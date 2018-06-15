«Они пытаются выкрутиться из финансовой ямы»

Проект по увеличению пенсионного возраста с 60 до 65 лет (для мужчин) и с 55 до 63 лет (для женщин) обсуждали сегодня, 14 июня, в Госдуме. При этом средняя продолжительность жизни в России, по данным Минздрава РФ, озвученным в 2017 году, — 72,5 года. Фактически же премьер-министр России Дмитрий Медведев уже объявил о повышении пенсионного возраста. Утвердить законопроект планируют до конца весенней сессии — до 29 июля 2018 года. Корреспондент НГС вышел на улицы города и задал прохожим три вопроса: зачем, по их мнению, государство хочет поднять пенсионный возраст, рассчитывают ли они дожить до пенсии и легко ли будет найти работу в предпенсионном возрасте.





Александр, сантехник, 53 года: «Может, меньше платить людям [хотят]? Которые работали всю жизнь, они и работают, а кто не работал, те так же и будут получать пенсию. Как все — наравне. Я считаю, надо по стажу платить. И если человек может работать, то пусть и в 60 лет идёт на пенсию, <…> а если сила и здоровье есть, если не хватает [денег], пусть работает и дальше. Я планирую дожить до пенсии. И дольше рассчитываю прожить. Найти работу перед пенсией сложно. Ничего хорошего тут нет. Мой знакомый вот [ищет работу], звонит, а его спрашивают: "Сколько лет? 50? У-у-у, много уже". Я так и буду работать до пенсии. Сантехником и смогу. Тут много работы. Без сантехников в городе никак. А я много знаю в сантехнике».











Мария, 23 года, учитель-логопед: «Зачем такой закон? Может они (правительство. — И.К.) хотят, чтобы мы дольше жили? Я вообще-то планировала дожить до пенсионного возраста. Хотелось бы. (Смеётся.) Не считаю, что сейчас есть особые трудности в поиске работы в таком возрасте, но сейчас росстандарты ещё вступают в силу. Вот тогда, я полагаю, будут трудности у людей предпенсионного возраста. Чем могла бы заниматься? Не знаю… Шапки бы вязала. (Улыбается.) Честно, я бы учителем работала, я педагог по образованию. Всё схвачено».











Павел 42 года, железнодорожник: «Главная причина? Дефицит пенсионного фонда: не хватает средств обеспечить пенсионеров. Ещё демографический провал у нас с 90-х годов. Дожить по пенсионного возраста планирую. Планирую и после пенсионного возраста ещё прожить. <…> Конечно, сложно [найти работу перед пенсией]. Но я надеюсь проработать до конца на текущей работе».











Анна, 22 года, управляющая рестораном: «Наверное, это для того, чтобы меньше людей доживало до этого возраста и чтобы меньше выплачивать им. Рассчитываю ли дожить? (Смеётся.) Ну, не знаю, если с тем ритмом жизни, который у меня, наверное, нет! Работу перед пенсией найти сложно. К нему (пенсионеру. — И.К.) отношении уже предвзятое. <…> Последние годы перед пенсией я бы ничем не занималась. Ждала бы пенсию. К этому времени я просто заработаю какой-то капитал и буду на него жить».











Евгений, 60 лет, пенсионер: «Это из-за того, чтобы уменьшить отчисления на выплату пенсий, снизить нагрузку на пенсионный фонд. Думаю, это главная причина. Я уже смог дожить [до пенсии], это было трудно, но я смог. (Смеётся.) Если человек — востребованный специалист, то разницы никакой нет [когда искать работу]. А для большинства работу найти будет трудно. Для меня такой проблемы не вставало: я подрабатываю. Но трудности ещё впереди: тут всё зависит от здоровья, а не возраста. Вот мои знакомые пенсионеры тратят деньги на лекарства. Я пока не трачу. А так нагрузка, наверное, большая была бы: лекарства очень дорогие. Трудности будут впереди, и я это осознаю. Даст ли это (увеличение пенсионного возраста. — И.К.) плюс? Думаю, не даст, но появится стимул, чтобы люди задумывались о пенсии, о будущем».











Владимир, студент 2-го курса музыкального колледжа: «Это всё для того, чтобы осуществить знаменитое выражение: "Слышь, работать!". Был плакат, на нём, наверное, было написано что-то вроде: "Слушать, работать", а он замялся как-то на ветру и получилось: "Слышь, работать". По интернету ходила такая [фотография]… Насколько я знаю, артистам оркестра надо 25 лет [отработать] и на пенсию можно уходить спокойно. Так что доживу как-нибудь. <…> [Но вообще] я дальше чем на неделю не планирую ничего. Наверное, возможно найти работу [в предпенсионном возрасте], но не такую высокооплачиваемую. Потому что пенсионный возраст, а технологии развиваются, и остаётся только тракторы охранять. Так получается, что технологии вытесняют человека. Но я свой путь выбрал: могу пойти преподавать в музыкальную школу. У меня всё просто, всё решено».











Владимир, 67 лет, работающий пенсионер: «Всё правильно! Я целиком поддерживаю политику партии нашей родной! (Смеётся.) Никак не найдёшь работу [в предпенсионном возрасте]. А я здесь работаю всю жизнь. Но мне просто повезло. А так — не найдёте [работу]: вам будет 45, вы не найдёте, вам будет 50, на вас смотреть никто не будет — на выход!».











Анастасия, 26 лет, бортпроводник: «Возможно, у нас работающих пенсионеров становится всё больше, и наши власти считают, что это нужно как-то узаконить. Если люди сами готовы работать дольше, то почему нет. Думаю, что если человек готов и хочет работать, то он всегда какую-нибудь работу, да найдёт. Я лингвист, поэтому могла бы заниматься преподаванием [в старости]».











Константин, 34 года, фотохудожник, старший лейтенант в отставке, ветеран боевых действий в 2008 году: «Это для того, чтобы с народа побольше денег взять. У нас уровень жизни, на мой взгляд, и так не самый лучший, пенсии и так не большие, мягко говоря, а капец какие маленькие! А повышая рамки пенсионного возраста, они (правительство. — И.К.) хотят выкрутиться из финансовой ямы, в которой сидят, <…> хотят выиграть время, потому что мужчины, как правило, до 60 мало доживают. Я доживу до пенсионного возраста, но меня это не волнует: я не гонюсь за пенсионными деньгами. У меня своё дело, которое меня кормит. В будущем буду его развивать, и уже развиваю. Я не уповаю на наше государство, и вообще в планах — уехать из России. Очень сложно найти работу [людям в предпенсионном возрасте], потому что технологии бегут вперёд, а с технологиями хорошо справляется молодёжь и моего возраста люди. Я вообще-то военный, но, уйдя на гражданку, смог адаптироваться благодаря свои мозгам. <…> Требования работодателя к работнику подросли: даже на уровне пользователя-обывателя сёрфить интернет, то есть доставать информацию, не каждый может. Ну и идут люди в охранники, и платят им копейки. Сидят они, несут по бумагам ответственность: произойдёт что-то в его смену — накажут, не произойдёт — слава богу. Вот и вся работа, которую людям могут предоставить в предпенсионном возрасте. Я же планирую отдыхать и путешествовать. За счёт того, что у меня свое дело: техническая фотография, 3D-туры».









Ксения, 19 лет, студент-медик: «Может, увеличивается продолжительность жизни, поэтому увеличивают и пенсионный возраст? Но это моё предположение. Но я не заметила, что продолжительность жизни увеличилась, поэтому из-за того, чтобы денег меньше платить. Думаю, что перед пенсией сейчас несложно найти работу: кто ищет, тот всегда найдёт. Буду работать до пенсии в медицине».











Мария, 34 года, маркетолог: «Потому что у нас высокая доля населения моего возраста, и когда мы станем пенсионерами, нас начнут "убивать". Ну нас сложно будет содержать, поэтому нужно продлевать [пенсионный возраст]. Это необходимость социальная. Конечно, я планирую дожить [до пенсии]. А как же счастливая старость? Жить возле моря и наслаждаться жизнью? У меня такой план. (Смеётся.) Смотря какого плана работа и какие требования. Если мы говорим о современных профессиях, бизнес-структурах, то, конечно, да. А если о сфере обслуживания, то, думаю, нет, несложно [найти работу]. Я маркетолог по образованию и занимаюсь маркетингом, но у меня всегда была мечта заняться чем-то простым: такими простыми операциями, которые не требуют [напряжения] мозга, например упаковщиком в "Ашане"». (Смеётся.)







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