Впали в экстаз

Как новосибирцы отмечали первую победу футболистов — они пели на набережной и плясали в барах

Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0 в первом матче чемпионата мира по футболу — за игрой наблюдали не только в московских «Лужниках», но и по всей стране. Вечером четверга на Михайловской набережной собралось не менее тысячи новосоибирцев, чтобы вместе смотреть трансляцию матча и болеть за наших футболистов — несмотря на холодную погоду они простояли на набержной до конца матча и едва не охрипли от радости в конце игры. Как новсибирцы переживали за российскую команду — в фоторепортаже НГС.



Вечером 14 июня в Москве начался чемпионат мира по футболу — Россия впервые стала хозяйкой соревнований. Российская сборная ярко открыла мундиаль — первый же матч турнира наши футболисты выиграли с разгромным счётом 5:0, не оставив команде Саудовской Аравии ни единого шанса.











Целый месяц в 11 городах России будут проходить матчи чемпионата мира, но Новосибирск не вошёл в список городов мундиаля. Однако новосибирских болельщиков не оставили в стороне: в начале июня департамент физической культуры и спорта Новосибирской области получил официальную лицензию FIFA на трансляцию трёх матчей чемпионата мира по футболу — прямые трансляции покажут на огромном экране прямо на обновлённой Михайловской набережной.









Несмотря на то, что завтра рабочий день, а сегодня до вечера шёл дождь, на набережной собралось не менее тысячи болельщиков — многие приходили целыми семьями с маленькими детьми. Новосибирцы, никого не стесняясь, сели толпой на плитку прямо перед экраном, а трибуна была полностью занята.







Смотреть матч вместе с новосибирцами на набережную пришли первые лица региона — врио губернатора НСО Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть. На опасных моментах Анатолий Евгеньевич еле сдерживал эмоции, а вот дамы из мэрии были куда спокойнее — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова хладнокровно наблюдала все атаки арабов, но зато надела красный костюм в цвет формы российских футболистов.









Равнодушных здесь не было, каждый болел за Россию, хотя сперва скептически относились к матчу, не веря, что через пару часов сборную ждёт победа.









Однако не все рискнули отправится ночью на набережную Оби, многие предпочли смотреть матч в барах — там и тепло, и можно выпить и закусить.









Когда футболист Юрий Газинский забил первый гол в ворота Саудовской Аравии, трибуны в в Новосибирске ликовали и подпрыгивали, но никто ещё не догадывался, какая безоговорочная победа нас ждёт впереди.







Новосибирцы радуются победе сборной России в матче против Саудовской Аравии





Не менее эмоционально реагировали и посетители новосибирских баров — мужчины обнимались и прославляли команду.









Столько триколоров не было даже в День России — болельщики кутались во флаги и пришли в шляпах и с зонтами патриотичной расцветки.









«Россия давай!», — кричали с трибуны после третьего гола, хотя и без того было ясно, что победа в этом матче за россиянами.









Во время перерыва между таймами болельщики в шутку делали ставки, что наша сборная выиграет этот матч со счётом 5:0 — меньше чем за час до конца матча никто всерьёз не мог даже предположить, что эти слова окажутся правдой.









Буквально на последних минутах, когда казалось бы и так всё ясно, Денис Черышев и Александр Головин подряд забивают в ворота соперников ещё два мяча —новосибирцы просто не могут сдерживать свой восторг. Незнакомые парни обнимаются, прыгают от восторга, кричат, срывая голоса, и массово фотографируются с триколором — эти десять минут тысяча болельщиков на набережной пережили в едином порыве экстаза.





Впереди у России минимум два матча в групповом этапе — оба также будут транслировать на Михайловской набережной. В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало матча в 1:00.Третий матч группового этапа россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня, начало игры в 21:00.





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