Разориться на машинах: «перекупщики ставят цену дороже»

Цены на подержанные авто пустились в рост вслед за новыми: продавцы дополнительно накручивают ценник

Honda CR-V
Honda CR-V

Вторичный рынок автомобилей к концу первого полугодия 2018 года начал подтягиваться к рынку новых авто — цены на подержанные машины выросли на 10–15% по сравнению с январем. Больше всего дорожают относительно свежие модели от 2014 года выпуска, они больше увязаны с рынком новых авто. А вот старые «десятилетки» живут своей жизнью, и их стоимость практически не меняется. Подробнее о том, какие машины и на сколько подорожали, — в обзоре НГС.АВТО. 

Автомобильный рынок (сегмент новых авто) с начала года испытал уже несколько повышений розничных цен, многие автопроизводители переписывают ценники буквально каждые 1–2 месяца, прибавляя по 2–5%. За новыми машинами потянулись и подержанные, там подорожание не такое сильное, и оно плавно «размазалось» по всему первому полугодию 2018-го. По данным аналитического отчёта сервиса Avito.Авто, за январь–апрель вторичка в целом подорожала на 7,8%. Есть сегменты, где стоимость автомобилей выросла выше среднего: например, кроссоверы 2014–2015 годов выпуска прибавили 15,3%, а средневзвешенная цена в этом сегменте достигла 1,49 миллиона рублей. Эксперты Avito отмечают, что такие кроссоверы и дальше будут дорожать. 


Легковушки С-класса, выпущенные в 2012–2013 годах, прибавили в стоимости 13,7%, здесь средняя цена достигла 525,4 тысячи рублей. Бюджетный B-класс 2014–2015 годов выпуска и дорогостоящий D-класс прибавили по 10,5%. В этих сегментах средняя цена машины составила 451 тысячу рублей и 1,29 миллиона рублей соответственно. Совсем свежие годовалые автомобили B-класса подорожали на 10,2%, до 570 тысяч рублей. 


Mazda CX-5
Mazda CX-5

В Новосибирске эксперты также фиксируют тенденции к росту цен на вторичке. Больше всего это коснулось популярных и ликвидных моделей, которые всегда можно быстро продать и на которых зарабатывают перекупщики. «На некоторые модели цены явно подросли. Это популярные Camry, Corolla, Accord, CR-V, Prado, Tucson. На автомобили возрастом от 8 до 10 лет рост примерно на 5%. Например, Corolla прибавила 20–30 тысяч рублей. Land Cruiser Prado в 120-м кузове прибавил 50–70 тысяч рублей, сейчас он стоит 1,3–1,4 миллиона», — рассказывает руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.


По мнению исполнительного директора автосалона «Гепард-С» Андрея Громова, сильнее всего дорожают самые свежие авто, которые только выходят на вторичку от своих первых владельцев. «Посмотрим на категорию автомобилей, которым от 1 до 5 лет, это 2013–2017 годы выпуска. Почему на них стоимость выше, тут две причины. Первая — те машины, которые продавались новыми после 2014 года, в связи с подорожанием доллара в два раза их цена увеличилась на 30–40%, нежели на машины до 2014 года. И вот они сейчас выходят на рынок, в связи с этим и связано подорожание на вторичном рынке. Второй момент: количество проданных новых автомобилей с 2014 года резко сократилось, чуть ли не в два раза. Соответственно, посмотрим на машины тех лет, например Toyota Camry, Honda CR-V, — сколько их в продаже в штуках? А сколько тех же CR-V, например, 2012 года, — в разы больше. Машин после 2014 года выпуска просто очень мало, не хватает этих автомобилей», — объясняет эксперт.


По данным специалиста, эти свежие автомобили на вторичке с начала 2018 года прибавили в цене до 10%. «Процентов 10 точно есть за полгода. До нового года спрос на вторичке был не очень большой, начиная с февраля спрос начинает расти и расти. Если машина, например, стоила миллион рублей, то сейчас миллион сто, если стоила 800 тысяч, то стала стоить 880 тысяч», — говорит Андрей Громов. 


Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Подогревают вторичный рынок и те потребители, которые отказались от новых автомобилей в силу нехватки средств. Такие люди создают увеличенный спрос на вторичке. «Причин много. Это и то, что правый руль тяжелее стало ввозить, а новые машины стали менее качественными, при этом цены на них — "космос". И рост стоимости новых авто тоже влияет. Значительная часть людей покупают автомобиль примерно за 1 миллион рублей, а за миллион ничего не бюджетного уже не купишь. Вот и идут на вторичку. Плюс к лету растёт спрос, покупателей сейчас очень много», — рассуждает Алексей Мазур.


Дополнительным фактором стало искусственное накручивание цен некоторыми частными продавцами и профессиональными перекупщиками. «Популярные модели легко продать, вот на них потихоньку и ставят ценник дороже и дороже. Некоторые сервисы, например "Дром", показывают продавцу средние цены на конкретные авто. И вот человек хочет за свою "Камри", скажем, 700 тысяч, а "Дром" предлагает 750 тысяч. Человек видит это и сам ставит 750 тысяч. Перекупщики на это влияют, ставят цену чуть дороже», — отмечает Мазур. 


По мнению Андрея Громова, более старые авто в Новосибирске тоже подорожали, хотя цены в некоторых категориях совсем не изменились, как не менялись последние несколько лет. Всё-таки рост цен в основном идёт на автомобили возрастом до 7–8 лет. «Если мы возьмём автомобили 2008–2009 года выпуска, то там рост около 5%. А, например, Lexus 2005 года — как он стоил 800–950 тысяч, так он примерно и стоит последние 3–4 года. Ценники на машины старше 10 лет практически не меняют. Toyota Allex 2005 года — она как стоила 350 тысяч, так последние 7–10 лет и стоит», — заключает Громов. 


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