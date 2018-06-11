«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи

«Прадик» ККК согнал пожилых и детей в лужи, а «Хонда» 006 встала поперёк Вокзальной магистрали

В новом, 76-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado встал на пешеходной дорожке, оставив людям проход по лужам, а посетитель «Гиганта» таинственно запарковался на наклонной насыпи.





Открывает выпуск внедорожник Land Cruiser Prado с красивыми номерами ККК, который не привык уступать. «Шла в районе улицы Блюхера, 17. На улице дождь, пройти негде, кругом глубокие лужи. Смотрю, стоит красиво! Пожилые люди, женщина с ребёнком, ещё прохожие стоят и просят отъехать с тротуара. На все увещевания прохожих водитель поднял стекло и продолжал сидеть в тёплой машине. Очень возмутило», — рассказывает свидетельница происшествия.













«На улице Полевой, дом 16 машина перегородила полностью проход к подъезду. И так он делает каждый день», — сообщает читательница Олеся.















«"Лента" на "Родниках", полно свободных мест», — читатель Никита увидел занятое большой машиной инвалидное место.















Не в лужу же вставать, колёса промокнут.













«Парковка возле Законодательного собрания НСО. Дорожка — съезд для колясок и инвалидов», — пишет Светлана.















Audi на тротуаре улицы Ленина, неподалёку от «злачных» ресторанных мест.













«Это пересечение Фрунзе и Ольги Жилиной, пешеходный переход и тротуар. Водитель объяснил, что нет мест», — читатель Борис вступил в контакт с нарушителем.















«Перекрёсток Ленина и Революции. Машина запаркована по правой стороне», — Александр обращает внимание на то, что машина стоит как бы на встречном направлении.













«Парковка у супермаркета "Гигант" на Мочищенском шоссе. Места, однако, не хватило?» — вопрошает читатель Сергей.















Лишь бы притулиться хоть как-то.













«Очередной чудак — «инвалид по зрению». Уже и знак висит, и на парковке нарисовано — всё нипочём», — недоволен читатель Александр.















Ну а это образец парковки в самом центре, на оживленной магистрали. «По улице Орджоникидзе, прямо под знаком и под углом к проезжей части», — сообщают очевидцы.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



В одном классе с Camry: в Новосибирске показали новый седан Subaru.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

