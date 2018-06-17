Завтра «Туриста»

Репортаж из знаменитой мёртвой высотки на Маркса — через три года её превратят в современный отель

Гостиница на площади Маркса уже давно стала символом недостроенного Новосибирска. Унылое типовое здание с облупившимися стенами и чёрными дырами вместо окон возвышается на главной площади левобережья почти 40 лет. В прошлом году мэр сообщил, что его наконец сносят. Однако, внезапно нашёлся инвестор, который теперь готов вложить миллиард рублей и за три года превратить «Турист» в современный отель с огромным конгресс-залом, двухуровневой парковкой и дополнительными этажами. Корреспонденты НГС прошли по этажам долгостроя, прочитали сокровенные стихи сталкеров 90-х на его стенах и узнали, что будет со зданием, в котором время замерло на десятилетия.

Гостиницу планируют достроить за три года





22-этажная гостиница «Турист» на Маркса, пожалуй, один из самых печальных символов города. Стройка заморозилась ещё в 80-е годы. С тех пор здание словно замерло во времени — его не могут ни снести, ни достроить уже несколько десятилетий.





Так выглядят этажи недостроенной гостиницы





Площадь Маркса, хоть нелепо, но застраивается разношёрстными зданиями, на которые, как старик, свысока и оценивающе, поглядывает потрёпанный годами «Турист».





Надписи на стенах из 90-х





В 90-е сюда ещё можно было проникнуть, а после того, как здание перешло в руки компании «Турсиб», вход заблокировали, и сейчас туда можно пройти только в сопровождении сотрудников.







Но следы сталкеров остались до сих пор. Вообще этажи гостиницы выглядят незамысловато. Это полуоткрытые пространства с бетонными столбами. Под ногами арматура, доски и остатки цемента, поросшие узорчатой плесенью. Забраться на последний этаж, кстати, оказалось совсем просто — лестницы между этажами совсем небольшие, всего 20 маленьких ступенек. Правда, нужно держать баланс и внимательно смотреть под ноги — перил здесь нет, но есть огромные щели, через которые видно нижний этаж.







Вид с 13-го этажа





Добрались до последнего этажа. Здесь на полу, где, кажется, вообще нет никакой земли, выросли самые настоящие деревья — берёзы и яблони. Некоторые кустики пробиваются из вентиляционных отверстий, обложенных кирпичом.









Вид на город с террасы гостиницы





На стене ещё сохранились строки из стихотворения, написанного одним из «гостей» ещё в 90-е. Всё это создаёт неоднозначное впечатление. Время здесь замерло, что-то ушло, потерялось, не сложилось.





Вид на город с гостиницы «Турист»





Но открывается завораживающий вид на город, который кажется ещё больше и красивее, чем, может быть, есть на самом деле.







На террасе выросли берёзы





Здание гостиницы «Турист» собирались сносить. «Недострой портит вид, очень сложно предположить, что из этой конструкции что-то получится, — заявил мэр Анатолий Локоть в октябре прошлого года. Правда, в этом году Пётр Разгоняев, директор компании «Турсиб», которой принадлежит здание, объяснил, что речь о сносе была скорее как «побуждающая мотивация». «Технически никто это здание никогда не ставил под сомнение», — уверил он.







Стихи на стене гостиницы





Вероятно, мотивация мэра была эффективной — нашёлся инвестор, который пообещал достроить «эту конструкцию», — строительная компания «АСК». В списке её проектов отель «Горский Сити» и дельфинарий.







Инвестор уверяет, что у здания гостиницы ещё достаточный запас прочности





13 июня проект реконструкции гостиницы «Турист» представили мэру Анатолию Локтю. «Я рад сообщить новосибирцам, что появилось решение, которое выведет из ступора памятник, который стоит за вашими спинами. Этот недострой — притча во языцех, он не только уродовал площадь Маркса, район, но и в целом город, — объявил он. — Мы договорились, что этот сквер здесь будет сохранён, — правда, предварительно на этом месте под землёй будет парковка на 400 мест, два этажа по 200. И выход из метрополитена будет занесён внутрь этого комплекса».







Проект реконструкции «Туриста»





Достроить гостиницу инвестор планирует за три года. Примерная сумма вложений — один миллиард рублей. Окупить затраты компания рассчитывает за 9 лет. «Мы провели обследование. Специалисты определили, что у этого здания ещё есть запас прочности — около 40%. Если город разрешит, мы ещё поднимем высотность», — рассказал директор компании «АСК» Валерий Кокорин. — Мы намерены сохранить этот символ города и сделать его действительно символом, современным уже. С современными решениями, в том числе с "ночными" решениями, чтобы здание украсило эту площадь».







Сквер перед зданием обещали сохранить





На сколько этажей вырастет здание, пока неизвестно, — по словам инвестора, эксперты озвучили допустимую высоту 13 метров. Кроме гостиницы в здании будут конгресс-холл, торговый центр, выставочные площади.







По проекту въезд к зданию планируется со стороны Ватутина, но мэр и его заместитель Сафиуллин решили, что это неудобно, и попросили инвестора с собственником проработать другие варианты. По словам Локтя, проект ещё будут обсуждать на градостроительном совете. А название новой гостиницы могут придумать сами жители — для этого он предложил провести конкурс и наградить победителя. «Очень хотелось бы, чтобы история (с реконструкцией гостиницы) завершилась. Если мы доведем это до конца, это будет великое дело», — подытожил Локоть.







Макет обновлённой гостиницы





В июле 2012 года хранитель музея истории архитектуры Сибири им. Баландина Сергей Филонов изучил материалы газетной летописи 70–90-х годов и пришел к выводу, что недостроенная гостиница на площади Маркса — самое несчастливое здание Новосибирска. В беседе с корреспондентом НГС он рассказал, что стройка началась в 1972 году по заказу управления профсоюзами. Гостиница строилась для советских граждан, чтобы привлечь в город туристов. Здание должны были построить за 3,5 года, но сроки отодвигались, в итоге стройка законсервировалась. В 90-е годы к строительству решили привлечь заключённых — для этого здание гостиницы огородили забором. Но стройка опять не сдвинулась с места, потому что материалы подорожали, а проект морально устарел. Попытки ОАО «Турсиб» тоже не увенчались успехом из-за финансового кризиса.





Инвестор планирует вложить в реконструкцию «Туриста» 1 миллиард рублей





Летом долгострой на Маркса выглядит не так уныло из-за зеленых деревьев и небольшого сквера возле гостиницы. Раньше на месте сквера стоял огромный забор, который даже пытались украсить граффити, но собственник ограждения не оценил идею и заставил художников вернуть забору прежний серый вид.







Начало ремонта гостиницы новосибирцы смогут увидеть лишь осенью. Сейчас, по словам инвестора, идёт проектирование, а здание начнут ремонтировать в сентябре.







В 2012 году городские власти разрешили построить на площади Ленина на месте гостиницы «Центральная» 26-этажный небоскреб из стекла и бетона. Проект прошёл все согласования, но пока так и остался на бумаге.