они терпеливо отвечали на вопросы детей о буднях супергероев и о страхе высоты. Фото Ольги Бурлаковой
Они терпеливо отвечали на вопросы детей о буднях супергероев и о страхе высоты. Фото Ольги Бурлаковой


«У нас работа довольно-таки монотонная, однообразная. А здесь получается такое развлечение для нас. И очень интересно было увидеть реакцию детей на супергероев, во-первых, а во-вторых, самому побывать в этом облике. Можно сказать, я в амплуа вжился — особенно уже в конце», — рассказал корреспонденту НГС Александр Ликоренко (Капитан Америка).


Они подарили детям маленькие подарки. Фото Ольги Бурлаковой
Они подарили детям маленькие подарки. Фото Ольги Бурлаковой


Пациенты сами высказывали догадки, почему Человек-Паук в чёрном цвете — они знают комиксы лучше взрослых. Фото Александра Ощепкова
Пациенты сами высказывали догадки, почему Человек-Паук в чёрном цвете — они знают комиксы лучше взрослых. Фото Александра Ощепкова


Супергерои взяли с пациентов слово быстрее выздороветь
Супергерои взяли с пациентов слово быстрее выздороветь


Альпинисты признают, что техническая сторона акции была простой — обычно они работают на более высоких зданиях и гораздо дольше.


«Сложнее было с творческой стороной. И страшновато было в палату идти к тяжёлым лежачим детям: как, что им сказать. А они наоборот, такие весёлые, самые впечатлительные и радостные оказались», — добавил Юрий Кокорин (Человек-Паук).


По сценарию, супергерои прибыли спасти детей от грусти и скуки — судя по радостной реакции детей, им это удалось. Фото Ольги Бурлаковой
По сценарию, супергерои прибыли спасти детей от грусти и скуки — судя по радостной реакции детей, им это удалось. Фото Ольги Бурлаковой


Спайдермен улетел, но обещал вернуться. Фото Ольги Бурлаковой
Спайдермен улетел, но обещал вернуться. Фото Ольги Бурлаковой


Собрав верёвки, экс-супергерои спускаются (уже по лестнице) к машинам и упаковывают оборудование. Но дети всё равно узнают их, даже без масок и плащей, и машут сквозь оконное стекло — просят вернуться и остаться вместе с ними. Супермен и компания же отвечают, что стоит задуматься о том, чтобы всегда заниматься промальпом не в робах, а в супергеройских костюмах — взрослые любят этих персонажей комиксов не меньше. 



НГС благодарит за помощь в организации акции:


Новосибирскую областную клиническую больницу;


Промышленных альпинистов: Юрия Кокорина, Тихона Мариноху, Александра Ликоренко, Владимира Токмакова; 


Видеооператора Филиппа Васильева (посмотреть работы можно здесь и на его странице в «Инстаграме»);


Менеджера по связям с общественностью Новосибирской областной больницы Елизавету Бражник.


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