«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи

«Прадик» ККК согнал пожилых и детей в лужи, а «Хонда» 006 встала поперёк Вокзальной магистрали

В новом, 76-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado встал на пешеходной дорожке, оставив людям проход по лужам, а посетитель «Гиганта» таинственно запарковался на наклонной насыпи. 

«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


Открывает выпуск внедорожник Land Cruiser Prado с красивыми номерами ККК, который не привык уступать. «Шла в районе улицы Блюхера, 17. На улице дождь, пройти негде, кругом глубокие лужи. Смотрю, стоит красиво! Пожилые люди, женщина с ребёнком, ещё прохожие стоят и просят отъехать с тротуара. На все увещевания прохожих водитель поднял стекло и продолжал сидеть в тёплой машине. Очень возмутило», — рассказывает свидетельница происшествия. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«На улице Полевой, дом 16 машина перегородила полностью проход к подъезду. И так он делает каждый день», — сообщает читательница Олеся.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«"Лента" на "Родниках", полно свободных мест», — читатель Никита увидел занятое большой машиной инвалидное место. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


Не в лужу же вставать, колёса промокнут.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«Парковка возле Законодательного собрания НСО. Дорожка — съезд для колясок и инвалидов», — пишет Светлана. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


Audi на тротуаре улицы Ленина, неподалёку от «злачных» ресторанных мест.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«Это пересечение Фрунзе и Ольги Жилиной, пешеходный переход и тротуар. Водитель объяснил, что нет мест», — читатель Борис вступил в контакт с нарушителем.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«Перекрёсток Ленина и Революции. Машина запаркована по правой стороне», — Александр обращает внимание на то, что машина стоит как бы на встречном направлении.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«Парковка у супермаркета "Гигант" на Мочищенском шоссе. Места, однако, не хватило?» — вопрошает читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


Лишь бы притулиться хоть как-то. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


«Очередной чудак — «инвалид по зрению». Уже и знак висит, и на парковке нарисовано — всё нипочём», — недоволен читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ККК — прочь, старухи


Ну а это образец парковки в самом центре, на оживленной магистрали. «По улице Орджоникидзе, прямо под знаком и под углом к проезжей части», — сообщают очевидцы.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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