Позор на весь дом

Сибирячке подкинули странные листовки и обвинили в продаже своего тела — она подозревает коллекторов

Подозреваемые в расклейке листовок, попавшие на видеокамеру домофона
Подозреваемые в расклейке листовок, попавшие на видеокамеру домофона

В начале июня жительница одного из микрорайонов Новосибирска Ирина обнаружила в подъезде своего дома странные листовки со своим фото — на них от имени женщины сообщали, что ей срочно нужны деньги, которые соседи могут принести к ней домой. Спустя некоторое время на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ирина обнаружила сообщение о сексуальных услугах, которые она якобы предоставляет каждому встречному. Корреспондент НГС разбирался в этой странной истории.

Днём 8 июня жительница многоэтажного дома по улице Кубовая, 106 обнаружила в своём подъезде несколько странных объявлений, сделанных якобы от её лица, с фотографией, где она со своими детьми.


«Появились странные листовки. В лифте, на первом этаже и на моём этаже. <…> Я потом по камерам смотрела, они (подозреваемые в расклейке. — И.К.) были ещё в первом подъезде, но листовок я там не увидела. Хотя, может, их уже сорвали», — рассказала Ирина.


Текст на листовках был странный: от лица Ирины неизвестные заявляли, что у женщины плохо с деньгами, — и просили соседей приносить деньги в квартиру или передавать их её маме. Имя и отчество мамы, а также номер квартиры были указаны верно, заметила корреспонденту НГС Ирина и уточнила, что мама с ними не живёт, но квартира как раз записана на её имя.

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Листовка, которая появилась в подъезде дома, где живет Ирина
Листовка, которая появилась в подъезде дома, где живет Ирина


Ирина провела собственное расследование: опросила соседей и выяснила, когда по времени в подъезде появились листовки. А потом посмотрела видео с домофона — так и выяснила, что два молодых человека крепкого телосложения зашли в подъезд, провели там пять минут и вышли. Сразу после этого появились листовки.


«Больше людей посторонних [в то время, когда появились листовки,] не было. Заходили ещё бабуля и девушка с пакетами. Но она так и не вышла. <…> Ключа у них (у парней на видео. — И.К.) не было, они подождали, когда кто-нибудь откроет дверь. А в руках было что-то вроде папки для бумаг», — заметила женщина.


На следующий день после появления листовок на закрытой странице Ирины в соцсети «ВКонтакте» кто-то разместил объявление о сексуальных услугах. Кстати, фотография, которую использовали авторы листовки, была взята именно со взломанной страницы женщины.


На следующий день после листовок на странице женщины в соцсети «ВКонтакте» появилось объявление об интимных услугах
На следующий день после листовок на странице женщины в соцсети «ВКонтакте» появилось объявление об интимных услугах


Всё это сибирячка связывает с коллекторами — ещё в феврале, вспоминает она, ей звонили из агентства с требованиями вернуть долги. Тогда Ирине, а также её сестре, звонили из коллекторской компании и в жёсткой форме требовали вернуть БИНБАНКу тридцать с лишним тысяч рублей. Номер, с которого звонили, Ирина заблокировала, а в БИНБАНК на всякий случай сходила и взяла справку об отсутствии задолженности.


«Несколько лет назад, лет семь или восемь, у меня была кредитная [банковская] карта. Но она была не в БИНБАНКе, а в МДМе. <…> На моей памяти она (карта. — И.К.) была погашена. <…> И банк никаких напоминаний мне всё это время не присылал», — рассказала корреспонденту НГС Ирина.


Женщина написала заявление в полицию. Ответа на него Ирина пока ещё не дождалась.


Чтобы получить комментарий со стороны коллекторов, корреспондент НГС набрал телефонный номер, который определился и сохранился у Ирины во время звонков в феврале 2018 года. По указанному номеру трубку подняли в компании Active Business Collection (ООО «АБК»). По словам представителей компании, Active Business Collection «не осуществляет деятельность по взысканию просроченной задолженности» в отношении сибирячки.


«Общество не занимается размещением каких бы то ни было объявлений о материальном положении должников и не контактирует с должниками в социальных сетях. Сотрудников, которые могли бы расклеить указанные объявления в подъезде жилого дома, в обществе не имеется. Помимо этого, в работу выездных сотрудников должник с данными ФИО (данные Ирины. — И.К.) не передавался», — пояснила в официальном ответе заместитель управляющего директора по внешнему развитию Управления внешнего развития ООО «АБК» Валерия Соловьёва.


Адвокат компании «Жуков и партнёры» Никита Волков заметил, что вся описанная Ириной история действительно напоминает действия коллекторов.


«Что касается взломанной страницы, тут надо смотреть [Уголовный кодекс]: у нас в России была практика по взломанным страницам, дела возбуждали и направляли в суд», — пояснил корреспонденту НГС Никита Волков.


По словам адвоката, в этой истории можно найти нарушение двух статей УК РФ: ч. 1 ст. 128.1 (клевета) и ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). За клевету нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч рублей, а по второй статье — исправительные работы на срок до одного года.



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