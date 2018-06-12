Гондолы встали под мостом

Под Димитровским мостом стремительно растут яркие дома жилого комплекса «Венеция»: два дома кемеровский застройщик ГК «СДС» сдал в прошлом году, ещё два планирует сдать в этом, а в перспективе даже обещает благоустроить часть набережной, которую продолжит на территории «Ясного берега» группа «Мета». Квартиры здесь разбирают на этапе котлована, а половину из них застройщик передаёт покупателям с отделкой — вплоть до кранов. Корреспонденты НГС заглянули в отремонтированные комнаты, прогулялись по дворам и узнали, почему сюда переезжают из других стран и регионов и из-за чего хотят сменить управляющую компанию.

В комплексе построили два дома-«галочки» и строят ещё три — уже с новыми планировками





«Венеция» занимает около 6,2 га у Димитровского моста и разделена на две очереди. Первую, из трёх 17-этажек, обещают закончить в течение месяца-двух: два дома из трёх построили в прошлом году, на третьем сейчас ведутся фасадные работы и остекление и остаётся не готово благоустройство. Во второй очереди, которая отделена улицей Ясный Берег, запланировано 5 домов, два из них ещё строят.







Незамысловатые, ярко раскрашенные панельные дома на берегу начали строить в 2015 году — для кузбасской группы «СДС» это пока первый проект в Новосибирске. Точные сроки его завершения в отделе продаж назвать затруднились, но заверили, что к 2022 году он точно будет закончен. К этому моменту здесь построят около 90 тысяч кв. м жилья для примерно 2 тысяч семей, укрепят берег и обустроят общедоступную набережную.







В новых домах 2-метровые окна





Дома компания строит из панелей собственного производства. Причём в процессе развития проекта производство успели модернизировать, поэтому начиная с третьего дома в квартирах и окна 2-метровые, и двери на лоджию остеклены в пол. Утеплитель в панель не «зашит», поэтому утепляют дома, как большинство кирпичных или монолитных, — снаружи, а затем штукатурят. На одном из домов по штукатурке сделали фреску: в компании рассказали, что выполнил её выпускник НГАХА, не уточняя, впрочем, кто именно. В планах застройщика украсить фасады и других домов, а вот что будет с торцом первого, украшенным сегодня контактами застройщика, когда он с площадки уйдёт, в компании не ответили.







В подъездах по 4–5 или 8–9 квартир на площадках — так проще поддерживать порядок, считают в компании, ведь все соседи друг друга знают





В среднем в домах по 300 квартир, по 4–5 или 8–9 на площадке. Первый этаж в одном из подъездов сданных домов превратили в шоу-рум с примерами отделки от застройщика. Когда отдел продаж переедет в новое помещение, квартиры продадут, но когда это будет и сколько будут стоить такие «образцовые» варианты, в компании пока не знают.







Примерно половину квартир в домах передают с отделкой





В домах можно купить квартиру вообще без отделки, с подготовкой под чистовую, с выполненными работами в санузле или с отделкой под ключ. Последний вариант обойдётся в 6,7–8,8 тысячи рублей за кв. м в зависимости от выбранного варианта.







Поменять цвет стен или перенести обои с узором на другую стену не получится — все варианты отделки стандартные





Всего здесь предлагают четыре варианта отделки под ключ, которые отличаются материалами отделки стен, напольного покрытия и санузлов: плитка есть либо фартуком, либо на части стен, либо на всех. Сантехнику всем устанавливают одинаковую, входные двери тоже стоят уже постоянные — даже в квартирах без отделки. Выбрать обои или цвет краски на стенах нельзя, как и поменять местами варианты отделки в двух комнатах. Заказать отделку после того, как купили квартиру без отделки, тоже не получится.







В первой очереди квартир от застройщика уже нет





В первой очереди застройщик квартиры уже не продаёт — всё раскупили, а на перепродаже цены варьируются от 2 до 4 миллионов рублей. В строящихся домах второй очереди стоимость квартир составляет от 1,8 миллиона рублей за студию площадью около 34 кв. м до 3,7 миллиона рублей за «трёшку» в 72 квадрата со сроком сдачи в конце этого или в середине следующего года. В кирпичных домах «Ясного берега» квартиры дороже: по данным N1.RU, студии площадью от 26 кв. м продают про цене от 1,9 миллиона рублей, а «трёшки» — дороже 4 миллионов.





Людмила Николаевна переехала в «Венецию» к сыну и его семье и довольна комплексом





Первый дом уже полностью заселён. По словам ведущего специалиста отдела продаж компании Анастасии Мазуровой, примерно четверть новых жителей переезжает сюда из Кузбасса — они, как правило, хорошо знакомы с домами «СДС» — группа строит в своём родном регионе больше 10 лет. Ещё часть квартир покупают те, кто переезжают с Украины и из Казахстана.





Людмила Николаевна переехала в свою квартиру около месяца назад — до этого жила в соседнем доме с семьёй сына, которая живёт здесь уже полгода. Ей нравится большая и хорошо оборудованная детская площадка и то, что зимой в домах очень тепло — приходилось даже открывать окна. Соседей, заверила женщина, она и вовсе не слышит.







Её невестка Светлана говорит, что выбора у них особо и не было.







— Муж поехал через мост, сказал: «Здесь будем жить». И всё, — улыбается девушка.







До переезда на Лесоперевалку они жили у метро «Берёзовая роща», а пока делали ремонт — в соседнем «Ясном береге». Район, говорит Светлана, удобный: и река под боком, и до центра близко, и на работу на Станционную ездить удобно, так что пробки на мосту семью не беспокоят. Комаров и мошек, считает девушка, здесь не больше, чем в районе парка «Берёзовая роща», а вот пыли и грязи меньше и воздух свежее.







Анна в целом тоже довольна, но песок в песочницу на детской площадке пришлось отвоёвывать





Ещё одна жительница комплекса, Анна, подтвердила, что даже если немного постоять на мосту, то центр всё равно близко — особенно в сравнении с Затулинкой, откуда они с семьёй переехали полгода назад. Впрочем, в час пик они на работу не ездят, а к 10 утра дорога становится свободнее.







К качеству домов у Анны претензий не нашлось, а вот базовая сантехника уже начинает подводить.







— Надо и унитазом заниматься, и ванной, стало там подтекать, там, краны придётся менять, — рассказала девушка.







Зелени во дворе второго дома нет вообще, весь он отдан под парковку, но мест всё равно не хватает, говорит Евгений





Житель второго дома Евгений считает, что за отделку переплатил: из того, что было сделано в его квартире, он не трогал только ванную и потолки — остальное переделал. Но переживать из-за этого смысла не видит.







Гораздо больше Евгения беспокоит работа управляющей компании. Обслуживание жилья в домах стоит 30 рублей за 1 кв. м: типовая «однёшка» обходится в 1,2 тысячи рублей без учёта счётчиков. При этом благоустройство в сданном в конце прошлого года доме, например, не завершено: если за домом высадили кусты и засеяли газон, то в рамках поребриков у подъездов вместо газона всё ещё строительный мусор, а на проездах лежит песок, который никто не убирает.







Вместо пандусов в подъездах оборудовали подъёмники, но жители не знают, как ими пользоваться, а пробовать побаиваются





В конце прошлого года выяснилось, что новый дом вообще был не подключён ни к отоплению, ни к водоснабжению, но за полгода проблему решили.





— [Один раз] оставались без света и воды на 4 дня — что-то перегорало, что ли. Из-за того, что живу на 17-м этаже, переживал за семью: ни выйти, ни зайти. Электронасосы стоят — ни воды, ни света. Я в прошлом сотрудник МЧС, и по регламенту если в таком доме 3 часа нет воды, должен осуществляться подвоз, должна быть оформлена заявка в УК, никто ничего не подвозил, — вспомнил он.







— К управляющей компании часто возникают вопросы, — подтверждает Анна. — Всё никак не огородим территорию, шлагбаум хотим сделать — никак. Песок в песочницу долго не могли нам завезти: площадку очень давно сделали, когда мы заехали, здесь всё было — кроме песка в песочнице. Пока мамы не пожаловались, не привезли.







Пока на три дома здесь одна детская площадка — следующую обещают только во второй очереди проекта, зато с фонтаном





Пока в комплексе только одна детская площадка, следующая будет уже возле 4-го дома, который сдают в конце года: в следующем году там планируют построить большую площадку-корабль и фонтан, добавить уличных тренажёров. Уже действующая спортивная площадка и площадка для воркаута почти не пустуют, говорит специалист отдела продаж Денис, а вот столы для тенниса непопулярны — слишком ветрено. Иногда между домами сквозит даже тогда, когда в целом по городу штиль, соглашается Анна.







Столы для тенниса спросом не пользуются — слишком ветрено





Ощутимые проблемы в комплексе с парковками: даже в середине рабочего дня во дворах много машин, а вечером, уверяет Евгений, «вообще дурдом начнётся». Сейчас припарковаться можно либо во дворе второго дома, либо на гостевой парковке за территорией — со стороны моста или возле «Ясного берега». Анна говорит, что многие залезают на тротуары — не помогают даже запрещающие таблички.







Часть машин «Венеции» стоят за территорией: либо на гостевой парковке, которую оборудовал «СДС», либо возле «Ясного берега»





— Требуем, чтобы ограждения поставили, чтобы не заезжали на тротуары, но пока этого нет, — говорит девушка.







По плану наземные парковки будут по периметру всего комплекса, но назвать точное их число специалисты отдела продаж не смогли — только сослались на нормативы и коэффициенты в районе 0,6–0,7.







Самолёты над комплексом летают низко — примерно здесь они начинают заходить на посадку





Пока мы гуляем по территории, над комплексом низко и с гулом пролетает несколько самолётов. Кому-то из жителей это не нравится, других, наоборот, даже радует.







— Кто-то спрашивает: «Вам самолёты не мешают?», — предупреждает вопрос корреспондента НГС Людмила Николаевна. — Мне не мешают, мне они даже нравятся: какой-то эффект дополнительный, хоть что-то для разнообразия.







Павильон для остановки «Мост» застройщик уже купил, но установить не сможет, пока не закончится ремонт дороги





Постоянное движение на мосту местных жителей не беспокоит: все, с кем удалось поговорить корреспондентам НГС, заверили, что не слышат шума и не замечают лишней пыли. Зато отметили отсутствие транспорта: ближайшая остановка всего в 200 м, на ней останавливается 10 разных маршрутов, но, чтобы до неё дойти, нужно подняться по лестнице на мост, при этом павильоны ещё не установлены и во время дождя спрятаться будет некуда.







— У нас павильон куплен, — заверил Денис и пояснил, что сейчас всё зависит от мэрии. — Сейчас ведётся капитальный ремонт дороги, они будут менять поребрики, мы ждём, когда нам привязку дадут.







Добраться до метро можно по реке, но ходит речной транспорт довольно редко. И только летом





Кроме автобусов и маршруток можно добраться до «Речного вокзала» на речном трамвайчике, добавил он. Пристань у аквапарка действительно есть, но днём она была закрыта, а на информационных плакатах информация только о круизах по Оби и водохранилищу. В прошлом году теплоходы от пристани ходили три раза в день, и на работу к 9–10 часам утра таким способом добраться никак нельзя — первый рейс с «Речного вокзала» отправлялся только в 10:00.







Своей инфраструктуры в комплексе ещё нет, но в микрорайоне есть и крупные гипермаркеты, и небольшие магазинчики





Магазин формата «у дома» здесь пока только один — в соседнем «Ясном береге», но на машине жители добираются до «Ленты» или «Гиганта» неподалёку. Ещё один магазин появится в третьем доме комплекса. В компании не исключают, что он может стать первым в городе магазином собственной торговой сети холдинга — «Соседи».





И детский сад, и школа, и поликлиника в микрорайоне есть в пешей доступности, но в садик попасть очень сложно, говорит Анна, — слишком много в округе молодых семей. Евгений рассказал, что дочь планирует отдавать в садик № 256 на правом берегу, школу выбрали там же — местные детсад и школу семья даже не рассматривает. Денис рассказал, что участок под новые школу и детский сад для «Ясного берега» и «Венеции» уже выделен, школу начали проектировать, но денег в бюджете на строительство пока нет.





С поликлиникой тоже обнаружились проблемы:





— Тут у нас близко только педиатр, к узким специалистам приходится ездить, а они все в разных местах. К одному — на Римского-Корсакова, к другому — на Пархоменко, кровь в третьем месте нужно сдавать, — посетовала Анна.





«Венеция» — главный конкурент для соседнего «Ясного берега»





«Венеция» сегодня — главный конкурент масштабному проекту «Ясный берег»: дома из панелей строят быстрее, а продают дешевле. Впрочем, квартиры в комплексах-соседях выбирают разные люди, и ближайшим соперником «Венеции» можно назвать скорее ЖК «Аквамарин», который в Затоне строит компания «ТДСК»: сейчас там на финишную прямую выходит строительство первого дома и постепенно подрастает второй.





С появлением четвёртого моста через Обь берег начнут застраивать ещё быстрее





По плану улица Ясный Берег должна протянуться вдоль берега к перспективному четвёртому мосту. Если мост и развязка будут построены, частный сектор этой части города постепенно сменится новым жильём, и силуэт у города будет не только на высоком правом берегу.





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