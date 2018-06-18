«Гелик», держись

Тест-драйв: этот джип такой же грозный, как «Гелик», — у него 5 экранов и управление по взмаху руки

Обновленный старший внедорожник компании Land Rover Range Rover внешне практически не изменился, за исключением традиционной корректировки оптики, бамперов и прочей мелочи. А вот в салоне автомобиль подтянулся до нового стандарта компании, впервые опробованного на модели Velar . Здесь теперь всё полностью цифровое, целых 5 дисплеев и даже шторка люка открывается по взмаху руки. Подробнее о новом «Рендже» — в обзоре редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Новый Range Rover (предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») по-прежнему является автомобилем могучим и степенным.













У машины слегка изменились рисунок оптики, рисунок радиаторной решётки, а на бампере стали более выраженными горизонтальные металлизированные полоски.















Это богатая версия Autobiography, боковина здесь украшена алюминиевыми вставками на передней двери, ещё одна вставка проброшена вдоль кузова над линией порогов.















Рисунок задней оптики тоже изменился: теперь здесь в блоке фонаря два лаконичных красных квадратика.















Салон Range Rover остался узнаваемым, но получил множество технологических нововведений. И здесь всё так же царство роскоши, кожи и металла.















Кнопки электропривода сидений переехали на двери, это в стиле «Мерседес». Дизайн этих кнопок, видно, что пытались сделать каким-то своим, но всё равно двери теперь напоминают немецкие автомобили.















Верхняя и нижняя части руля в этом варианте отделки представляют собой глянцевые вставки. Выглядит красиво, но при минусовых температурах тактильно это будет сильно контрастировать с кожаной частью руля, даже при включённом обогреве баранки. В жару рука будет скользить по глянцу.















Шторка панорамной крыши получила бесконтактный способ управления. На потолке смонтирован датчик движения, и достаточно махнуть рукой перед ним — механизм шторки сработает.















Но главным в интерьере и в идеологии общения водителя с автомобилем стало появление трёх полностью цифровых сенсорных экранов, у каждого из которых своё предназначение. Впервые это технологическое решение производитель обкатал на модели Velar, и вот теперь дошла очередь до флагмана Land Rover.















Центральный верхний экран с регулируемым углом наклона — это по-прежнему управление мультимедиа, звуком, навигацией, настройками машины. Здесь совершенно новая графика, высокое разрешение, приятное немаркое покрытие.















Второй экран ниже — это климатический блок, блок выбора режимов движения. Здесь можно отрегулировать потоки воздуха, активировать функцию массажа спины, включить обогрев или вентиляцию сидений. Правильным решением стало то, что для быстрого доступа к функциям сидений оставлены физические органы управления. Эти два кругляша отвечают и за обогрев, и за вентиляцию кресел, их надо просто крутить в разные стороны. Доступ действительно быстрый и логически понятный.













Второй экран также красиво отображает режимы движения — для «Песка», «Снега» или динамического режима подобраны соответствующие красочные картинки.















Третий экран — это цифровая приборная панель. Здесь тоже новая графика, высокое разрешение, множество вариантов оформления. Можно настроить вид приборов или вывести навигационную карту.















Перед задними пассажирами установлены дополнительные мониторы, с ними число экранов в автомобиле достигает 5 штук. С помощью задних мониторов можно управлять звуком, заходить в некоторые пункты главного меню, наблюдать движение по карте.















Сзади свой климат, такие же кругляши регулировки обогрева/вентиляции сидений. Но откидной подлокотник на вид какой-то странный, с незавершенной формой. Как упавший на бок грибок.















Багажник Range Rover имеет объём 909 литров, а со сложенным вторым рядом — 2 кубометра. Багажная крышка поделена на две части — верхнюю основную часть и нижнюю откидную полочку. На этой полочке можно, например, сидеть во время выезда на природу. Автомобиль оснащен пневмоподвеской и может «приседать» для облегчения процесса погрузки.















На этом автомобиле стоит 5-литровый турбированный бензиновый V8 мощностью 525 л.с. Двигатель разгоняет полноприводную машину до сотни за 5,4 секунды.















Вообще, это те ещё ощущения, когда 2,5 тонны железа рвут вперед с такими показателями ускорения. Корма приседает, капот взмывает вверх — как будто «Боинг» начинает разбег для взлёта.















Мощный мотор, его слаженная работа с автоматической коробкой передач, очень точная, чувствительная педаль газа — всё это делает процесс езды комфортным и интересным занятием. Разгоняться на Range Rover легко и просто, акселератор практически не имеет никакой «ватной» зоны, отсутствуют задержки и микропаузы, двигатель готов сразу же раскрутиться в ответ на поглаживание педали.















Руль тяжеловат, а усилие на нём слегка размазано. Приходится немного подруливать и искать обратную связь с дорогой. Для активной езды следует выбирать динамический режим движения. Чувствуется, как немного зажимается подвеска и меньше становятся крены, однако это не решает проблему валкости такого тяжёлого автомобиля. Да и боковой поддержки кресел хотелось бы немного больше.













Комфортный ход возведён здесь в высшие приоритеты, автомобиль с пневмобаллонами практически не замечает ничего, что встречают на своём пути колёса. Range Rover мягко стелется по дороге, почти не досаждая раскачкой.















В такие же приоритеты возведена и шумоизоляция. Покрышек, по крайней мере летних, не слышно, ветер не просачивается, звуковой фон от работы деталей подвески отсутствует.















Стоит машина в подобном оснащении порядка 10 миллионов рублей. Впрочем, с младшим 3-литровым двигателем мощностью 340 л.с. и в стандартном оснащении можно купить Range Rover «всего» за 6,7 миллиона рублей. И это уже не кажется огромными деньгами за такое «количество» большого автомобиля.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



В Новосибирске впервые за полгода подешевел бензин.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.