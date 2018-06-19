«Его взяли на границе»: подробности исчезновения новосибирца в Юго-Восточной Азии

26-летний журналист уехал в Таиланд и исчез — близкие подозревают, что он в тюрьме Бангкока

Новосибирские волонтёры и полиция ищут 26-летнего журналиста Александра Марчука, который путешествовал автостопом по Юго-Восточной Азии. По словам матери путешественника Натальи Марчук, последнее сообщение Александр написал ей 7 июня из Таиланда — и после этого перестал выходить на связь. Друзья пропавшего новосибирца рассказали, что перед исчезновением Марчук жаловался на то, что он просрочил визовый режим: из-за этого у него проблемы с тайской полицией, и он может попасть в тюрьму. Подробности — в материале обозревателя НГС.

Из Новосибирска Александр Марчук уехал в декабре 2017-го — по словам друзей, он внезапно уволился с телеканала «СТС-Мир», где проработал больше года, и отправился «искать себя».





«Здесь у него были определённые проекты, они не срослись, — рассказал корреспонденту НГС приятель Александра Константин (имя изменено по просьбе собеседника — А.И.). — Он решил найти себя заново в таком путешествии».







Как рассказали знакомые журналиста, Александр путешествовал автостопом без определённой цели — просто ездил по странам, которые выбирал в произвольном порядке.





«Ему было интересно, сумеет ли он сам прожить без денег, без помощи, —





пояснила мама пропавшего путешественника Наталья Марчук. — Волновалась ли я? Он же не мальчик, которому десять лет. Он сам принимал решение. И родителей, насколько я знаю, вообще никто не спрашивает».







С родственниками и друзьями Марчук связывался через социальные сети — посылал фотографии, записывал видео. По договоренности с Натальей журналист делал это не реже чем раз в два-три дня. 7 июня он отправил матери последнее сообщение, в котором вскользь упомянул, что у него всё хорошо. А 8 июня последний раз зашёл в социальную сеть «ВКонтакте» — и больше на связь с родственниками и друзьями он не выходил.





«Такого никогда не было, чтобы он не вышел на связь в определённое время», — продолжает Наталья Марчук. Заволновавшись, она написала в полиции заявление о пропаже сына.





«В декабре прошлого года он взял с собой два паспорта — российский и заграничный — и две видеокамеры. 7 июня через соцсети он выходил на связь с матерью, звонил ей. С тех пор ничего не слышно. Ехал автостопом», — подтвердили эту информацию корреспонденту НГС в отделе полиции № 10 «Советский».







После исчезновения Александра стало ясно, что со своими друзьями мужчина был более откровенен — некоторым из них журналист писал о том, что у него проблемы с властями Таиланда, ему грозит тюрьма.





«Мы сначала вместе путешествовали, вместе были в Гонконге, — объяснил корреспонденту НГС друг Александра Марчука Денис. — Он меня потом звал в Бангкок, снять с ним апартаменты на двоих. А потом сам рассказал, что у него проблемы с полицией. В Таиланде коррумпированная полиция, и за малейший косяк могут посадить».







По словам Дениса, Александр просрочил визовый режим. И за ему грозил так называемый оверстей — за каждый день просрочки он должен был заплатить штраф около 500 бат (примерно 977 рублей).





«Перед пропажей он поехал "стритовать", то есть зарабатывать деньги на улице, чтобы заплатить "оверстей". И возможно, его на границе взяли менты. И возможно, он сейчас сидит в тюрьме. Скорей всего, придётся его выкупить. Не знаю, какая сумма будет, не очень глобальная. Но его надо найти».







Александр Марчук ездил на Донбасс





По словам друзей Александра, у путешественника «довольно обширная биография». Он дважды уезжал на Украину — побывал в Крыму, Луганске и Одессе. Принимал участие в пророссийских митингах и столкновениях со сторонниками Майдана. Был членом партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». По словам Натальи, Александр дважды поступал в НГУ, учился в университете в Санкт-Петербурге и Омске, но «ничего не заканчивал».





«Он и на баррикады ездил в ДНР, — объясняет Константин. — Переводчиком работал, и статьи писал, и журналисткой деятельностью занимался».







Поэтому некоторые друзья, учитывая склонность Александра к авантюрам и приключениям, предполагают, что Марчук может просто находиться на диком пляже в Таиланде, где нет сотовой связи.





«Конечно, он, может, там на диком пляже валяется, пузо себе чешет, загорает, — объясняет Денис. — Этот вариант тоже нельзя исключать. Но, скорей всего, там дело завязано с тюрьмой, с "оверстей", с вот этими вещами».







Читайте также:

Откупились: арестованные в Таиланде сибирячки вернулись домой

Им пришлось заплатить штраф в 80 тысяч рублей и спецвзнос, чтобы их не депортировали из страны.

