Последний рассвет Насти

14 июня в Искитиме похоронили 29-летнюю Анастасию Фёклину, которую обнаружили мёртвой в лесу Бердска. Тело женщины было спрятано в огромную спортивную сумку на колёсиках. Следователи уже задержали подозреваемого — им оказался 30-летний мужчина, который недавно освободился из колонии. По версии следствия, со своим убийцей Анастасия познакомилась в кафе в Искитиме ещё в мае, 6 июня девушка приехала в гости к своему знакомому, а утром 7 июня пара поссорилась и бывший заключённый задушил девушку. Мужчина снял со своей жертвы золотые украшения, сдал их в ломбард, а на вырученные деньги купил спортивную сумку, чтобы перевезти тело убитой в лес. По словам близких Анастасии, своё общение с преступником девушка держала в тайне — её подруги не понимают, что могло связывать мать двоих детей и уголовника. Подробности — в материале НГС.

Тело Анастасии Фёклиной обнаружил прохожий вечером 8 июня в Бердском лесу в большой спортивной сумке на колёсиках. Вскоре следователи задержали подозреваемого в убийстве — 30-летнего Алексея Фральцова.







«Через ломбарды его нашли, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. — Было известно, что у погибшей имелись золотые изделия, которые при обнаружении тела отсутствовали. Следователи совместно с оперативными службами проверили ломбарды, после чего вышли на след подозреваемого».





По версии следствия, погибшая познакомилась с Фральцовым в мае нынешнего года в одном из кафе Искитима, после чего они продолжили общение. 6 июня Анастасия приехала в гости на квартиру к подозреваемому, где они вместе выпивали. Утром 7 июня Анастасия поссорилась с Фральцовым.





В СК пояснили, что пока не готовы назвать причины ссоры, но близкие погибшей уверены, что Фральцов напал на неё из-за денег и драгоценностей.





«Из-за золота её задушили, — уверен троюродный брат Анастасии Дмитрий Прокопов. — Всё золото с неё сняли, в чемодане отвезли на такси в лесополосу и там бросили».







По словам близкой подруги погибшей Марины (имя изменено по просьбе собеседницы — А.И.), у Анастасии с собой было тридцать тысяч рублей — сначала мужчина отобрал у погибшей деньги, потом драгоценности. «Он снял с неё цепочку и серьги, не стал снимать, аж сдёрнул серёжки, — пояснила Марина. — Соседка видела, что он утром рано вышел с сумкой, она была очень тяжёлая. Таксиста просил, чтобы он помог в багажник запихать сумку».





Как пояснили следователи, утром 7 июня Фральцов задушил Анастасию. «Далее злоумышленник сдал золотые изделия убитой в ломбард и на вырученные деньги купил спортивную сумку, в которую поместил тело погибшей и переместил в лесной массив Бердска, после чего скрылся», — пояснили в Следственном комитете.





Вечером 9 июня Фральцов был задержан. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.





По словам знакомых Анастасии, о её общении с Фральцовым никто не знал. «После убийства я стала выяснять, кто это вообще такой, — объяснила Марина. — Он в марте освободился из тюрьмы, за разбой сидел, снял золотую цепочку с девушки в Искитиме. Погоняло у него Рыжий. Из её подруг никто вообще про Рыжего не знал». В Следственном комитете подтвердили, что у Фральцова две судимости: по ст. 161 УК РФ (грабёж) и ст. 162 УК РФ (разбой).





Тело Анастасии Фёклиной нашли в лесополосе Бердска





«У Насти жизнь только начала налаживаться, она с нормальным мужчиной жила, полностью избавилась от следов прошлой жизни. И тут — опять какой то зэк. Зачем оно ей надо было?» — недоумевает знакомая Анастасии Светлана (имя изменено по просьбе героини — А.И.).







По словам Светланы, в 2010 году Анастасия вышла из колонии — девушка отбывала наказание за драку.





«Когда вышла — уехала к себе в Искитим, у неё там был отец её ребёнка, она с ним пыталась наладить отношения, — рассказала корреспонденту НГС знакомая погибшей Наталья Барабаевская. — У неё из родственников только бабушка, она в частном доме жила. Настя из детского дома, там воспитывалась... Ей никто не помогал. Она в тюрьме платила иск, помогала ребёнку. Все сбережения посылала туда, в детский дом, к сыну». По словам Дмитрия Прокопова, у Анастасии остались двое детей — старший в этом году должен пойти в третий класс, младшему недавно исполнилось четыре года.





С отцом детей Анастасия рассталась несколько лет назад. «Не сошлись характерами, как она говорила, — вспоминает подруга Насти Алиса (имя изменено по просьбе девушки. — А.И.). — Прошло достаточно времени. Она познакомилась с молодым человеком, жила с ним достаточно долго. Сама работала в магазине женского белья».





По словам подруг, парень Анастасии Владимир работает в банке на руководящей должности. Вместе с сыновьями Анастасия жила в его квартире в Новосибирске. «Она не говорила, что у неё кто-то есть или ещё что-то, — объясняет подруга погибшей Наталья Герцен. — Наоборот, говорила, что повезло, что она встретила этого человека. Что живут в достатке, что детей её любит. Хвалилась, что муж по шестьдесят тысяч в месяц тратит на одежду, на питание».





Близкие Анастасии не понимают, почему она втайне от подруг и гражданского мужа общалась с дважды сидевшим мужчиной.





«Я вообще не ожидала такого, — подчёркивает Алиса. — [Анастасия] приличная была очень. Если где-то она гуляла, то это были приличные компании. Всегда была прилично одета, вежливо разговаривала, никогда не хамила. Вывести её из себя невозможно было. Старалась обходить конфликты стороной».





Психолог, преподаватель международного института психологии и психотерапии Ирина Коробова считает, что к деструктивным, патологическим отношениям на самом деле склонны не только девушки с маргинальными наклонностями. К так называемым «плохим парням», которые могут пренебрегать своей избранницей, проявлять агрессию и иметь склонность к нарушению закона, девушки тянутся по двум причинам.





«Первый способ зайти в такие отношения, это если в семье девушки был кто-то такого же типа, — пояснила эксперт. — Отец был алкоголиком, психопатом агрессивным, бил маму. И женщина выносит для себя, что это такой пример мужчины, с которым надо отношения строить. То есть ей не нравилось, ей было страшно, она может для себя в мужья выбрать другого мужчину, но ей с ним будет скучно, она будет искать приключений на стороне с мужчинами, которые будут похожи на отца. У неё хватает ума не жить с таким мужчиной, но её будет тянуть к ним».







Однако, по словам эксперта, к деструктивным отношением склонны и девушки из интеллигентных семей, где агрессия подавлялась.





«Когда девочка подрастает, у неё остаётся интерес к противоположной стороне, — объяснила Коробова. — К жизни, которая связана с правонарушением, со свободным проявлением агрессии. Тогда девушка может увлекаться мужчинами, которые олицетворяют противоположный сценарий, не тот, который ей внушался с детства».





Семейный психолог Сергей Золотарев уверен, что к мужчинам, которые ведут себя не так, как принято в обществе, тянет тех девушек, которым хочется особых впечатлений, остроты переживаний.





«Это связано с возможностью получить то, что в другой среде, в другой группе получить невозможно, — подчёркивает эксперт. — Это происходит, когда тот образ жизни, который ведут такие девушки, их не устраивает. Им хочется чего-то нового, чего-то запредельного».





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