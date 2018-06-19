«Его взяли на границе»: подробности исчезновения новосибирца в Юго-Восточной Азии

26-летний журналист уехал в Таиланд и исчез — близкие подозревают, что он в тюрьме Бангкока

Александр Марчук последний раз связывался с мамой 7 июня
Александр Марчук последний раз связывался с мамой 7 июня

Новосибирские волонтёры и полиция ищут 26-летнего журналиста Александра Марчука, который путешествовал автостопом по Юго-Восточной Азии. По словам матери путешественника Натальи Марчук, последнее сообщение Александр написал ей 7 июня из Таиланда — и после этого перестал выходить на связь. Друзья пропавшего новосибирца рассказали, что перед исчезновением Марчук жаловался на то, что он просрочил визовый режим: из-за этого у него проблемы с тайской полицией, и он может попасть в тюрьму. Подробности — в материале обозревателя НГС.

Из Новосибирска Александр Марчук уехал в декабре 2017-го — по словам друзей, он внезапно уволился с телеканала «СТС-Мир», где проработал больше года, и отправился «искать себя». 


«Здесь у него были определённые проекты, они не срослись, — рассказал корреспонденту НГС приятель Александра Константин (имя изменено по просьбе собеседника — А.И.). — Он решил найти себя заново в таком путешествии». 


Как рассказали знакомые журналиста, Александр путешествовал автостопом без определённой цели — просто ездил по странам, которые выбирал в произвольном порядке. 


«Ему было интересно, сумеет ли он сам прожить без денег, без помощи, — 


пояснила мама пропавшего путешественника Наталья Марчук. — Волновалась ли я? Он же не мальчик, которому десять лет. Он сам принимал решение. И родителей, насколько я знаю, вообще никто не спрашивает». 


С родственниками и друзьями Марчук связывался через социальные сети — посылал фотографии, записывал видео. По договоренности с Натальей журналист делал это не реже чем раз в два-три дня. 7 июня он отправил матери последнее сообщение, в котором вскользь упомянул, что у него всё хорошо. А 8 июня последний раз зашёл в социальную сеть «ВКонтакте» — и больше на связь с родственниками и друзьями он не выходил. 


«Такого никогда не было, чтобы он не вышел на связь в определённое время», — продолжает Наталья Марчук. Заволновавшись, она написала в полиции заявление о пропаже сына. 


«В декабре прошлого года он взял с собой два паспорта — российский и заграничный — и две видеокамеры. 7 июня через соцсети он выходил на связь с матерью, звонил ей. С тех пор ничего не слышно. Ехал автостопом», — подтвердили эту информацию корреспонденту НГС в отделе полиции № 10 «Советский».


После исчезновения Александра стало ясно, что со своими друзьями мужчина был более откровенен — некоторым из них журналист писал о том, что у него проблемы с властями Таиланда, ему грозит тюрьма. 


«Мы сначала вместе путешествовали, вместе были в Гонконге, — объяснил корреспонденту НГС друг Александра Марчука Денис. — Он меня потом звал в Бангкок, снять с ним апартаменты на двоих. А потом сам рассказал, что у него проблемы с полицией. В Таиланде коррумпированная полиция, и за малейший косяк могут посадить». 


По словам Дениса, Александр просрочил визовый режим. И за ему грозил так называемый оверстей — за каждый день просрочки он должен был заплатить штраф около 500 бат (примерно 977 рублей). 


«Перед пропажей он поехал "стритовать", то есть зарабатывать деньги на улице, чтобы заплатить "оверстей". И возможно, его на границе взяли менты. И возможно, он сейчас сидит в тюрьме. Скорей всего, придётся его выкупить. Не знаю, какая сумма будет, не очень глобальная. Но его надо найти». 


Александр Марчук  ездил на Донбасс 
Александр Марчук  ездил на Донбасс 


По словам друзей Александра, у путешественника «довольно обширная биография». Он дважды уезжал на Украину — побывал в Крыму, Луганске и Одессе. Принимал участие в пророссийских митингах и столкновениях со сторонниками Майдана. Был членом партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». По словам Натальи, Александр дважды поступал в НГУ, учился в университете в Санкт-Петербурге и Омске, но «ничего не заканчивал». 


«Он и на баррикады ездил в ДНР, — объясняет Константин. — Переводчиком работал, и статьи писал, и журналисткой деятельностью занимался». 


Поэтому некоторые друзья, учитывая склонность Александра к авантюрам и приключениям, предполагают, что Марчук может просто находиться на диком пляже в Таиланде, где нет сотовой связи. 


«Конечно, он, может, там на диком пляже валяется, пузо себе чешет, загорает, — объясняет Денис. — Этот вариант тоже нельзя исключать. Но, скорей всего, там дело завязано с тюрьмой, с "оверстей", с вот этими вещами». 


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Им пришлось заплатить штраф в 80 тысяч рублей и спецвзнос, чтобы их не депортировали из страны.

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