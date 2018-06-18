Небоскребы на окраине

Под Новосибирском разрешили строить бесконечные высотки — в центре это мешают сделать памятники

Даже с учётом множества высоток город всё равно считают типовым и неинтересным
Даже с учётом множества высоток город всё равно считают типовым и неинтересным

Жители Краснообска обнаружили, что в посёлке формально можно построить дом любой этажности — никаких ограничений в этой части в документации не оказалось. Исправить противоречащую закону ошибку они попытались через публичные слушания, но их отменили за три дня до проведения из-за множества нарушений. Эксперты считают, что отсутствие рамок может привлечь в посёлок инвесторов — именно этим, например, руководствовались власти, разрешив строить в Новосибирске небоскрёбы до 50 этажей. Почему на самом деле градостроительная документация Краснообска допустила отсутствие запретов на высотки, как пытались ограничить застройщиков в Новосибирске и почему это не получилось, разбиралась корреспондент НГС.

В конце мая в Краснообске должны были состояться публичные слушания: местные жители ждали их четыре месяца. На них жители надеялись внести существенные поправки в правила землепользования и застройки — в частности, ограничить этажность, чтобы сохранить первоначальную концепцию застройки посёлка.


То, что правила — один из основных законов, которому подчиняются застройщики, — нарушают Градостроительный кодекс, посельчане обнаружили в конце прошлого года. Тогда они активно протестовали против строительства первой в посёлке высотки — проекта «Южная звезда», вспомнила инициатор публичных слушаний Вера Гладышева. Сейчас, по данным последней проектной декларации, в планах застройщика только 17 этажей, но ещё в прошлом году обсуждались 24. В местных ПЗЗ же для высоток указана только минимальная этажность, а максимальная — нет.


«Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности (5–8 этажей) и многоэтажных (9 и более этажей)», — говорится о зоне застройки многоэтажными и среднеэтажными домами в актуальном документе, размещённом на сайте администрации р.п. Краснообск.


Второй «круг» Краснообска по этажности сравним с первым, но всё равно нарушает изначальную идею
Второй «круг» Краснообска по этажности сравним с первым, но всё равно нарушает изначальную идею

Такая норма фактически развязывает руки застройщикам, которые на совершенно законных условиях могли бы построить в маленьком Краснообске любой небоскрёб. 


В январе жители посёлка по совету главы минстроя Ивана Шмидта обратились в строительную комиссию местного совета депутатов, а затем в администрацию, чтобы вынести вопрос на публичные слушания и исправить ошибку в ПЗЗ. Они предложили ограничить этажность существующей — 10 этажей, а для дополнительных видов разрешённого использования — 15 этажей.


— По нашей мысли, застройщик, который хочет построить выше 10 этажей, должен будет через публичные слушания [стройку] обосновать, показать проект и рассказать нам, что он может предложить посёлку, желая заработать больше, — поясняет корреспонденту НГС Вера Гладышева. — Например, на первом этаже школу искусств сделать.


Но в проекте поправок в ПЗЗ (документ есть в распоряжении НГС) вместо 15 этажей оказалось 18, а после жалобы на действия администрации в минстрой ведомство обнаружило в подготовке к публичным слушаниям массу нарушений: документально администрация к ним будто не готовилась — не выпустила необходимых решений и не сделала необходимых заключений. Слушания рекомендовано было отменить, и 28 мая их отменили — за 3 дня до проведения.


Новых слушаний пока так и не назначили — по крайней мере необходимого постановления местная администрация до сих пор не опубликовала. На просьбу корреспондента НГС объяснить, каким образом могла быть допущена подобная ошибка в ПЗЗ и когда её исправление обсудят с жителями посёлка, в администрации не ответили.


Иван Шмидт объяснил, что ограничения по этажности в своё время регламентировались отдельным документом.


— И во многих муниципальных образованиях эти документы по граддокументации с тех времён остались просто, и всё. И так и идут, — заметил врио министра строительства в разговоре с корреспондентом НГС. — <…> Мы накрыты вроде граддокументацией, но такие перегибы везде есть. Например, в одном городе какая-то особая зона есть, которой нет в другом. Законодатель чётко не прописывает все эти вещи, поэтому тут есть вольности некие.


Кроме этажности жители хотели обсудить нормы по парковкам и строительству детсадов и школ — всего этого с развитием застройки начинает не хватать
Кроме этажности жители хотели обсудить нормы по парковкам и строительству детсадов и школ — всего этого с развитием застройки начинает не хватать

Вера Гладышева уверена, что вопрос с изменением ПЗЗ нужно решать сейчас: ещё несколько лет назад жителям анонсировали перспективное третье «кольцо», и они хотят настоять на том, чтобы оно было похожим на первые два хотя бы по этажности. Они даже обратились на ежегодную прямую линию Владимира Путина с просьбой сохранить концепцию застройки.


— Это же историческое наследие, архитектурное решение выдающееся. Оно и сейчас не потеряло актуальность, потому что там всё сбалансировано и органично, — считает Гладышева.


Архитектор и резидент рабочего посёлка Андрей Буслаев заметил, что этажность будущего третьего «круга» частично можно было бы изменить, но обязательно с жёстким зонированием — то есть сделать высотную группу, но не более того. 


Ценной и цельной была только первоначальная застройка по концепции академика Платонова — это видно по первому «кругу» Краснообска и общей идее функционального зонирования, говорит он. В остальном же, даже с учётом попытки сохранить концепцию, получилось уже не то.


— Вся застройка последних десяти лет, за исключением ЖК «Бавария», — ужасна, это последствия латания бюджетных дыр за счет распродажи свободной земли и перезонирования территории без консультаций с авторами концепции и, в общем-то, без общей архитектурной идеи, — считает архитектор.


Архитектор Игорь Поповский предположил, что неограниченная этажность возникла как приманка для инвесторов, как и возможность строить небоскрёбы в Новосибирске.


— Кто-то, может, имел коррупционный интерес, но суть в том, что 50 этажей в ОД-1 (зона общественно-деловой застройки. — Л.П.) в Новосибирске возникли именно из-за того, что если мы сейчас что-то ограничим, то к нам не пойдут инвесторы.


Высотность застройки в Новосибирске могут отрегулировать через сохранение памятников — их охранные зоны перекрывают весь центр
Высотность застройки в Новосибирске могут отрегулировать через сохранение памятников — их охранные зоны перекрывают весь центр

Этажность в Новосибирске пытались ограничить неоднократно и разными методами. Одна из идей принадлежала профессору Геннадию Туманику, но принята в работу не была. Как вспоминает Поповский, Туманик предлагал создать «высотное обрамление» для центра города, а сам центр оставить в «высотном спокойствии». Но перевести идею в правовое поле так и не смогли. Затем пытались разработать отдельные ПЗЗ для центра Новосибирска и даже подготовили техзадание, но за работу так никто и не взялся.


Сейчас обсуждаются высотные ограничения в охранных зонах памятников архитектуры, истории и культуры, которые фактически перекрывают весь центр Новосибирска. 


Они, например, учитывают не просто этажность, а касаются высоты и карнизов, и коньков крыш. 


Но пока они мэрией не согласованы.


— Мэрия считает, что слишком жёсткие ограничения выстроены охранными зонами, там много споров по ряду территорий, например по такой, как улица Аэропорт, — рассказал Игорь Поповский. — Главное, что корректировка проекта охранных зон уже прошла госэкспертизу. Можно, конечно, не принимать мэрию во внимание, но мы понимаем, что живём в экономическом мире, и хотелось бы какие-то договорённости принять, потому что в противном случае это может провоцировать и неправовые действия, и ситуацию стагнации, что для нашего города тоже не совсем хорошо.


Гендиректор проектной организации «Н-СК ГРАДСТРОЙ-2002» Владимир Ермишкин говорит, что, чтобы ограничить высотность, нужно уменьшать плотность застройки, но такая идея вряд ли пройдёт: во-первых, городу не хватает современных зданий, во-вторых, это позволяет обеспечить его, помимо жилья, местами для размещения магазинов, детских садов, поликлиник. И формирует его силуэт, что тоже немаловажно.


— Если мы всё с вами 5–9-этажками застроим, будет такая масса, а высотки — это ориентиры в городе. И если она стильно сделана, украшает город. У нас он безархитектурный, потому что мы на типовых проектах сидели, — поясняет Ермишкин.


При этом архитектор не называет себя сторонником небоскрёбов и считает, что эта «болезнь высотками» в перспективе пройдёт и город будет стремиться к комфортному среднеэтажному жилью, которое, возможно, даже не будет превышать 9 этажей.

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