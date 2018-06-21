Девушка месяца: Ника на чёрной «Мазде»





Я счастливая обладательница Mazda3 чёрного цвета, это моя вторая машина. К выбору автомобиля подошла очень серьёзно, для меня в машине должно всё сочетаться: функционал, красота, надёжность, вместительность, цена и цвет. За моей «Маздой» с двигателем объёмом 1,6 литра я ездила в Омск. И получилось всё, как я и хотела, в машине было всё, что нужно. Такой двигатель, конечно, не рвёт на старте, но в городе и на трассе его вполне хватает.













Я очень люблю водить автомобиль, не представляю себя без руля! Если вопрос встаёт о дальних поездках с друзьями на авто, я с большим удовольствием отправляюсь в путь и предоставляю возможность другим водителям побыть пассажирами. Безусловно, я люблю скорость — это адреналин, яркие эмоции. Но считаю, что жизнь не стоит подвергать лишний раз опасности. Для этого есть специальные площадки, где можно дать волю своим желаниям.













Права получила 7 лет назад, но у меня уже был опыт вождения авто. Я села и поехала. Кто-то испытывает трудности во время обучения практике, но у меня, видимо, это в крови, наверное, родилась с хорошим навыком вождения.















Как-то со мной произошёл один забавный случай. Собралась я поехать за город, это 150 километров. Еду по трассе в предвкушении событий по приезде и тут вспоминаю, что все документы от машины остались в другой сумочке. Девочки, мы такие! У мужчин с этим всё проще.













Я понимаю, что впереди нужно проехать два поста ГАИ! Варианта два — возвращаться обратно и терять время либо ехать навстречу удаче. С трясущимися руками на свой страх и риск я не стала разворачиваться, поехала дальше. Один пост я проехала благополучно, а вот на втором доблестные стражи порядка меня ждали. С улыбкой на лице и надеждой в глазах объясняю всю ситуацию, что «сумка другая», что «к платью не подходит», что «честное слово, это в первый и последний раз».













После красноречивого объяснения меня всё же отпустили и пожелали хорошего пути. До сих пор помню их добрые лица, спасибо, что есть такие понимающие люди. Доехала, как и планировала, быстро и с удачей!













Как мужчины реагируют на девушку за рулём? Вы знаете, по-разному. Большинство мужчин думают, что если за рулём женщина, то она плохо водит и даже не умеет парковаться. Всегда предлагают помочь, подсказывают. Это очень приятно, что есть настоящие мужчины.















Другая половина мужчин пытается обязательно на дороге тебя подрезать, создать стрессовую ситуацию, доказать, что на дороге женщине не место. Что они хотят отвоевать на дороге у женщин — мне непонятно.















Лично я считаю, что на дороге нет полов — есть водитель либо хороший, либо плохой. Всё зависит от человека, от его реакции, стажа, внимательности. Никогда не надо забывать, что автомобиль — это транспортное средство повышенной опасности.















По городу я передвигаюсь на авто каждый день. Я очень люблю прокатиться по ночному Новосибирску: просто сделать круг по центральным улицам и поехать домой. Я от этого получаю колоссальное удовольствие!















Вообще уличное автомобильное движение — это отдельный мир. Есть свои плюсы, минусы, но плюсов, конечно, больше. Один из плюсов — это общение водителей без слов. У нас свои сигналы общения: «спасибо», «пожалуйста», «пропусти», «давай скорее», «опасности нет, езжай». Даже закрыть крышку бензобака рядом стоящего авто некоторым водителям не составляет труда, это так мило! Этому в автошколе не учат, этому учит дорога.















По моему мнению, культура и взаимоотношения водителей на данный момент не идеальны. На дороге встречаются разные люди, есть культурные и не совсем. Встречаются «учителя» на дорогах, которым самим не помешало бы вспомнить правила. Но благодаря таким мы, автолюбители, оттачиваем свои навыки вождения. Я, конечно же, шучу, но в каждой шутке есть доля истины.







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