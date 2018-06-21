Кинохроники: два новосибирца спасают старые плёнки с видами Новосибирска

Двое новосибирцев — Станислав Шуберт и Анатолий Антонов — спасают старые киноплёнки: они работают под девизом ВДВ, ищут редкие кадры по архивам, а иногда находят целые сокровища в мусорках Академгородка. В хрониках прошлого века они не просто видят старый Новосибирск, а дарят людям воспоминания о юности их бабушек и дедушек, которые когда-то случайно попали в кадр. К 125-летию Новосибирска они восстановили фильм, который снимали 40 лет назад для иностранцев, — смелые сибирские красотки там гладят львят, а по городу гуляют американские астронавты. В планах — оцифровать весь архив Западно-Сибирской киностудии и найти потерянный фильм новосибирских режиссёров, в съёмках которого принимал участие сам Сергей Эйзенштейн.





Три тесные комнатушки «Новосибирсккиновидеопроката» больше похожи на склад старых вещей, которые и выкинуть жалко, но хочется убрать подальше, чтобы не мозолили глаза. Стеллажи монтажной забиты сотнями начавших ржаветь банок с видеозаписями Западно-Сибирской киностудии. Большую часть фильмов современные новосибирцы никогда и не видели, а плёнки долгие годы пылились по архивам и постепенно теряли краски. Несколько лет назад двое ценителей кинохроники — молодой режиссёр Станислав Шуберт и бывший сотрудник киностудии Анатолий Антонов — решили, что видеоархив крупнейшей за Уралом киностудии пора спасать.







Западно-Сибирская студия кинохроники появилась в Новосибирске в 1930 году и при Советском Союзе долгое время располагалась в храме Александра Невского. В 1986 году кинематографисты переехали в новое здание на Немировича-Данченко. Местные режиссёры снимали фильмы не только про Новосибирск и область, но и про Томск, Барнаул, Омск, а примерно раз в десять лет, чаще всего накануне юбилея революции, выпускали ленты про Новосибирск. Всего сибиряки сняли 320 фильмов, последний — в 2005 году. В 2015 году студию продали, и киноплёнки стали никому не нужны.









Как сохранить записи, было неясно: часть отправили в Красногорск в Государственный архив кинофотодокументов, остальное потерявшие работу киношники принесли на фильмобазу видеопроката — так Анатолий Антонов стал хранителем архива новосибирского кино. Сам скромно говорит, что больше и некому было плёнками заниматься — кто-то из коллег уже умер, кто-то переехал в другой город или страну. В Западно-Сибирской киностудии он начинал ассистентом в 1981 году; сегодня, по словам коллег из Музея документального кино и видеопроката, лучше него никто не разбирается в архивах.







«Это как у ВДВ есть девиз — "Никто, кроме нас". Если мы сейчас это не сделаем, всё уйдёт, забудется. Понял, что это такая миссия — бесплатно, да и без славы сохранить, — рассказывает Станислав. — Плёнки стареют, выцветают. Показывать их негде, проекторов нет. Нужно переводить в цифровой вид, а аппаратуры не было. Переснимали даже с экрана, как пираты. Но нам купили аппарат телекино года четыре назад — позволяет сканировать изображение с плёнки в высоком разрешении в цифровой формат».











К 125-летию Новосибирска Шуберт и Антонов нашли в архивах фильм о Новосибирске, который снимали специально для иностранного зрителя: даже в старом каталоге стоит отметка «Без политики».





«Этот фильм снят без учёта советской идеологии, он был вне политики. Обычно же в фильмах пропагандировалась советская власть, партия — здесь этого ничего нет. Нейтрально показан город, какие-то события, люди, потому что фильм был сделан для презентации Новосибирска за рубежом по заказу Центрального телевидения СССР, новосибирцам его не показывали», — объясняет Станислав, аккуратно разворачивая плёнку, которая старше него. Им приходится не только технически восстанавливать плёнки, зачастую они проделывают работу историков, ведь не везде сохранились сведения о годах, когда был снят фильм, — они вспоминают, какие события проходили в те года, были ли построены к тому году запечатлённые здания.











«Была б советская [плёнка], там бы указали год, а это немецкая Orwo. И хорошо, что немецкая была. Советская очень быстро выцветала. А вот написано "1976 В". Одну плёнку даже цветокорректировать не надо, потому что делали немцы — культурная нация, делали всё лучшее», — Шуберт долго и внимательно разглядывает плёнку в поисках режиссёрских и заводских отметок.





«Опять ты, Шуберт, всё своих нахваливаешь! — смеётся Антонов. — Раз плёнка 76-го года, значит, фильм 77-го — это делалось же специально к 60-летию революции».









На оцифровку и коррекцию некоторых, даже более поздних фильмов уходят месяцы кропотливой работы, так как изображение на отечественных плёнках заметно хуже, чем на плёнках из ГДР.





«Я, конечно, патриот, но про наши советские плёнки такого не скажешь — много было бракованной, выцветала. В 60–70-е годы была неплохая плёнка, в 80-е, в перестройку, — качество разболталось, жизнь разболталась, следом качество плёнки упало. С 87-м годом возились, там пришлось каждый план править покадрово. Потом плёнка появилась, а деньги на съёмки кончились», — продолжает Шуберт.









Режиссёр Виктор Мамонтов (отец известного тележурналиста Аркадия Мамонтова), кажется, собрал в фильме для иностранцев все любимые стереотипы о Сибири и Новосибирске — фильм начинается с бурого мишки, диктор рассказывает про особый сибирский характер и тяге новосибирцев купаться в ледяном Обском море, а юные девушки и дети обнимают львёнка из зоопарка, словно это домашний Барсик. Конечно же, не обошлось без гордости Академгородка — академика Евгения Мешалкина за работой, исследователей из ИЦиГа, занятых одомашниванием диких зверей, и физиков ИЯФа — последних авторы сняли прямо за знаменитым круглым столом в конференц-зале. А главное, в ленту вошёл визит американских астронавтов экипажа «Союз-Аполлон».









«Я не жил в то время. Смотрю фильм, оцениваю, мне город больше нравится. Чище он как-то, уютнее, в одном стиле — нет такого, как сейчас: одно воткнули здание, другое воткнули. А жизнь — не знаю, в фильмах официальное содержание. Как жил народ в основном в неформальных хрониках, как друг нашёл в мусорке плёнку в Академгородке, на 16 миллиметров снято. Там простая жизнь народа, без насаждения советской власти. Это, конечно, более ценный материал», — рассуждает Станислав.









Пока фильм переводят с плёнки в цифровой формат, Анатолий Антонов рассказывает о их творческой мечте — найти один из первых художественных фильмов, снятых в Новосибирске.





«Фильм "Красный газ" к юбилею революции сняли. В качестве консультанта работал Эйзенштейн — что-то посоветовал, советы приняли. И кино потеряли. Тираж был 53 копии — три отправили в Новосибирск, остальные по Союзу. Езжу в Красногорск, там ещё живые девчонки понимают, что нужно, вспоминают, ищут в картотеках по журналам, но мы его обязательно найдём», — с надеждой в голосе говорит Антонов.









А пока он ищет людей со старых записей, которые случайно стали героями фильмов, и дарит немного их юности.





«Как-то обратился человек из Академгородка. Говорит "Хроника Новосибирска" есть, а там есть эпизод, когда новосибирцы возвращаются на вокзал, обнимаются под "Прощание славянки", говорит, нужен этот план — там его бабушка и дедушка встречаются. Ещё один мужчина просил прислать ему видео — говорил, его там снимали, когда ему было лет 10. Написал потом, что "себя увидел, и душа успокоилась"».









«Мы тут хроники — от "хронические киношники". Очень ждал фильм 1987 года, ведь я родился тогда. В конце фильма ребятишки, которые в тот год родились, — мы искали хронику, а нашли себя», — объясняет Шуберт, зачем всё это. Сейчас они снимают на плёнку новую хронику — «Бессмертный полк», демонстрации, «Монстрацию», — чтобы через 50 лет новосибирцы также могли найти себя.







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