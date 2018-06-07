«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко

На Высоцкого разбрасывают асфальт по ямам с водой, а на Димитровском мосту ломают ещё целый поребрик

В 8-м выпуске проекта «Где дороги?»: дорожники кладут асфальт в воду, строители вываливают мусор прямо на проезжую часть, а пациентов горбольницы привозят в приемный покой по зубодробительной дороге. 

«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


Открывает выпуск очередной пример отечественного дорожного ремонта. Улица Высоцкого, асфальт раскидывают лопатами по ямам, наполненным водой. 



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«30 лет наблюдаю холмы и ямы из земли и асфальта за домом по адресу Линейная, 29. В доме находятся магазины, соответственно народу ходит огромное количество. В магазины постоянно приезжают грузовики. Машины, пытаясь объехать ямы, едут прямо на мам с детьми, паркуются на ровных участках, соответственно коляски едут по ухабам и ямам. В дождливую погоду ямы наполнены водой; естественно, все прохожие пытаются отбежать подальше, чтобы не быть обрызганными машинами. Кто ответственен за ремонт этого участка дороги?» — интересуется читательница Виктория.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


Читатель Артём запечатлел участок дороги от Авиастроителей до Олеко Дундича. 



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


Состояние проезжей части на улице Степной.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«Улица 3-й Почтовый переулок. Эту дорогу можно назвать "Дорога в светлое будущее". Все привыкли жить как в произведении Горького "На дне". Здесь одна большая свалка по всей дороге и горы мусора, никто не убирает территорию», — рассказывает читатель Александр.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«По адресу Песочная, 40 к1 строят дом, недавно они облагородили прилегающую территорию, убрали старые поребрики, сделали газоны. Но, видимо, мусор вывозить им было лень, и они вывалили его прямо на дорогу», — возмущается Сергей.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


Типичная новосибирская межквартальная дорога.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«Хотел сообщить об ужасной дороге в Дзержинском районе, около ЗЖБИ-4, по которой ежедневно на работу добираются тысячи людей. Годами её никто не ремонтирует, а в этом году её состояние ну просто ухудшается буквально с каждым часом. Этот участок дороги находится рядом с магазином "Рич Фемели". Помогите привлечь общественное внимание», — просит помощи читатель Максим.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«Стоянка для общественного транспорта — конечная остановка "Дюканова" для автобусов 5, 12, 35, 60 и маршрутного транспорта 54, 63. Грязь, совсем отсутствует дорожное покрытие. Вся грязь выносится на дорогу — вот отсюда и пыль», — знает причину загрязнённости города Наталья. 



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«На проезде Энергетиков меняют поребрик. Посмотрите на старый — он вполне приличный. Таким образом расходуется бюджет, и это при разбитых напрочь дорогах», — переживают водители.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


«Вот по таким дорогам привозят больных в горбольницу», — заметили непорядок пациенты.



«Где дороги?»: асфальт в лужу — легко


Ну а это очередные брошенные раскопки. «В таком виде вырытые ямы уже неделю. Никаких действий нет. Это пока нет дождя. А ведь может повториться ситуация с утонувшим детьми», — бьют тревогу очевидцы. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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