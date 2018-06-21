«Мы пришли спасти вас»: супергерои залезли в окна к пациентам больницы

Посреди длинного скучного дня в стенах больницы в окнах неожиданно показались Человек-Паук, Супермен, Бэтмен и Капитан Америка — медсёстры открыли им окна, и супергерои тут же оказались в объятиях детей-пациентов, которые подолгу лежат в отделениях. Акцию устроил НГС совместно с Новосибирской областной больницей и четырьмя промышленными альпинистами, бесплатно согласившимися сделать необычный сюрприз для больных детей. Подробности и эксклюзивные фото и видео — в репортаже наших корреспондентов.

В жаркий полдень 20 июня на крыше детского корпуса Новосибирской областной больницы работают четверо мужчин в рабочих комбинезонах, кепках и джинсах — с виду ничего особенного, будто сейчас они будут что-то ремонтировать или мыть окна. Но всё меняется, когда вслед за верёвками и креплениями они достают из рюкзаков четыре ярких костюма: Супермена, Человека-Паука, Бэтмена и Капитана Америки.







Юрий Кокорин примеряет костюм Человека-Паука. Фото Александра Ощепкова





Это промышленные альпинисты: Юрий Кокорин, Тихон Мариноха, Александр Ликоренко и Владимир Токмаков. Они откликнулись на идею областной больницы и НГС сделать акцию, необычную для Новосибирска. В нашем городе впервые супергерои оказались в детской больнице, хотя в других странах и крупных городах России были подобные акции.







Последняя репетиция и чтение сценария перед спуском. Фото Александра Ощепкова





Супергерои готовы спуститься в палаты. Фото Александра Ощепкова





Первое отделение по плану — неврологическое. Альпинисты-супергерои практически молниеносно спускаются с крыши, и дети замечают развевающийся на ветру красный плащ Супермена. Медсёстры открывают окна, и герои запрыгивают в них. Их тут же обступают со всех сторон удивлённые дети и мамы.







Акция началась примерно в 14 часов — погода была отличной. Фото Александра Ощепкова





Дети здоровались с альпинистами-героями ещё до того, как они полностью оказывались на балконе отделения. Фото Ольги Бурлаковой





В Новосибирске такая акция прошла впервые. Фото Александра Ощепкова





«Привет! Это больница? Вы тут грустите, наверное! Мы пришли спасти вас от скуки и грусти, быстрее выздоравливайте!» — говорят супергерои, усиливая восторг маленькими подарками — машинками, мелками, раскрасками и куклами.







Врачи отметили, что поприветствовать героев пришли даже те, кто до этого не вставал с больничной кровати. Фото Ольги Бурлаковой





Дети просили супергероев не уходить из больницы, но когда те говорили, что нужно поздороваться и с другими пациентами этажом ниже, соглашались отпустить их. Фото Ольги Бурлаковой





Альпинисты побывали почти во всех отделениях детского корпуса — за исключением реанимации. Фото Ольги Бурлаковой





Пациенты вмиг забывают о том, что находятся в больнице, и им будто действительно становится лучше — они зовут друзей из других палат и просят мам сфотографировать их с любимым героем из четвёрки (а лучше со всеми вместе).







«Мы, супергерои, тоже иногда болеем, но очень редко. И вы не болейте больше, ладно? Занимайтесь спортом и будете такие же сильные, как мы!» — напутствуют альпинисты, всё больше входя в роль героев комиксов.







Пациенты восторженно следили за альпинистами. Фото Александра Ощепкова





Несмотря на то, что участники акции — не профессиональные артисты, они довольно быстро вжились в роль. Фото Ольги Бурлаковой





Окна открывали медсёстры. Фото Ольги Бурлаковой





В другие отделения — травму, хирургию, офтальмологию, пульмонологию и педиатрическое для детей старшего возраста — они попадают, спускаясь по верёвкам. Это впечатляет маленьких пациентов больше всего — ведь когда ещё будет возможность дать «пять» Бэтмену, зависшему за окном?







Альпинисты признавались, что техническая сторона акции была простой — обычно они залезают и на более высокие здания. Фото Александра Ощепкова





Гораздо труднее было понять, как общаться с болеющими детьми. Фото Александра Ощепкова





Но в итоге они быстро нашли общий язык с пациентами. Фото Александра Ощепкова





По словам участников, им помогло то, что у них есть свои дети. Фото Александра Ощепкова





Супергерои заходят к детям и в палаты — например, к очень худой и маленькой девочке, лежащей в больнице уже два месяца. Или мальчику, который лишён зрения — он тихо говорит маме, что Человек-Паук его любимый герой, и просит хотя бы подержать его за руку. Несмотря на серьёзные болезни, они пытаются обнять любимых персонажей и сфотографироваться с ними — как могут.







Дети, лежащие в больнице не один месяц, оказались самыми радостными и впечатлительными зрителями. Фото Ольги Бурлаковой





По словам альпинистов, они и сами хотели оказаться в роли супергероев





«Это великолепное событие, ребятишки подолгу лежат некоторые. Если маленькие — с матерями, с папами, бывает, лежат, а взрослые — понятно, без мамы. Понятно, что грустно, а здесь веселуха такая! Это впечатления, позитив для них. Я приветствую это, конечно, никогда не говорю, что нельзя, двумя руками за», — говорит заведующий детским травматологическим отделением, главный детский травматолог-ортопед НСО Андрей Стрельцов.







Главный детский травматолог нашёл у себя в кабинете парик и клоунскую маску. И решил сфотографироваться на руках у супергероев. Фото Ольги Бурлаковой





Невзирая на свой высокий статус, врач откапывает в ящиках кабинета разноцветный парик и бежит с супергероями к детям — альпинисты подхватывают его и буквально несут на руках.







В перерыве между спусками. Фото Александра Ощепкова





Пациенты могли выбирать, с кем обняться или сделать селфи. Фото Ольги Бурлаковой





Шесть отделений обошли — точнее, облазили, — за два часа. Уставшие, но выглядящие счастливыми, альпинисты снова переодеваются в свои обычные комбинезоны.







Дети спрашивали у альпинистов, не страшно ли им летать. Фото Ольги Бурлаковой





Каждый из участников работает в промышленном альпинизме больше десяти лет. Фото Ольги Бурлаковой





Они терпеливо отвечали на вопросы детей о буднях супергероев и о страхе высоты. Фото Ольги Бурлаковой





«У нас работа довольно-таки монотонная, однообразная. А здесь получается такое развлечение для нас. И очень интересно было увидеть реакцию детей на супергероев, во-первых, а во-вторых, самому побывать в этом облике. Можно сказать, я в амплуа вжился — особенно уже в конце», — рассказал корреспонденту НГС Александр Ликоренко (Капитан Америка).







Они подарили детям маленькие подарки. Фото Ольги Бурлаковой





Пациенты сами высказывали догадки, почему Человек-Паук в чёрном цвете — они знают комиксы лучше взрослых. Фото Александра Ощепкова





Супергерои взяли с пациентов слово быстрее выздороветь





Альпинисты признают, что техническая сторона акции была простой — обычно они работают на более высоких зданиях и гораздо дольше.







«Сложнее было с творческой стороной. И страшновато было в палату идти к тяжёлым лежачим детям: как, что им сказать. А они наоборот, такие весёлые, самые впечатлительные и радостные оказались», — добавил Юрий Кокорин (Человек-Паук).







По сценарию, супергерои прибыли спасти детей от грусти и скуки — судя по радостной реакции детей, им это удалось. Фото Ольги Бурлаковой





Спайдермен улетел, но обещал вернуться. Фото Ольги Бурлаковой





Собрав верёвки, экс-супергерои спускаются (уже по лестнице) к машинам и упаковывают оборудование. Но дети всё равно узнают их, даже без масок и плащей, и машут сквозь оконное стекло — просят вернуться и остаться вместе с ними. Супермен и компания же отвечают, что стоит задуматься о том, чтобы всегда заниматься промальпом не в робах, а в супергеройских костюмах — взрослые любят этих персонажей комиксов не меньше.











НГС благодарит за помощь в организации акции:







Новосибирскую областную клиническую больницу;







Промышленных альпинистов: Юрия Кокорина, Тихона Мариноху, Александра Ликоренко, Владимира Токмакова;







Видеооператора Филиппа Васильева (посмотреть работы можно здесь и на его странице в «Инстаграме»);







Менеджера по связям с общественностью Новосибирской областной больницы Елизавету Бражник.







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