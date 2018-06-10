Гнусные времена

Июнь в Новосибирске — традиционное время активности кровососущих насекомых. Комары и мошки в этом году припозднились из-за майских холодов, но специалисты прогнозируют, что уже через несколько дней горожан ожидает пик размножения назойливых насекомых. Перед длинными выходными, которые многие захотят провести на даче или на природе, корреспондент НГС поговорил с дерматологом о том, как правильно защитить себя от аллергии после укусов, — врач рассказала, какие люди сильнее привлекают комаров. Также специалисты назвали народные методы, которые не уступают профессиональным репеллентам.

Комары и мошки, наверное, самый большой минус сибирского лета — к концу первой недели настоящего тепла в городе стали появляться первые насекомые. Специалисты отмечают, что из-за холодного мая комары в Новосибирске вылетели немного позже — в конце весны синоптики отчитались, что в мае этого года средняя температура в Новосибирске опустилась ниже нормы на 11 градусов. Сейчас установилась жаркая погода — следовательно, в ближайшее время у насекомых начнётся активный вылет.





«Все фенологические картины сдвинуты именно в этом году. Сейчас пик ещё не начался: наблюдаю единичные вылеты комара, мошки пока нет. Нас ждёт небольшое понижение температур, и пик может сдвинуться ещё на 5–7 дней, ближе к середине июня. Личинки комаров, личинки мошки — личинки всех кровососущих развиваются в воде. Как происходит прогрев, они вылетают, и после наступает конечный этап их жизненного цикла. Главное — это высокая температура воздуха, сейчас идёт прогорев водоёмов, где они развиваются. Если говорить о конкретном виде, то уже вылетевший комар [имеет пик численности] порядка двух недель, но есть и другие виды, которые будут жить всё лето», — объяснил консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.





Возле водоёмов уже целые рои насекомых. Чёрные точки на фото — комары





Несмотря на то что специалисты ещё не зафиксировали большую активность насекомых в Новосибирской области, возле крупных водоёмов комары уже летают огромными роями. Вечером пятницы, 8 июня, у набережной на ОбьГЭС корреспондент НГС наблюдал тысячи комаров — насекомые тёмной тучей кружат над набережной, а их гудение слышно, стоит только спуститься к парапету.





Корреспондент НГС попросила главного врача Центра дерматологии «НЕО» Наталью Мельниченко объяснить, кто наиболее привлекателен для комаров и от чего это зависит.





«Влияет запах, химический состав нашей крови. Плюс комары любят кусать те места, где много бактерий, — ноги, стопы. Бактерии выделяют разные микроэлементы, в том числе то, что любят. Комариные самки любят запах пота, людей, которые потеют больше. Плюс любят запах молочной кислоты. Тучные люди, если сильно походили, вспотели, — они привлекут больше насекомых, — рассказывает Наталья Мельниченко. — Комары могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, вызывать аллергические реакции, особенно у людей, у которых есть склонность к аллергии. У маленьких детей, да и не только у них, укусы могут осложняться вторичными инфекциями. Важно использовать репелленты».





Водоёмы прогрелись, и в Новосибирске появились комары





Однако многие предпочитают совмещать репелленты с народными средствами — одним из самых популярных оказалось эфирное масло гвоздики. Те, чья работа связана с выездом за город, особенно в лес, нашли свои способы защиты от укусов насекомых.





«Лучше использовать масло гвоздики либо антицитин. Масло нужно мазать на сгиб локтя, за ушами — как с духами. От мошки помогает бальзам "Звёздочка", он существует ещё в жидком виде. В его основе тоже гвоздичное масло, которое отпугивает насекомых. Как по мне, ванилин не работает. После укуса, мне кажется, эффективнее приложить алоэ, если есть на даче. От местных знатоков узнала, что помогает настойка золотого уса на водке — говорят, сразу проходит, если помазать», — рассказала владелец небольшой базы отдыха в селе Абрашино у Караканского бора Марьяна Берязева.





Врачи также подтверждают, что эти средства вполне могут заменить спреи и кремы от укусов — и народные рецепты, и репелленты можно использовать даже детям.





«Из народных методов работают ванилин и масло гвоздики — они подходят детям, хотя сейчас есть множество репеллентов, подходящих и совсем маленьким детям. Аллергическую реакцию можно снять различными аптечными средствами, например "Фенистил гель" — хорошо снимает зуд, безопасен для всех. Если аллергическая реакция сильная, то следует обратиться к врачу, чтобы назначили препараты», — добавила дерматолог Наталья Мельниченко.





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