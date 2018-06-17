Тариф для бедных

На прошлой неделе в Новосибирске появился новый мобильный оператор — интернет-провайдер ТТК открыл продажу собственных SIM-карт. За 200 рублей в месяц первым абонентам обещают 8 ГБ интернета, безлимитные SMS и 300 минут разговоров, причём как по городу, так и по России. Акцент новый оператор сделал на отсутствии скрытых платежей и вообще каких-то дополнительных услуг, а также на возможности уйти от других операторов с сохранением старого номера. Корреспондент НГС одним из первых в городе обзавёлся SIM-картой ТТК Mobile и попробовал попользоваться ею несколько дней — он замерил скорость интернета, попытался расслышать помехи и узнал, что думают о новичке его конкуренты.

Справка: Компания ТТК входит в пятёрку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК — ОАО «РЖД» — владеет 99,99% акций компании. ТТК является одним из лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в интернет, телевидения и телефонии в регионах. (myttk.ru)





Официально ТТК Mobile заработал в Новосибирске на прошлой неделе — 13 июня. О своих планах известный в городе интернет-провайдер сообщал ещё весной, когда объявил предзаказ на свои SIM-карты. Пока абонентам ТТК доступны лишь несколько тарифных планов — никаких дополнительных услуг компания, во всяком случае пока, не предлагает, причём неслучайно.





Простые тарифы





«Рынок очень зрелый, и сейчас очень трудно предложить какие-то уникальные опции, которые могут потрясти рынок и создать долгосрочное конкурентное преимущество одним ударом. Поэтому мы собрали целый пакет преимуществ, которые, на мой взгляд, в совокупности должны работать очень и очень неплохо», — рассказал Алексей Ноздрин, советник президента по коммерческой деятельности TTK, на пресс-конференции, посвящённой запуску оператора.







В линейке тарифов ТТК Mobile сделал акцент на нескольких вещах. Во-первых, никаких скрытых платежей — тарифные планы, которые предлагает оператор, включают только три базовые услуги: звонки, SMS и доступ в интернет. При этом остатки трафика переносятся на следующий месяц, а SMS можно писать сколько угодно — они безлимитные. Во-вторых, отсутствие дополнительной тарификации за междугородние звонки — минуты вычитаются из базового тарифа так же, как и при звонках по городу. В-третьих, переход на ТТК от других операторов с сохранением номера. К слову, телефонные номера ТТК начинаются с непривычного префикса (958).





Тариф «Первый», который рекомендуют первым клиентам, называют ограниченным предложением, но сколько ещё он будет доступен для подключения, в компании не говорят





Линейка тарифов у ТТК очень проста. Первым абонентам предлагают тариф «Первый» с эксклюзивными, по словам руководства компании, условиями: 8 ГБ интернета и 300 минут разговоров стоит 200 рублей в месяц. Помимо этого, абонентам доступна линейка из четырёх тарифных планов «Поехали», которые включают 5–24 ГБ интернета, 200–600 минут исходящих звонков и безлимитные SMS. Они стоят от 200 до 600 рублей в месяц.





Зона покрытия ТТК Mobile почти не отличается от зоны покрытия Tele2

Когда пакет минут заканчивается, деньги вычитают за каждую дополнительную минуту отдельно. Для тарифа «Первый», например, плата за минуту разговора составит один рубль за местный исходящий и два рубля за межгород. Когда заканчивается пакет с гигабайтами, скорость интернета снижается до 64 Кбит/с и не тарифицируется. Купить дополнительно можно 1 ГБ за 100 рублей.







МТС предлагает своим абонентам тарифный план «Безлимитище»: он включает 300 минут и чуть меньше гигабайтов — 5 ГБ, но стоит он уже 480 рублей. У «Билайна» тариф «Всёшечка» с такими же условиями стоит 8,3 рубля в сутки — около 250 рублей в месяц.





ТТК Mobile работает на инфраструктуре Tele2. В прошлом году на базе Tele2 запустились виртуальные операторы Сбербанка «Поговорим», а также «Тинькофф Мобайл» банка «Тинькофф». Они работают в Москве и Санкт-Петербурге.





Зона покрытия ТТК почти такая же, как и у его технического партнёра, — 3G и 4G покрывают почти весь город, за исключением кусков в Заельцовском парке. Кроме Новосибирска, судя по карте покрытия, ТТК «ловит» в Краснообске, Оби, Бердске, Кольцово, Колывани и других населённых пунктах.





Связь без помех





После двух дней использования ТТК Mobile принципиальных отличий от МТС и Tele2, которыми автор пользовался до этого, не нашлось. Связь стабильна, дополнительных звуков не слышно. Лишь один из трёх иногородних собеседников, абонентов МТС (из Омска, до которого ТТК ещё не добрался, но обещает), пожаловался на низкую громкость. «Хочется как будто кнопкой громкость увеличить, но не получается», — отвечали на том конце провода. Кроме того, номер, начинающийся на 958, внезапно определился устройством собеседника как казахстанский. С другими собеседниками, в том числе из Новосибирска, подобных проблем не было.





Помехи возникли во время общения по видеосвязи — картинка и звук без видимых причин прерывались и подвисали примерно раз в 10 минут.





Замеры скорости у ТТК Mobile (слева) и МТС (справа) на левом берегу сильно отличаются в пользу новичка





Тестирование мобильного интернета на Sony Xperia в центре города и в районе площади Сибиряков-Гвардейцев отличаются друг от друга. На левом берегу замеры скорости с помощью приложения Meteor показали, что ТТК работает быстрее другого оператора из «большой тройки». Главная страница НГС на устройстве полностью загрузилась за три секунды, а «тяжёлая» карта 2ГИС — за пять.





Замеры скорости у ТТК Mobile (слева) и МТС (справа) в центре города заметно лучше, чем на левом берегу





В центре города, на улице Ленина, сеть ловила лучше и у ТТК, и у МТС, чем на левом берегу, скорость у новичка оказалась выше, но приложения загружались чуть хуже: НГС — за три секунды, а 2ГИС — за семь.







Реакция конкурентов





Выход нового игрока на рынок гигантов сотовых операторов не впечатлил. «Мы не ожидаем серьёзных изменений на рынке мобильной связи Новосибирска. МТС давно и успешно работает на рынке региона — сеть МТС доступна на территории проживания 98% жителей НСО. Абонентская база МТС стабильна, наши абоненты показывают высокий уровень лояльности к своему оператору. Высокое качество сети, цифровые сервисы, выгодные тарифные предложения объясняют высокий уровень лояльности абонентов», — прокомментировали НГС запуск ТТК Mobile в «МТС Сибирь».





В «МегаФоне» отметили, что дополнительные услуги — это плюс сотовых операторов, а не минус. «В условиях насыщенного рынка ценовой фактор играет всё меньшее значение, так как у всех операторов стоимость услуг плюс-минус одинакова, — объяснила корреспонденту НГС Галия Сайфутдинова, директор Новосибирского отделения «МегаФона». — Совсем другое дело, какие дополнительные услуги в рамках выбранного тарифа может предложить оператор. Поэтому "МегаФон" включает в пакет кроме традиционных минут и интернета возможность бесплатно пользоваться востребованными сервисами — мессенджерами, социальными сетями, музыкальными сервисами, цифровым ТВ и YouTube. У нового оператора всего этого пока нет. Кроме того, любому новому игроку нужно время, чтобы обеспечить ту территорию покрытия сетей 3G и 4G, которые уже здесь и сейчас есть у "МегаФона"».





В пресс-службе Yota, одного из последних новых сотовых операторов в Новосибирске, отказались комментировать выход ТТК на рынок, отметив, что их условия «являются наиболее гибкими и кастомизированными».





Без замеров скорость интернета у ТТК почти ничем не отличается от конкурентов-гигантов





Количество первых абонентов в ТТК пока не раскрывают: «Народ идёт-идёт один за другим. Мы сейчас проанонсировали и сейчас самый ажиотаж», — отвечают в компании. В будущем оператор обещает новые тарифы и услуги, предложения для корпоративных клиентов и др. По словам Алексея Ноздрина, в течение года ТТК Mobile запустят во всех регионах России. Пока же с SIM-карт ТТК звонят жители Алтайского, Краснодарского края, Рязанской, Ростовской, Челябинской и Кемеровской областей.





ТТК Mobile стал седьмым мобильным оператором, работающим в Новосибирской области. До этого самым новым была Yota, которая запустилась в конце 2014 года.