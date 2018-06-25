Дорого и небогато: обзор санаториев Новосибирска

Там лечат грязью, шоколадом и молоком — отдых в обстановке СССР обойдётся дороже путёвки в Турцию

«Как ты провёл лето?» — сентябрьский вопрос, который будут задавать друг другу коллеги и друзья, вернувшиеся из отпуска. Ответ: «В санатории» вызовет интерес не столько к самому отдыху, сколько к ценам. Стоимость путёвок в санатории Новосибирской области нередко сравнивают с заграничными турами, причём не в пользу первых. Но у так называемого совдеповского отдыха есть одно большое преимущество — лечение. Даже если каждое утро будет начинаться с похода по процедурным кабинетам в компании полотенца, за две недели можно неплохо восстановиться перед новыми подвигами в бешеном городском ритме. НГС изучил предложения семи санаториев Новосибирской области, где можно мазаться грязью, пить настоящую минеральную воду, ходить на массаж, делать шоколадное обёртывание и даже пройти программу по восстановлению мужской силы.

Санаторий находится в 300 километрах от Новосибирска





Санаторий «Доволенский»







Санаторий, конечно, находится не близко от Новосибирска — 300 километров. Барабинская равнина — это всё же пейзаж на любителя, но зато санаторий стоит на берегу красивого пресного озера Доволенское. Кроме машины доехать можно рейсовым автобусом от новосибирского автовокзала до села Довольное. Там автобус санатория встречает гостей и везёт до места бесплатно. Ехать 5 часов. Санаторий рассчитан на 220 мест.







Студия 25 метров плюс лоджия





Основной медицинский профиль санатория — заболевания органов пищеварения. Также можно подлечить костно-мышечную систему, заболевания кожи, гинекологические заболевания, нервную систему.





Как и в любом санатории, есть вероятность, что будет скучно. Но есть интернет, отвечает администрация одному из пользователей, в холлах 1, 2, 4-го корпусов. Также из развлечений, перечисленных на сайте, — библиотека, прокат, пляж и киноконцертный зал, где проходят вечерние программы. И кстати, в отличие от города бассейн здесь на лето не закрывается: взрослый билет стоит 130 рублей (по абонементу — 100), детский — 65.





Номер «двухместный стандартный». Стоимость (проживание + питание) — 1600 рублей в сутки





Все цены на сайте, уточнили в санатории, актуальные: проживание в студии — 1 день без лечения на человека за 2600 рублей, в одноместном номере — 3 тысячи. Путёвка на одного человека на 18 дней в студии при двухместном размещении — 55 800 рублей. Самый бюджетный вариант — размещение в двухместном номере (15 метров плюс лоджия) с санузлом на 18 дней — 46 800 . А 10-дневная путёвка обойдётся в 26 тысяч.





Санаторий «Рассвет»







Санаторий находится в Бердске





Санаторий находится всего в 40 километрах от Новосибирска на берегу Бердского залива. Здесь тоже целый список медицинских направлений, в том числе есть восстановительная, спортивная медицина, неврология, эндокринология.









В санатории 120 номеров разных категорий: люкс, полулюкс, семейный, улучшенный, стандарт, стандарт мини, эконом.





Как рассказали в администрации санатория, минимальный заезд с лечением — от 7 дней. Самый бюджетный вариант на одного человека (в двухместном размещении) — 3850 рублей в сутки. Цена на человека без соседей — 4150 рублей в сутки. В стоимость путёвки стандартно входит проживание, питание и лечение.





Номер категории «стандарт»





Кстати, в санатории можно купить курсовку без проживания (можно с питанием) — от 950 до 1250 рублей в сутки. Вообще, в санатории удобно пройти процедуры, в том числе диагностические, на которые не хватает времени во время работы. Здесь также проводят консультации психологи (500 рублей), принимает мануальный терапевт. Разного рода массаж, в том числе шоколадный (1300 рублей за 60 минут) или самурайский массаж с бамбуковыми вениками (600 рублей за сеанс).





Санаторий «Озеро Карачи»







Санаторий открылся 135 лет назад





Это один из самых красивых и старых санаториев Новосибирской области. В 2015 году ему исполнилось 135 лет. Кто не знает, здание с колоннами новосибирского санатория может принять за какую-нибудь кавказскую здравницу. Сибирский санаторий тоже на водах — тут гости пьют лечебно-столовую минеральную воду «Карачинская», и наверняка нет подделок в отличие от бутилированной воды из городских магазинов.







Здесь лечат разные заболевания, в том числе опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и лор-органов, а также урологические заболевания и бесплодие.







Питьевая галерея





В отличие от других санаториев в путёвке есть процедура «посещение питьевой галереи с минеральной водой». Набор развлечений стандартный: библиотека, детская игровая комната, прокат велосипедов (180 рублей в час, 500 рублей в день), а также гироскутеров, роликов и катамаранов. Вечером концертная программа, кино, игры (например, «Угадай мелодию»).





Возможно, фото необъективно отражают уровень номеров. Но по первому впечатлению обстановка незамысловатая. Однако санузел в номере — уже неплохо.





«1-я категория», 1-местный номер Double (улучшенный)





Самый бюджетный вариант — сутки в одноместном номере на одного человека — 4810 рублей. Если жить в двухместном номере — 3500 рублей. Естественно, с питанием и лечением.





Досуг можно разнообразить экскурсией на завод по производству той самой минеральной воды «Карачинская» и безалкогольных напитков на её основе.







Санаторий «Парус»







Территория санатория





Санаторий находится в Бердске. Один из самых главных плюсов — территория санатория похожа на парк с аллеями. Санаторий рассчитан на 200 посетителей. Медицинские процедуры в «Парусе» разбиты по программам. Например, «Здоровый ЖКТ» или любимая женщинами программа «Идеальная фигура» — с массажем, обёртыванием, подборкой диеты (3500 рублей в сутки с человека — с проживанием, питанием, лечением). Для мужчин — «Богатырская сила»: с лечением мочеполовой системы, предстательной железы (4000 рублей в сутки на человека в самом экономном варианте проживания).





Номер категории «стандарт»





Номера выглядят довольно уютно. На территории санатория — большой открытый бассейн.







Открытый бассейн на территории санатория





Питание — по системе «шведский стол», правда, если санаторий будет заполнен лишь наполовину, её могут изменить на «5-разовое комплексное», предупреждают на сайте санатория.





Санаторий «Золотой берег»







Для одних плюс, для других минус в том, что санаторий расположен в городе, в районе ОбьГЭС — на улице Софийской.





Территория санатория





Выглядит территория незамысловато, возможно, кому-то напомнит ухоженные дворы многоэтажного дома. Но есть море. Ну как море — Обское.







Интерьер номеров довольно заурядный — простой ремонт, простая мебель. Но и цены соответствующие. В «Золотом береге» лечение также расписано по программам. Самая бюджетная путёвка на одного человека в категории «санаторно-курортное лечение» с проживанием в трёхместном номере обойдётся в 2300 рублей в сутки. Лечение возможно лишь с проживанием от 5 дней. В цену входит 4-разовое питание.





Одноместный номер





Есть вариант с сокращённым количеством процедур — «оздоровительная путёвка». Туда входят: первичный приём терапевта, климатолечение, терренкур, курсовой приём минеральной воды, фитотерапия, кислородный коктейль. Самый бюджетный вариант на одного человека — 2100 рублей в сутки.





Санаторий «Тогучинский»







Ехать нужно до Тогучина. Ближайший водоём — река Иня.







Пейзаж рядом с санаторием





Приехать можно на автобусе — ходит от новосибирского автовокзала. Билет стоит 250 рублей.





Обстановка санатория, мягко говоря, простая — напоминает обычный деревенский дом. Но река красивая. В программе лечения: бальнеотерапия — ванные вихревые, контрастные, газовые углекислые, газовые азотные, радоновые, минеральные сероводородные. Грязелечение, теплолечение, ингаляции, ароматерапия, цветотерапия.





Это один из самых бюджетных санаториев





Есть лечебные курсы по программам «Антистресс», «Здоровые суставы», «Здоровое дыхание», «Здоровый иммунитет». В каждой по 20 видов медицинских услуг, в том числе приём специалистов.







Холл





Стоимость путёвки в одноместном номере на 14 дней — 25 200 рублей (проживание, лечение, питание). В люксе, кстати, дороже всего на 3 тысячи рублей.





Санаторий «Краснозёрский»







Санаторий довольно далеко — в 300 километрах от Новосибирска, ближе к Алтайскому краю и границе с Казахстаном. Здесь свои лечебные грязи, которые добывают сотрудники здравницы с озёр Островное и Горькое Новосибирской области.





Санаторий «Краснозёрский»





Профиль лечения — болезни костно-мышечной системы, нервной системы, мочеполовой системы, лор-органов, заболевания кожи.





Одноместный номер





Здесь в отличие от большинства санаториев есть путёвки на 21 день. Самая дешёвая — 51 450 рублей на человека при двухместном размещении в двухместном блоке. Душ и туалет на две комнаты. В путёвку входит проживание, питание и лечение. Есть также путёвки на 14 дней (от 34 300 ), 18 дней (от 44 100 ). Одноместные номера — от 2950 рублей в сутки, люкс однокомнатный — от 3550 рублей.





Санаторий находится недалеко от Алтайского края и границы с Казахстаном





Питание на сайте санатория называют «добротным трёхразовым», включающим обязательные кисломолочные продукты на ночь.







Для новосибирцев есть трансфер Новосибирск — «Краснозёрский» — Новосибирск за 1250 рублей в обе стороны.







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