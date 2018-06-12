Гондолы встали под мостом
На Оби построили дома с фресками — жители рассказали, зачем переехали сюда издалека и чем недовольны
Под Димитровским мостом стремительно растут яркие дома жилого комплекса «Венеция»: два дома кемеровский застройщик ГК «СДС» сдал в прошлом году, ещё два планирует сдать в этом, а в перспективе даже обещает благоустроить часть набережной, которую продолжит на территории «Ясного берега» группа «Мета». Квартиры здесь разбирают на этапе котлована, а половину из них застройщик передаёт покупателям с отделкой — вплоть до кранов. Корреспонденты НГС заглянули в отремонтированные комнаты, прогулялись по дворам и узнали, почему сюда переезжают из других стран и регионов и из-за чего хотят сменить управляющую компанию.
«Венеция» занимает около 6,2 га у Димитровского моста и разделена на две очереди. Первую, из трёх 17-этажек, обещают закончить в течение месяца-двух: два дома из трёх построили в прошлом году, на третьем сейчас ведутся фасадные работы и остекление и остаётся не готово благоустройство. Во второй очереди, которая отделена улицей Ясный Берег, запланировано 5 домов, два из них ещё строят.
Незамысловатые, ярко раскрашенные панельные дома на берегу начали строить в 2015 году — для кузбасской группы «СДС» это пока первый проект в Новосибирске. Точные сроки его завершения в отделе продаж назвать затруднились, но заверили, что к 2022 году он точно будет закончен. К этому моменту здесь построят около 90 тысяч кв. м жилья для примерно 2 тысяч семей, укрепят берег и обустроят общедоступную набережную.
Дома компания строит из панелей собственного производства. Причём в процессе развития проекта производство успели модернизировать, поэтому начиная с третьего дома в квартирах и окна 2-метровые, и двери на лоджию остеклены в пол. Утеплитель в панель не «зашит», поэтому утепляют дома, как большинство кирпичных или монолитных, — снаружи, а затем штукатурят. На одном из домов по штукатурке сделали фреску: в компании рассказали, что выполнил её выпускник НГАХА, не уточняя, впрочем, кто именно. В планах застройщика украсить фасады и других домов, а вот что будет с торцом первого, украшенным сегодня контактами застройщика, когда он с площадки уйдёт, в компании не ответили.
В среднем в домах по 300 квартир, по 4–5 или 8–9 на площадке. Первый этаж в одном из подъездов сданных домов превратили в шоу-рум с примерами отделки от застройщика. Когда отдел продаж переедет в новое помещение, квартиры продадут, но когда это будет и сколько будут стоить такие «образцовые» варианты, в компании пока не знают.
В домах можно купить квартиру вообще без отделки, с подготовкой под чистовую, с выполненными работами в санузле или с отделкой под ключ. Последний вариант обойдётся в 6,7–8,8 тысячи рублей за кв. м в зависимости от выбранного варианта.
Всего здесь предлагают четыре варианта отделки под ключ, которые отличаются материалами отделки стен, напольного покрытия и санузлов: плитка есть либо фартуком, либо на части стен, либо на всех. Сантехнику всем устанавливают одинаковую, входные двери тоже стоят уже постоянные — даже в квартирах без отделки. Выбрать обои или цвет краски на стенах нельзя, как и поменять местами варианты отделки в двух комнатах. Заказать отделку после того, как купили квартиру без отделки, тоже не получится.
В первой очереди застройщик квартиры уже не продаёт — всё раскупили, а на перепродаже цены варьируются от 2 до 4 миллионов рублей. В строящихся домах второй очереди стоимость квартир составляет от 1,8 миллиона рублей за студию площадью около 34 кв. м до 3,7 миллиона рублей за «трёшку» в 72 квадрата со сроком сдачи в конце этого или в середине следующего года. В кирпичных домах «Ясного берега» квартиры дороже: по данным N1.RU, студии площадью от 26 кв. м продают про цене от 1,9 миллиона рублей, а «трёшки» — дороже 4 миллионов.
Первый дом уже полностью заселён. По словам ведущего специалиста отдела продаж компании Анастасии Мазуровой, примерно четверть новых жителей переезжает сюда из Кузбасса — они, как правило, хорошо знакомы с домами «СДС» — группа строит в своём родном регионе больше 10 лет. Ещё часть квартир покупают те, кто переезжают с Украины и из Казахстана.
Людмила Николаевна переехала в свою квартиру около месяца назад — до этого жила в соседнем доме с семьёй сына, которая живёт здесь уже полгода. Ей нравится большая и хорошо оборудованная детская площадка и то, что зимой в домах очень тепло — приходилось даже открывать окна. Соседей, заверила женщина, она и вовсе не слышит.
Её невестка Светлана говорит, что выбора у них особо и не было.
— Муж поехал через мост, сказал: «Здесь будем жить». И всё, — улыбается девушка.
До переезда на Лесоперевалку они жили у метро «Берёзовая роща», а пока делали ремонт — в соседнем «Ясном береге». Район, говорит Светлана, удобный: и река под боком, и до центра близко, и на работу на Станционную ездить удобно, так что пробки на мосту семью не беспокоят. Комаров и мошек, считает девушка, здесь не больше, чем в районе парка «Берёзовая роща», а вот пыли и грязи меньше и воздух свежее.
Ещё одна жительница комплекса, Анна, подтвердила, что даже если немного постоять на мосту, то центр всё равно близко — особенно в сравнении с Затулинкой, откуда они с семьёй переехали полгода назад. Впрочем, в час пик они на работу не ездят, а к 10 утра дорога становится свободнее.
К качеству домов у Анны претензий не нашлось, а вот базовая сантехника уже начинает подводить.
— Надо и унитазом заниматься, и ванной, стало там подтекать, там, краны придётся менять, — рассказала девушка.
Житель второго дома Евгений считает, что за отделку переплатил: из того, что было сделано в его квартире, он не трогал только ванную и потолки — остальное переделал. Но переживать из-за этого смысла не видит.
Гораздо больше Евгения беспокоит работа управляющей компании. Обслуживание жилья в домах стоит 30 рублей за 1 кв. м: типовая «однёшка» обходится в 1,2 тысячи рублей без учёта счётчиков. При этом благоустройство в сданном в конце прошлого года доме, например, не завершено: если за домом высадили кусты и засеяли газон, то в рамках поребриков у подъездов вместо газона всё ещё строительный мусор, а на проездах лежит песок, который никто не убирает.
В конце прошлого года выяснилось, что новый дом вообще был не подключён ни к отоплению, ни к водоснабжению, но за полгода проблему решили.
— [Один раз] оставались без света и воды на 4 дня — что-то перегорало, что ли. Из-за того, что живу на 17-м этаже, переживал за семью: ни выйти, ни зайти. Электронасосы стоят — ни воды, ни света. Я в прошлом сотрудник МЧС, и по регламенту если в таком доме 3 часа нет воды, должен осуществляться подвоз, должна быть оформлена заявка в УК, никто ничего не подвозил, — вспомнил он.
— К управляющей компании часто возникают вопросы, — подтверждает Анна. — Всё никак не огородим территорию, шлагбаум хотим сделать — никак. Песок в песочницу долго не могли нам завезти: площадку очень давно сделали, когда мы заехали, здесь всё было — кроме песка в песочнице. Пока мамы не пожаловались, не привезли.
Пока в комплексе только одна детская площадка, следующая будет уже возле 4-го дома, который сдают в конце года: в следующем году там планируют построить большую площадку-корабль и фонтан, добавить уличных тренажёров. Уже действующая спортивная площадка и площадка для воркаута почти не пустуют, говорит специалист отдела продаж Денис, а вот столы для тенниса непопулярны — слишком ветрено. Иногда между домами сквозит даже тогда, когда в целом по городу штиль, соглашается Анна.
Ощутимые проблемы в комплексе с парковками: даже в середине рабочего дня во дворах много машин, а вечером, уверяет Евгений, «вообще дурдом начнётся». Сейчас припарковаться можно либо во дворе второго дома, либо на гостевой парковке за территорией — со стороны моста или возле «Ясного берега». Анна говорит, что многие залезают на тротуары — не помогают даже запрещающие таблички.
— Требуем, чтобы ограждения поставили, чтобы не заезжали на тротуары, но пока этого нет, — говорит девушка.
По плану наземные парковки будут по периметру всего комплекса, но назвать точное их число специалисты отдела продаж не смогли — только сослались на нормативы и коэффициенты в районе 0,6–0,7.
Пока мы гуляем по территории, над комплексом низко и с гулом пролетает несколько самолётов. Кому-то из жителей это не нравится, других, наоборот, даже радует.
— Кто-то спрашивает: «Вам самолёты не мешают?», — предупреждает вопрос корреспондента НГС Людмила Николаевна. — Мне не мешают, мне они даже нравятся: какой-то эффект дополнительный, хоть что-то для разнообразия.
Постоянное движение на мосту местных жителей не беспокоит: все, с кем удалось поговорить корреспондентам НГС, заверили, что не слышат шума и не замечают лишней пыли. Зато отметили отсутствие транспорта: ближайшая остановка всего в 200 м, на ней останавливается 10 разных маршрутов, но, чтобы до неё дойти, нужно подняться по лестнице на мост, при этом павильоны ещё не установлены и во время дождя спрятаться будет некуда.
— У нас павильон куплен, — заверил Денис и пояснил, что сейчас всё зависит от мэрии. — Сейчас ведётся капитальный ремонт дороги, они будут менять поребрики, мы ждём, когда нам привязку дадут.
Кроме автобусов и маршруток можно добраться до «Речного вокзала» на речном трамвайчике, добавил он. Пристань у аквапарка действительно есть, но днём она была закрыта, а на информационных плакатах информация только о круизах по Оби и водохранилищу. В прошлом году теплоходы от пристани ходили три раза в день, и на работу к 9–10 часам утра таким способом добраться никак нельзя — первый рейс с «Речного вокзала» отправлялся только в 10:00.
Магазин формата «у дома» здесь пока только один — в соседнем «Ясном береге», но на машине жители добираются до «Ленты» или «Гиганта» неподалёку. Ещё один магазин появится в третьем доме комплекса. В компании не исключают, что он может стать первым в городе магазином собственной торговой сети холдинга — «Соседи».
И детский сад, и школа, и поликлиника в микрорайоне есть в пешей доступности, но в садик попасть очень сложно, говорит Анна, — слишком много в округе молодых семей. Евгений рассказал, что дочь планирует отдавать в садик
С поликлиникой тоже обнаружились проблемы:
— Тут у нас близко только педиатр, к узким специалистам приходится ездить, а они все в разных местах. К одному — на Римского-Корсакова, к другому — на Пархоменко, кровь в третьем месте нужно сдавать, — посетовала Анна.
«Венеция» сегодня — главный конкурент масштабному проекту «Ясный берег»: дома из панелей строят быстрее, а продают дешевле. Впрочем, квартиры в комплексах-соседях выбирают разные люди, и ближайшим соперником «Венеции» можно назвать скорее ЖК «Аквамарин», который в Затоне строит компания «ТДСК»: сейчас там на финишную прямую выходит строительство первого дома и постепенно подрастает второй.
По плану улица Ясный Берег должна протянуться вдоль берега к перспективному четвёртому мосту. Если мост и развязка будут построены, частный сектор этой части города постепенно сменится новым жильём, и силуэт у города будет не только на высоком правом берегу.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой