Дешевле уже не будет

Новосибирцы уже распланировали свой летний отпуск — они скупили туры в Таиланд, Турцию и Крым. Ранние бронирования и «ценовые ямы» уже позади, но шанс найти дешёвую путёвку у тех, кто всё пропустил, ещё есть. Пять звёзд турагентства уже не обещают, но комфортный отдых на горячем песке у морского побережья — запросто. Корреспондент НГС узнал у представителей туриндустрии, на какие недорогие курорты новосибирцы ещё успевают слетать.

Туры на лето в Новосибирске начали бронировать ещё с конца прошлого года. В топе у сибиряков тёплые моря — это Турция, Таиланд, Вьетнам, средиземноморское побережье и российские курорты.





«Если говорить о прямых направлениях, семейном отдыхе, то в первую очередь у нас бронируют Турцию. Юго-Восточная Азия тоже осталась в этом сезоне. Там частота поменьше, конечно, чем зимой, но тем не менее там тоже есть курорты, где и летом хороший климат. Таиланд различные острова предлагает, Вьетнам, традиционно у нас Китай — Хайнань, Санья остаются в этом году. На лето ставятся европейские направления — Греция, Кипр, Тунис есть в этом году. В принципе можно бронировать, есть ещё предложения. Может быть, излюбленные туристами отели уже заняты, но тем не менее профессиональное агентство по вашим требованием подберёт то, что нужно. Конечно, всё наше — Крым, Сочи, тоже много предложений по гуманным ценам. На Алтае активно бронируются базы отдыха», — рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.





Традиционно пик летнего сезона — это август, говорит Светлана Фоменко, поэтому здесь цены на путёвки гораздо выше, чем в июне.





«По некоторым направлениям на ближайшие дни можно найти от 20 с лишним тысяч, но это начало цены и достаточно непритязательный отдых.





В принципе и по Турции можно было найти коротенькие туры. <...> По раннему бронированию можно выбрать отель, который вы захотите, по оптимальной цене. Оно удобно тем, что фиксируется стоимость путешествия и не зависит от валютных рисков. Сейчас, конечно, будет подороже, и в июле-августе цены будут подниматься», — предупредила она.





Турагентства предлагают много направлений на тайские острова





Светлана Мартемьянова, гендиректор турфирмы «Экзотик Турс», отметила, что сейчас найти дешёвые туры очень сложно — из-за дорогих билетов, банкротства «ВИМ-Авиа» и «Саратовских авиалиний», а также выросших цен на бензин. Кроме того, многие авиакомпании из-за чемпионата мира по футболу в России оказались вынуждены ставить свои рейсы на внутренние перевозки.





«Сильно низких цен сейчас нет. Троих за 90 тысяч, как приходят люди, практически невозможно отправить. Вдвоём такая цена ещё есть, это 70–80 тысяч. Турция изначально была дороже, потому что при большом спросе и большом количестве проданных мест на раннем бронировании. Ранее бронирование начинается чуть ли не с декабря месяца», — рассказала Светлана Мартемьянова, отметив, что сейчас все факторы против туристов.







Среди самых выгодных предложений «Экзотик Турс» на этот момент — Крым. Турагентство предлагает в ближайшие дни недельный отдых на двоих за 50 тысяч рублей и на четверых за 130 тысяч.





Правда, эти путёвки не включают питание и отели со звёздами. Среди других недорогих предложений — неделя на Кипре за 65 тысяч на двоих.





«Хорошие предложения бывают из Омска по направлению Болгария. У нас прямых рейсов нет, но Омск рядом. Кому нравится Болгария, кто хотел бы отдыхать на Чёрном море, но не в Крыму, есть Болгария. Она хоть и визовая, но меньше документов собирать, это не проблематично», — рассказали в «Экзотик Турс». Кроме того, сейчас любители дайвинга раскупают путёвки в Египет из Астаны — тур без дороги в Казахстан на двоих будет стоить около 130 тысяч.





Новосибирские дайверы летают в Египет через Казахстан





Гендиректор «Глобус-тур» Елена Лукьянова порекомендовала новосибирцам, упустившим ранее бронирование, Юго-Восточную Азию — Вьетнам, а также Таиланд, в столицу которого регулярно начнёт летать авиакомпания S7.





«Сейчас можно ещё что-то покупать, но нужно знать, что цена совсем низкой в этом году уже не будет — мы сейчас в конце низкого сезона находимся. <...> Проблема в том, что раннее бронирование было с очень хорошим предложением по Турции, видимо, они не предполагали такого высокого спроса, и подняли многие гостиницы цены. Аналогичная ситуация по Турции на немецком рынке. В прошлом году было немножечко сомнений у людей, в этом году уверенный хороший спрос. В этом году есть прекрасная возможность у новосибирцев — с июля месяца начинает летать первый регулярный рейс до Бангкока, и он даст возможность в Азии по очень хорошей стоимости отдыхать. Вполне летом хорошо отдыхать на Ко Чанге: цены невысокие, сезон прекрасный», — говорит Елена Лукьянова.







По её словам,





среди самых выгодных путёвок, которые предлагает «Глобус-тур» в ближайшие дни, — неделя в Турции на двоих стоимостью около 60 тысяч рублей.





Ближе к концу июня и началу июля цены на подобные путёвки начинаются уже с 80 тысяч. За 80–90 тысяч можно вдвоём слетать на неделю в Грецию, но это без визовых сборов. Среди азиатских направлений новосибирцам советуют вьетнамский остров Фукуок — 13 дней от 76 тысяч рублей на двоих.





В Крым можно слетать за полторы средние зарплаты





В Tez Tour тоже отметили огромное количество предложений по Турции. Среди самых актуальных и дешёвых — длинные туры, например путёвка на 17 дней в Анталью будет стоить около 78 тысяч рублей на двоих.





«Я считаю, Турция — это наше всё, — говорит Галина Машухова, директор новосибирского офиса Tez Tour. — У кого есть такая возможность — ехать надолго, то надо ехать, пока возможность есть. Кипр, Крит тоже достаточно популярны. Летняя "юго-восточка" тоже нормально идёт».





По её словам, путёвка на две недели с 18 июня на материковую Грецию будет стоить 118 тысяч рублей на двоих, а с 28 июня на один из островов на 11 ночей — 69 тысяч на двоих. Это предложение с самой низкой ценой. Путёвку на неделю на Кипр с вылетом 18 июня продают за 90 тысяч на двоих.





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