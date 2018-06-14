«Где дороги?»: поезд тебя раздавит

На разбитом переезде машины не успевают увернуться от поезда, а людей на остановке протыкает штырь

В 9-м выпуске проекта «Где дороги?»: железнодорожный переезд с опасным состоянием проезжей части, коварный железный штырь на автобусной остановке и покосившийся столб, который мешает проезду грузовых машин и скорой помощи.





Открывает выпуск опасный разбитый железнодорожный переезд. «Ямы с обеих сторон переезда на Авиастроителей. Шлагбаум уже закрыт, а машины не могут быстро покинуть опасную зону», — волнуются водители.













«Это "дорога" возле шлагбаума Арбитражного суда, безымянный проезд соединяет улицы Декабристов и Маковского. Картину дополняет свалка мусора, грязи, поваленных аварийных деревьев, кустарника выше человеческого роста. До администрации Октябрьского района отсюда триста метров», — сообщает читатель Николай.















Это не озеро и не залив. Просто улица Пермская после дождя.













«На дороге между школой № 57 и домом по улице Авиастроителей, 18 появилась глубокая яма. Через сервис "Мой Новосибирск" было отправлено обращение, которое было "исполнено" в течение около недели — яму засыпали землёй. Написал ещё раз обращение, которое закрыли с формулировкой "проинформирован". Ограждения нет, яма растёт каждый день», — рассказывает историю своей борьбы с чиновниками читатель Алекс.













«Жильцы дома 7 на улице Рассветная в посёлке Кольцово обеспокоены тем, что в непосредственной близости от дома, на расстоянии 12 метров, начато строительство четырёхполосной автомобильной дороги. Фактически дорога будет примыкать к тротуару дома, где будут играть дети, рискуя попасть под колёса проезжающих автомобилей, люди будут вынуждены дышать пылью и выхлопными газами. Жильцы не против дороги как таковой, но против того, чтобы эта дорога пролегала в непосредственной близости. Места для строительства дальше от дома вполне достаточно», — информирует нас читатель Сергей.













«Ужасная дорога, по которой вынуждены ездить жители Калининского района. Дорога проходит вдоль дома Чкалова, 70 и, как назло, делит два района — Дзержинский и Калининский. Видимо, до сих пор идёт спор — кто будет её ремонтировать. Скоро, похоже, на лодки придётся переходить. А ведь когда-то здесь был асфальт, он ещё местами проступает через непролазную грязь», — рассказывает Денис.













«Возле дома по адресу Кубановская, 65 электрический столб в крайне аварийном состоянии. Он имеет дряхлый вид и очень сильно накренился в сторону частного дома. Энергетики знают о нём, но ничего не предпринимают. При его падении может случиться замыкание и пожар. Рядом с ним грузовым машинам, а также пожарным и скорой помощи очень проблематично проезжать», — бьёт тревогу читатель Евгений.













«Предупреждение! На остановке автобуса "Космическая", что на перекрёстке с Блюхера по нечетной стороне, пешеходов ожидает маленький вредненький сюрприз в виде металлического штыря высотой 10–15 см. Издалека не виден, удачно сливается с асфальтом. Попортила новую обувь», — переживает Светлана.













Просто открытый люк посреди Красного проспекта.













Бывает так, что люди недовольны дорожным ремонтом. «Улицу Ставропольскую в Дзержинском районе отгрейдировали. Опять пылью дышать, опять вся земля на дороге. В домах окна открыть всё лето невозможно, на этой дороге ямы копать надо, а не ровнять, автомобили на этом ровном покрытии разгоняются до 60 км/ч», — недовольны местные жители.













Ну а это потоки грязи в самом центре города, на Октябрьской магистрали, напротив здания Законодательного собрания. «На заправке во время стройки перерыли газон и не засеяли его травой. Теперь после дождя грязь льётся на дорогу. Никто не убирает», — сообщают очевидцы.







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