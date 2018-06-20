Квартал над невидимой рекой

На углу улиц Фрунзе и Кошурникова начали строить целый район: сперва разрешение на строительство нового комплекса получил «Новый Мир Химметалл», а за ним завершить долгострой комплекса «Колизей» разрешили и «СибирьИнвесту». Эксперты называют территорию перспективной: здесь всё хорошо с транспортом и инфраструктурой, которая быстро развивается, а в перспективе должны исчезнуть старые гаражи и появиться новые дороги. Но на то, что район станет городской жемчужиной, они не рассчитывают. Почему — выяснила корреспондент НГС.

В комплексе будет два дома переменной этажности — вместе они образуют полукольцо





Компания «ИнтерСтрой» (входит в группу «Новый Мир Химметалл») получила разрешение на строительство нового жилого комплекса на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова — информацию о выданном 13 июня документе опубликовали на сайте мэрии.







На территории в 2,5 га в пойме реки Каменки должен вырасти комплекс, который назвали «История». Он будет состоять из двух домов высотой в 10–14–18 этажей, формирующих полукольцо, обращённое торцами к улице Кошурникова.







Директор компании-застройщика Александр Веретенин признался, что для строителей пойма реки — всегда проблемная территория, но заверил, что на эксплуатации сложность ландшафта никак не скажется.







— Мы применяем современные технологии фундаментные — буронабивные сваи, которые на очень большой глубине упираются в скалу, — пояснил он. — У нас в Новосибирской области из-за того, что мы в низменности живём, не бывает хороших грунтов, и лучшая технология — это упирание сваи в скалу. А там, где пойма реки, скала ближе всего.







В закрытом от машин дворе застройщик обещает разбить настоящий парк со множеством деревьев





Строительство разбили на 6 этапов и в первую очередь начали строить два подъезда на 244 квартиры. Приоритетом стали «двушки»-студии — их здесь 89, и «трёшки»-студии — ещё 57 квартир. Площадь квартир варьируется от 31,22 кв. м до 73,94 кв. м, а цена к старту продаж установлена на 68 тысяч рублей за кв. м. Правда, пока купить квартиру нельзя: как объяснил Александр Веретенин, пока завершается оформление документов, идёт изучение спроса, а продажи откроются только через месяц-полтора.







Первые подъезды «Истории» компания планирует достроить в конце 2019 года, а сдать весь комплекс — ориентировочно в 2023 году. По планам застройщика сюда переедут жить почти 650 семей. Для них внутри полукольца домов обещают разбить парк с детскими и спортивными площадками, масштабным озеленением и ландшафтным дизайном, в который не будут пускать машины.







Первые подъезды показались из котлована, достроят их уже в следующем году





Для самих машин под домом и парком построят трёхуровневую парковку примерно на 150 мест — из неё на свой этаж можно будет подняться на лифте. За территорией будет ещё 182 парковки — гостевые и бесплатные.







Одной из особенностей комплекса, по словам Александра Веретенина, станут его фасады.







— Мы подсмотрели это в Москве: сейчас модно делать фасад неоднородный, — рассказал руководитель застройщика. — Будут элементы декора выступающие, много разного дизайнерского кирпича и решения вроде мозаики. Узоры мы сейчас подбираем.







Работы на стройплощадке на Фрунзе, 252 стр идут явно не первую неделю, и будущий дом уже показался из котлована. Вообще же осваивать территорию компания начала ещё в прошлом году: тогда здесь построили и сдали здание магазина из светлого кирпича с панорамными окнами площадью около 1 тысячи кв. м. Но из-за строительного забора пока видна в основном его крыша: как рассказал Веретенин, его открытие зависит от арендаторов, которых пока нет. Скорее всего, предположил он, магазин начнёт работать, когда сдадут первый этап жилого комплекса.







На сложном ландшафте в овраге в прошлом году уже построили магазин





Полукольцевая концепция комплекса перекликается с соседом по стройке — ЖК «Колизей». В 2008 году его начинал строить московский холдинг SKM Group и затем возвращался к площадке дважды, видоизменив проект, но работы так и не закончил. В прошлом году группа обанкротилась, а в начале этого года суд разрешил новосибирскому застройщику, компании Владислава Крючкова «СибирьИнвест», выкупить долгострой. Разрешение на строительство «СибирьИнвест» получила 14 июня, но узнать подробности завершения проекта не удалось — в компании на запрос корреспондента НГС не ответили.







О Каменке, над которой ведётся строительство, уже ничего, кроме сложного ландшафта, не напоминает. Когда-то в овраге до самой речки теснились частные дома, рассказал житель одного из домов на улице Ломоносова Василий Анцупов. В 1960-е их расселили, а реку спрятали в коллектор, и от большого частного сектора остался лишь пунктир улиц Ломоносова, Державина, Поселковой и Трикотажстроя.







— Вообще, раньше [этот район] назывался «татарский аул», — вспомнил владелец дома на улице Державина Андрей. — Связано ли это с тем, что именно здесь построили мечеть, я не знаю, но тем не менее.







В этом году начинают достраивать и ЖК «Колизей» по соседству — разрешение застройщик получил на прошлой неделе, но на площадку пока не вышел





Долгое время овраг с замурованной в нём рекой никто не трогал, строительство началось только год-полтора назад, когда его почти полностью засыпали.







— Здесь несколько лет было как в деревне, — вспоминает Анцупов. — Была площадка с клёнами, всё в клёнах было. Ко мне ходили играть ребятишки, я даже шлагбаум ставил, чтобы [машины] не ездили.







Сейчас район можно назвать одним из активно развивающихся: помимо ЖК «История» и ЖК «Колизей» на Кошурникова строят ЖК «Пифагор» и «Дом на Берёзовой роще», на Кирпичной горке скоро должны ожить долгострои «Закаменского» и продолжает расти ЖК «Молодёжный».







Местные жители говорят, что жить здесь удобно: в округе несколько школ и лицеев, есть детские сады и поликлиника, «Сибирский Молл» практически полностью закрывает потребность в магазинах, до метро — что до «Берёзовой рощи», что до «Золотой Нивы» — около 10 минут неспешным шагом, много транспорта ходит по Кошурникова, правда, вечером в сторону Богаткова бывают заторы.







Впрочем, улица Кошурникова — довольно оживлённая магистраль — может оказаться и минусом, считают эксперты. В частном секторе улиц Державина и Ломоносова её гул отлично слышен, хотя местные жители говорят, что уже привыкли. Александр Веретенин отметил, что форма жилого комплекса обусловлена, в частности, близостью к ней: проектировщики постарались отдалить от дороги окна квартир, насколько это возможно.







— Трасса — особо сомнительный плюс, — соглашается руководитель отдела новостроек АН «Квадротека» Игорь Зеленский и тут же добавляет: — Но <…> как ни странно, современный человек до определённого возраста меньше обращает внимание на эти вещи, тем более что современные технологии остекления во многом решают вопрос снижения шума и пыли с улицы. Люди в активном возрасте, живущие городской жизнью, принимают такие варианты.







Местные жители в целом довольны районом, но эксперты считают, что его испортили бездумной застройкой





Другим минусом для кого-то могут стать виды из окон. Если с одной стороны они открываются на панораму центра Новосибирска, то с другой — на промзону, гаражи и частный сектор. Последний отсюда, судя по всему, в ближайшее время никуда не денется: например, дома на улице Ломоносова предыдущие владельцы участка новой стройки предлагали выкупить, но почти все владельцы отказались, а новый застройщик с таким предложением даже не приходил, говорит Василий Анцупов.







— Застройщики не приходили, потому что это место — не плановое. У города есть так называемая красная линия: предполагается, что в каком-то году или веке там, где проходит улица Державина, будет продолжение улицы Фрунзе. Мы стоим на трассе или на прилегающей [территории]. Это положение, по сути, охраняет сейчас меня и прилегающую территорию, — добавляет Андрей.







На любителя, говорит независимый аналитик Сергей Николаев, будет и соседство новостройки с мечетью. Местные жители, впрочем, отметили, что в последние годы традиционного азана — призыва муэдзина к молитве — почти не слышно даже в праздники. Зато все прилегающие к мечети улицы и дворы оказываются плотно заставлены автомобилями верующих.







Игорь Зеленский считает, что район, который формируется в углу улиц Фрунзе и Кошурникова, мог бы стать городской жемчужиной, в центре которой был бы парк с озером и волейбольный центром международного уровня, но единой концепции развития этой территории, к сожалению, нет.







— Можно было сделать ещё один тихий центр с парковым променадом внутри, который бы выходил к «Сибирскому Моллу», и это всё очень органично могло бы выглядеть, если подумать об этом. <…> Можно было под Кошурникова или над Кошурникова переходы сделать, всё объединить красиво, чтобы внутри была прогулочная зона, идущая к озеру по парку, а обрамлением шли бы жилые кварталы. Но наши подходы… Куски рвали, там что-то строили, тут ставили, эти обанкротились, этих в тюрьму посадили, потом опять строили... <…> Залепуха называется, — сокрушается эксперт. — В этом отношении попортили район.







Читайте также:



«Пляжа не будет»



У Оби построят дом на 303 квартиры — это может дать старт застройке всей береговой линии.

