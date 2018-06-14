«Вот неугомонные»: в Новосибирске назвали имя лучшего врача

Им стал хирург, который ездит по миру и бесплатно лечит детей с серьёзными болезнями лица

Вечером 14 июня, накануне Дня медика, в Новосибирске определили лучшего врача 2018 года — по мнению врачебного сообщества и пациентов. Жюри призналось, что выбрать победителя было непросто среди девяти финалистов, врачей из крупных больниц Новосибирской области. Спустя три часа конкурса первое место решили отдать детскому врачу Михаилу Колыбелкину, специалисту по челюстно-лицевой хирургии, — он лечит детей даже в отпуске, выезжая в другие города России и другие страны. Подробности — в фоторепортаже НГС.

Конкурс «Врач года» проходит накануне Дня медика уже 15 лет подряд — его проводит Новосибирская областная ассоциация врачей. Глава регионального минздрава Олег Иванинский со сцены КТЦ «Евразия» (бывший ДК «Строитель») даже пошутил в адрес председателя ассоциации, главврача поликлиники № 1 Сергея Дорофеева, что он устраивает «пятнадцать лет одно и то же».







«Если говорить серьёзно, коллеги, мы 15 лет подряд видим десятки новых, красивых, ярких врачей. <…> Коллеги, с праздником! Мне очень радостно, что мы здесь все собрались. Наверное, цифровая медицина поможет много серьёзно изменить, но я думаю, что после того, как пациент поговорит: «Ok, Google» или с Siri поговорит с "айфона", или с Алисой, он всё равно скажет: "Доктор, а что у меня?"», — обратился к врачам Олег Иванинский.







Финал «Врача года» состоял практически из одних награждений, немного разбавленных песнями. На фото — врио министра здравоохранения Олег Иванинский наградил команду областной больницы за операцию по пересадке печени





Финалу «Врача года» предшествовали месяцы подготовки — больницы снимали врачам лирические видео, а коллеги и пациенты записывали благодарные отзывы.







В зале конкурса было многолюдно — поддержать своих конкурсантов пришли коллективы новосибирских больниц





В итоге определились девять финалистов-победителей: заведующий физиотерапевтическим отделением горбольницы № 2 Виктор Дробышев, врач-педиатр Новосибирской районной больницы № 1 Ирина Ерикова, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии детской больницы скорой помощи Михаил Колыбелкин, заведующая родовым отделением городского перинатального центра Ирина Кохан, участковый терапевт Баганской ЦРБ Елена Латуга, врач-фтизиатр Новосибирского НИИ туберкулёза Жанна Лаушкина, врач-онколог горбольницы № 1 Александр Тархов, главный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ (инфекционная больница № 1) Елена Фаст и врач-невролог поликлиники № 1 Лариса Шперлинг.







Лучшего врача в Новосибирской области выбирают уже 15 лет — в этом году на конкурсе девять финалистов





Конкурс продолжался около трёх часов — на нём не только представили финалистов, но и наградили врачей, которые проработали в медицине более полувека, а также молодых докторов.







Зрители ждали имя победителя три часа





Традиционно «Врач года» собирает шумные команды поддержки — по энтузиазму их можно сравнить с футбольными болельщиками. Команда горбольницы № 1 была самой громкой и настолько большой, что ими руководил дирижёр. Врачи принесли с собой барабан — возможно, это в какой-то степени помогло врачу-онкологу горбольницы Александру Тархову получить приз зрительских симпатий.







Группа поддержки онколога Александра Тархова выучила большое количество стихов-«кричалок», а также принесла с собой барабан





Имя победителя доверили назвать врио губернатора Андрею Травникову.







«Медики удивительные люди — накануне праздника устроить себе такие серьёзные испытания! Вот неугомонные, вот никогда не отдыхают — ни в будни, ни в праздники, ни днём, ни ночью. Действительно проникаешься уважением к вам, к вашей профессии», — сказал Травников перед вручением главной статуэтки — как уточнили организаторы, ювелирной работы.







Каждому участнику конкурса достались грамота и фотография от Андрея Травникова. На фото — врио губернатора и врач-инфекционист Елена Фаст





Травников объявил, что титул «Врача года» достаётся челюстно-лицевому хирургу Михаилу Колыбелкину из детской больницы скорой помощи на Красном проспекте, который оперирует детей с первого дня их жизни.







Победитель Михаил Колыбелкин из детской больницы скорой помощи признался, что не ожидал победы





«Это ощущение какого-то радостного шока, что ли. Действительно, такой огромный коллектив врачей в Новосибирской области и много настолько достойнейших кандидатов, и я себя не считаю совершенно точно лучшим врачом года. Я вообще считаю, что тот, кто занимается этим делом долгие годы, уже может считать себя лучшим.







В наше время, когда эта специальность не так уж и оплачена, скажем так, не так поощрена, что ли, государством… Это труд, который порой сопряжён с определёнными рисками и иногда с невозможностью помочь человеку, и что говорить, со смертями людей, всё это огромное горе… И вот кто отдал себя этой профессии, тому труду, кто нашел в себе силы продолжать это [дело], радоваться профессии и радоваться жизни [тот достоин награды]», — рассказал о своих впечатлениях победитель.







Все участники получили по 50 тысяч рублей, а победитель — ещё и статуэтку





Михаил Колыбелкин родился в Новосибирске. После школы он хотел пойти по стопам родителей-железнодорожников, но не поступил в вуз, поэтому пошёл в армию. А после того, как отслужил, Колыбелкин по примеру друзей решил поступать в медицинский вуз — и его приняли в Новосибирский медицинский институт (сейчас НГМУ).







Жюри было непросто выбрать лучшего доктора





«И с третьего курса, когда я начал подрабатывать медбратом — в отделении травматологии <…> мне очень хотелось стать хирургом, меня буквально вдохновила эта работа, действительно мужская интересная работа, где приходится принимать решения, брать огромную ответственность за жизнь пациента. Для меня идти в операционную — это счастье, я там как рыба в воде», — признался Колыбелкин.







Он работает в детской больнице скорой помощи с 1987 года, в 1992 году он стал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии.







Михаил Колыбелкин отметил, что сейчас он ушёл в отпуск, поэтому будет заниматься волонтёрской бесплатной работой для организации «Операция Улыбка» — лечить детей с расщелинами губы, нёба и другими лицевыми деформациями. В Новосибирске благотворительная акция начнётся 8 июля, а до этого Колыбелкин поедет на Алтай. Там он будет собирать команду врачей и отбирать пациентов, живущих в местах, где недоступна высококвалифицированная медицинская помощь. Такой работой Михаил Колыбелкин занимался и в других странах мира — например, в Марокко, Кении, Иордании.







Врач-победитель даже в отпуске собирается лечить детей





Всем финалистам областного «Врача года» подарили по 50 тысяч рублей, кроме того, их портфолио отправят на всероссийский конкурс лучших врачей. В 2017 году самым талантливым терапевтом на «Враче года России», по версии федерального Минздрава, стала врач из Тогучина Любовь Реутова — за победу ей дали полмиллиона.







В этом году во всероссийском «Враче года», вероятно, поучаствует победительница новосибирского этапа в 2017 году Ирина Гринберг — доктор, которая спасает самых уязвимых пациентов.

