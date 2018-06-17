Завтра «Туриста»
Репортаж из знаменитой мёртвой высотки на Маркса — через три года её превратят в современный отель
Гостиница на площади Маркса уже давно стала символом недостроенного Новосибирска. Унылое типовое здание с облупившимися стенами и чёрными дырами вместо окон возвышается на главной площади левобережья почти 40 лет. В прошлом году мэр сообщил, что его наконец сносят. Однако, внезапно нашёлся инвестор, который теперь готов вложить миллиард рублей и за три года превратить «Турист» в современный отель с огромным конгресс-залом, двухуровневой парковкой и дополнительными этажами. Корреспонденты НГС прошли по этажам долгостроя, прочитали сокровенные стихи сталкеров 90-х на его стенах и узнали, что будет со зданием, в котором время замерло на десятилетия.
22-этажная гостиница «Турист» на Маркса, пожалуй, один из самых печальных символов города. Стройка заморозилась ещё в 80-е годы. С тех пор здание словно замерло во времени — его не могут ни снести, ни достроить уже несколько десятилетий.
Площадь Маркса, хоть нелепо, но застраивается разношёрстными зданиями, на которые, как старик, свысока и оценивающе, поглядывает потрёпанный годами «Турист».
В 90-е сюда ещё можно было проникнуть, а после того, как здание перешло в руки компании «Турсиб», вход заблокировали, и сейчас туда можно пройти только в сопровождении сотрудников.
Но следы сталкеров остались до сих пор. Вообще этажи гостиницы выглядят незамысловато. Это полуоткрытые пространства с бетонными столбами. Под ногами арматура, доски и остатки цемента, поросшие узорчатой плесенью. Забраться на последний этаж, кстати, оказалось совсем просто — лестницы между этажами совсем небольшие, всего 20 маленьких ступенек. Правда, нужно держать баланс и внимательно смотреть под ноги — перил здесь нет, но есть огромные щели, через которые видно нижний этаж.
Добрались до последнего этажа. Здесь на полу, где, кажется, вообще нет никакой земли, выросли самые настоящие деревья — берёзы и яблони. Некоторые кустики пробиваются из вентиляционных отверстий, обложенных кирпичом.
На стене ещё сохранились строки из стихотворения, написанного одним из «гостей» ещё в 90-е. Всё это создаёт неоднозначное впечатление. Время здесь замерло, что-то ушло, потерялось, не сложилось.
Но открывается завораживающий вид на город, который кажется ещё больше и красивее, чем, может быть, есть на самом деле.
Здание гостиницы «Турист» собирались сносить. «Недострой портит вид, очень сложно предположить, что из этой конструкции что-то получится, — заявил мэр Анатолий Локоть в октябре прошлого года. Правда, в этом году Пётр Разгоняев, директор компании «Турсиб», которой принадлежит здание, объяснил, что речь о сносе была скорее как «побуждающая мотивация». «Технически никто это здание никогда не ставил под сомнение», — уверил он.
Вероятно, мотивация мэра была эффективной — нашёлся инвестор, который пообещал достроить «эту конструкцию», — строительная компания «АСК». В списке её проектов отель «Горский Сити» и дельфинарий.
13 июня проект реконструкции гостиницы «Турист» представили мэру Анатолию Локтю. «Я рад сообщить новосибирцам, что появилось решение, которое выведет из ступора памятник, который стоит за вашими спинами. Этот недострой — притча во языцех, он не только уродовал площадь Маркса, район, но и в целом город, — объявил он. — Мы договорились, что этот сквер здесь будет сохранён, — правда, предварительно на этом месте под землёй будет парковка на 400 мест, два этажа по 200. И выход из метрополитена будет занесён внутрь этого комплекса».
Достроить гостиницу инвестор планирует за три года. Примерная сумма вложений — один миллиард рублей. Окупить затраты компания рассчитывает за 9 лет. «Мы провели обследование. Специалисты определили, что у этого здания ещё есть запас прочности — около 40%. Если город разрешит, мы ещё поднимем высотность», — рассказал директор компании «АСК» Валерий Кокорин. — Мы намерены сохранить этот символ города и сделать его действительно символом, современным уже. С современными решениями, в том числе с "ночными" решениями, чтобы здание украсило эту площадь».
На сколько этажей вырастет здание, пока неизвестно, — по словам инвестора, эксперты озвучили допустимую высоту 13 метров. Кроме гостиницы в здании будут конгресс-холл, торговый центр, выставочные площади.
По проекту въезд к зданию планируется со стороны Ватутина, но мэр и его заместитель Сафиуллин решили, что это неудобно, и попросили инвестора с собственником проработать другие варианты. По словам Локтя, проект ещё будут обсуждать на градостроительном совете. А название новой гостиницы могут придумать сами жители — для этого он предложил провести конкурс и наградить победителя. «Очень хотелось бы, чтобы история (с реконструкцией гостиницы) завершилась. Если мы доведем это до конца, это будет великое дело», — подытожил Локоть.
В июле 2012 года хранитель музея истории архитектуры Сибири им. Баландина Сергей Филонов изучил материалы газетной летописи 70–90-х годов и пришел к выводу, что недостроенная гостиница на площади Маркса — самое несчастливое здание Новосибирска. В беседе с корреспондентом НГС он рассказал, что стройка началась в 1972 году по заказу управления профсоюзами. Гостиница строилась для советских граждан, чтобы привлечь в город туристов. Здание должны были построить за 3,5 года, но сроки отодвигались, в итоге стройка законсервировалась. В 90-е годы к строительству решили привлечь заключённых — для этого здание гостиницы огородили забором. Но стройка опять не сдвинулась с места, потому что материалы подорожали, а проект морально устарел. Попытки ОАО «Турсиб» тоже не увенчались успехом из-за финансового кризиса.
Летом долгострой на Маркса выглядит не так уныло из-за зеленых деревьев и небольшого сквера возле гостиницы. Раньше на месте сквера стоял огромный забор, который даже пытались украсить граффити, но собственник ограждения не оценил идею и заставил художников вернуть забору прежний серый вид.
Начало ремонта гостиницы новосибирцы смогут увидеть лишь осенью. Сейчас, по словам инвестора, идёт проектирование, а здание начнут ремонтировать в сентябре.
В 2012 году городские власти разрешили построить на площади Ленина на месте гостиницы «Центральная» 26-этажный небоскреб из стекла и бетона. Проект прошёл все согласования, но пока так и остался на бумаге.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова