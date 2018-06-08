От моста до самых окраин: самая Большая улица Новосибирска

Прогулка по старейшей улице левобережья: тут была зона, а сейчас торгуют кроликами и стоят в пробках

Улица Большая в Ленинском районе нанизывает на себя историю города эпоху за эпохой. Улица захватила сразу три столетия: она началась с небольшого посёлка железнодорожных рабочих, но каждое десятилетие здесь то строили крупные заводы, то открывали одну за одной ТЭЦ, то свозили пленных немцев, а после сносили концлагеря и селили на той же земле работников заводов. В наше время Большую и её жителей ждут неменьшие изменения — часть улицы хотят снести, чтобы построить четвёртый мост через Обь. Сейчас кажется, что спокойно здесь не будет никогда. Корреспонденты НГС вместе с краеведом Константином Голодяевым прогулялись по Большой от начала до конца — улица виляет по промзонам, а её жители жалуются, что все их бросили.

Улица Большая была центральной в деревне Большое Кривощёково





По огромной улице левобережья гуляли далеко не многие новосибирцы — Большая начинается от Транссиба на участке между станциями Жилмассив и Левая Обь и идёт до самого Колыванского шоссе на севере Ленинского района. Своё название улица оправдывает — её протяжённость более 8 километров (для сравнения: Красный проспект — около 7 км). Больше чем за 100 лет Большая претерпела множество изменений — из деревенской улочки она выросла в многокилометровую дорогу, плутающую по промзоне и частному сектору.





Изменения района наиболее заметны на картах: первая карта датирована 1931 годом, вторая — наши дни

Свою историю улица Большая начинает ещё в XIX веке. На берегу Оби стояло село Кривощёково, но из-за строительства Транссибирской железнодорожной магистрали его снесли, а вскоре в стороне от дороги выросла новая деревня — Большое Кривощёково, где жили уже не только крестьяне, но и железнодорожники. Начиналась деревня всего с одной улицы — той самой Большой, впервые в документах она упоминается в 1899 году.







Под сухой травой и мусором скрывается фундамент первого дома на Большой



Сегодня от первого дома виден лишь один неприметный камень — фундамент обрастает кустарниками и мусором. «На этом месте стоял самый старый из известных домов на улице Большой. По данным БТИ, это дом 1898 года, он был давно снесён, но данные БТИ ошибочно автоматически перешли на соседний дом ( № 2А . — Д.Я.), хотя тот барак 30-х годов постройки, причём только часть построена была в 30-е, а часть — уже в 50-е. Жили здесь работники железной дороги», — рассказывает краевед и автор книги о старых улицах города «Новосибирск "на ощупь"» Константин Голодяев.







Жители Большой переживают, что не смогут приобрести жильё в современном Новосибирске на деньги от компенсации



«Был старый барак, проходной, с коридорной системой. Как этот построили, тот убрали. Это всё железнодорожные бараки были, времянки. Комнатушки там были даже меньше, чем здесь. Общий коридор и три квартиры», — вспоминает старожил улицы Вячеслав. Сам он родился в Нахаловке на Владимировской, а здесь живёт с 1957 года.







На макете четвёртого моста слева видна развязка на правом берегу, а справа видно, что дома в начале Большой пойдут под снос





В начале Большой долгое время ничего не менялось, но в 2017 году власти объявили, что ради строительства четвёртого моста они выкупят и снесут 81 здание. В ноябре прошлого года мэрия Новосибирска уже опубликовали список из 11 частных домов в начале улицы, однако жители не согласились с размером компенсаций — за их дома предложили всего по полтора-два миллиона рублей.







«Здесь вот так вот отрежут, и будем жить как на острове. Будем между двумя дорогами — ни проехать ни пройти. Может, когда-нибудь коммуникации какие-нибудь и будут строить, тогда, может, что-то и сделают. А так от нас уже все отказались: железная дорога отказалась, ЖЭУ отказывались, четыре ЖЭУ поменялось. Сейчас держат дежурного электрика. Бараки уже никому не нужны», — сетует на заброшенность района Вячеслав.







Здесь до сих пор работают несколько колонок с водой





Сегодня первая сотня домов на Большой спрятана за промзоной, дорога — без асфальта, тут работают колонки с водой. В жаркий день ледяная вода из колонки здесь кажется даже вкуснее, чем коктейли в модных барах в центре.







В районе Большой работают сразу две ТЭЦ





С наступлением XX века у Большой начались масштабные стройки — в первые три десятилетия здесь строят заводы. В 1930 году Большое Кривощёково и ближайшие поселения вместе с соседними поселениями входят в состав Новосибирска и становятся Заобским районом. Тогда здесь было всего 9100 жителей.





Большая проходит через огромную промышленную зону





Большая обрастает различными производствами, заводами и цехами: в это время здесь начинают строить «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш») и ГРС (она же ТЭЦ-2. — Д.Я.), появляется комбинат бытового обслуживания. Ради строек меняют даже ландшафт местности — засыпают южную часть Яренской протоки — теперь это не остров, а прямой выход к пристани на Оби. Ещё примерно через 20 лет изменится и сама траектория улицы — раньше «была прямая, как стрела», объясняет Голодяев.





Большая проходит через промзону, где можно легко заблудиться





Чем ближе к проезду Энергетиков, тем сильнее петляет улица — кроме советского треста «Сибэнергострой» здесь сегодня выросли десятки складских помещений, автосервисов, производственных компаний, а где-то в глубине уже и не разглядеть из-за машин памятник шофёру. Под самим же проездом Энергетиков до 1960-х годов стояли «клоповники» — так называли деревянные бараки.





Один из редких снимков, сделанных на Большой в первой половине XX века





С развитием заводов требовалось больше мощностей — перед началом Великой Отечественной войны на Большой начали возводить ТЭЦ-3. Несмотря на тяжёлое военное время, 2 октября 1942 года здесь запустили первый блок мощностью 25 тысяч кВт.





Здесь множество проток и котлованов, но купаться в них опасно





Вдоль Большой встречаются сливы с ТЭЦ, но купаться в них строго запрещено. Под самой улицей есть ещё один секрет — под Большой тянется двухметровый канализационный коллектор, именно через него до очистных сооружений идут все городские стоки.





Заборы увешаны объявлениями





Жилые дома здесь вновь начинаются после остановки общественного транспорта «Управление механизации» — вокруг череда высоких заборов, по бокам проезжей части нет пешеходных тротуаров, да и пешехода здесь встретишь редко. Только изредка у обочин стоят вёдра с картошкой, а на заборах висят объявления: «Кролики» (от 400 до 2000 рублей в зависимости от пола и возраста), «Навоз» с номерами телефонов, — всем этим торгуют местные.





На Большой до сих пор живы названия местности, которые использовали на производствах и в концлагере





Сейчас здесь стоят старые деревянные дома, жители садят огороды, но многие даже не в курсе, что до них на этой земле жили заключённые.





«Это бывшие концлагеря: сперва советские — в 30-е годы зэки строили завод "Сибсельмаш", а в 44-м сюда привезли пленных немцев. Зона была от цехов до золотоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это зона считалась очень благоустроенной, поэтому сюда вместо советских заключённых потом посадили немцев, это требовалось по закону. Всех немецких заключённых выслали обратно в Германию в 1948 году по соглашению со странами-союзниками. Все они отправились на стройки Германской Демократической Республики», — описывает Голодяев. Спустя даже 70 лет здесь остались всё те же названия — остановка "Северная площадка" носит название площадки «Сибсельмаша».





Днём улица кажется совершенно покинутой



Об истории концлагерей не помнят уже даже старожилы. Родители Татьяны Николаевны — буквально единственной, кого смогли застать днём на Большой, — перебрались сюда в 1959 году. До этого семья жила возле ТЭЦ-2: её отец работал на рыбзаводе, а мать сперва на металлургическом заводе, а потом перешла на завод низковольтной аппаратуры — там же 40 лет трудилась сама Татьяна Николаевна. Что было раньше, пожилую женщину волнует несильно, переживаний за улицу хватает и без истории.





«Минусов, конечно, много. На одной стороне отвал, а за моим домом частный асфальтовый завод — зимой не работает, а как начинаются наши посадки, особенно когда созревает урожай, они начинают делать, так весь дым, всё на нас», — рассказывает Татьяна Николаевна.





Простоять в ожиданиии автобуса можно почти час





Главная же проблема местных — перегруженная машинами дорога и редкое появление здесь общественного транспорта.





«Дорога всё выше и выше, а дома наши всё ниже и ниже. Каждый раз при ремонте она поднимается на 7–10 сантиметров. Раньше была обычная грунтовая дорога, дома были над ней. Сейчас вся грязь с дороги идёт в ограду. Строятся новые микрорайоны, но даже остановок не могут сделать нормальных. Один-единственный 19-й автобус, и тот ходит по расписанию, а в субботу и воскресенье он ходит по расписанию выходного дня. Если в городе молодёжь после десяти [может] куда-то пойти и знать, что вернутся на общественном транспорте, а не на такси, то наши этого лишены. А 89-й автобус, он ходит для школьников, у нас ведь половина детей записана в затоновскую школу, а другая в карьерскую», — жалуется женщина. Уехать с Большой крайне сложно, ждать автобус можно очень долго — по данным ЦУГАЭТ, от магазина «Кристалл» автобус отправляется всего 18 раз за день.





Большая идёт на рекорд по числу домов





Однако и это не конец Большой. Несколько лет назад вдоль улицы возвели новые микрорайоны «Дивногорский» и «Новомарусино». Номера домов здесь дошли до фантастических для Новосибирска цифр — последний дом на Большой значится под номером 682, но стройка в «Новомарусино» ещё не закончена. Пару лет назад предлагали присвоить улицам в новостройках имена известных актёров и деятелей новосибирских театров — Иоаниди, Болтнева, Матвеева и других, — однако из-за дороговизны и хлопотности переименования дома до сих пор значатся улицей Большой.





За 120 лет Большая вытерпела и пережила столько городских проектов и строек, что кажется: тут дойдёт и до тысячного дома.





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