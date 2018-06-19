Крым снова не нужен

Эксперты заявили, что интерес к отдыху в Крыме падает: авиакомпании сокращают количество рейсов на курорт. Экономисты, аналитики, авиакомпании, туроператоры не приходят к единому мнению: одни считают, что количество рейсов действительно сокращается по ряду причин, вторые — что ничего не меняется, третьи — что, наоборот, рейсов этим летом становится ещё больше. Журналист НГС.БИЗНЕС разбиралась в этой ситуации: действительно ли существует тенденция сокращения, что повлияло на это в первую очередь — цены на топливо, открытие Керченского моста, возросший сбор в симферопольском аэропорту, — какие авиакомпании увеличили количество рейсов и куда полетят новосибирцы по версии владельцев турфирм.

Транспортная клиринговая палата подсчитала на основе расписаний авиакомпаний, что летом 2018 года они сократили количество авиарейсов в Крым, сообщает «Коммерсант»:





«В летнем сезоне ёмкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест», — говорит издание.





Заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Лариса Нюренбергер считает, что на ситуацию оказал влияние ряд факторов, один из самых значимых, по её мнению, — это открытие Керченского моста и соответственно снижение пассажиропотока, с одной стороны; с другой — изменения в расписании, вызванные чемпионатом мира по футболу. В-третьих, это введённый в аэропорту Симферополя сбор, который существенно повлияет на ценовую политику авиакомпаний.







«И ещё одна, возможно, самая весомая причина — рост цен на топливо. За период с января по май 2018 года цена на топливо, на керосин в частности, выросла на 11%, а за весь 2017 год она за год выросла на 23%, — динамика совершенно очевидна. Комплекс этих причин не мог не повлиять на решение авиакомпаний, которые абсолютно нормально хотят в летний сезон на тех направлениях, которые пользуются спросом, заработать достаточно серьёзные деньги. Потому что, хотим мы того или не хотим, в определённые регионы — Сочи, Краснодар, Крым — характер спроса сезонен. Безусловно, это нельзя не учитывать», — отмечает Лариса Нюренбергер.







Эксперты считают, что турпоток в Крым не изменится, а перераспределится: многие поедут туда на машинах





Эксперт добавляет, что по сравнению с прошлым годом серьёзно выросли цены на авиабилеты, независимо от того, прямые это рейсы, например Новосибирск — Симферополь, или рейсы через Москву и другие города. Это также снизило спрос на авиабилеты в пользу других видов пассажирского транспорта.







Старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева, в свою очередь, выделяет только две причины сокращения рейсов — рост цен на топливо и сокращение доходов населения:





все остальные обоснования являются производными. На её взгляд, самая серьёзная проблема для нашей экономики — это резкий, до 2% в неделю, скачок цен на топливо.







«Мы уже привыкли, что к началу посевной и сезону отпусков массово происходит взвинчивание цен на заправках. Но такого темпа не было очень давно. На мой взгляд, это обусловлено не только рыночными причинами: ростом спроса и привлекательностью экспортных поставок нефти в ущерб дальнейшей внутренней переработке. Такие темпы роста цен на топливо объясняются ещё и тем, что правительство усиленно начинает искать возможности для пополнения бюджета и держит в планах повышение НДС до 20% и отмену льготных ставок, увеличение цены отсечения в бюджетном правиле для нефти с 40 до 45% и в целом реализацию реформы налогообложения нефтяной отрасли (отмену экспортных пошлин и рост компенсирующего НДПИ)», — поясняет Ольга Валиева.







В 2017 году из Толмачёво в Крым слетали 114 тысяч пассажиров





Ольга Валиева уверена, что перспективы роста налогов компании уже сейчас стали закладывать в конечные цены для потребителей. А дальше, рассуждает она, пойдёт рост тарифов, который опять ляжет бременем на граждан и повысит издержки для бизнеса. Такие меры принесут кратковременный эффект для пополнения бюджета, а саму экономику загонят в заложники ресурсных монополий, заявила экономист.







Недоступный аэропорт







Пресс-секретарь S7 Airlines Анна Бажина говорит, что компания не сокращала количество рейсов из Москвы в Симферополь. При этом по сравнению с 2017 годом незначительно уменьшилось количество полётов по маршруту Новосибирск — Симферополь. В летние месяцы 2018 года S7 Airlines будет выполнять до 12 рейсов в неделю, а летом 2017-го было до 14 рейсов в неделю.







«Мы наблюдаем значительный рост стоимости услуг в аэропорту города Симферополь в сравнении с 2015–2017 годами. В апреле 2018 года стоимость разворотного рейса в Симферополе увеличилась в 1,5 раза, что сделало его одним из самых дорогих аэропортов России, что, безусловно, отрицательно сказывается на доступности полётов в Крым», — замечает Анна Бажина.







Авиакомпания «Уральские авиалинии» не прогнозирует снижения пассажиропотока в Крым. В её планах — сохранение количества перевезённых пассажиров на уровне показателей 2017 года. В расписании летнего сезона у компании запланировано более 5000 рейсов в Симферополь из 12 городов России. Для сравнения: за весенне-летний сезон (с 25 марта по 27 октября) в 2017 году выполнено 5470 рейсов в Симферополь.







Аэропорт Симферополя стал одним из самых дорогих в России, говорят в S7





«Уральские авиалинии в период летнего расписания 2018 года выполняют более 15 рейсов в Симферополь каждый день. Так, прямые рейсы на полуостров открыты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Кемерово, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Барнаула. Казани и других городов. Все рейсы выполняются на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320. За прошедшие пять месяцев с начала года авиакомпания перевезла в Симферополь более 270 тысяч пассажиров, что выше показателей прошлого года на 9%: за пять месяцев 2017 года было перевезено 248 603 пассажира», — комментирует пресс-секретарь ОАО АК «Уральские авиалинии» Вера Гасникова.







При этом Вера Гасникова добавляет, что тарифы на обслуживание в аэропорту Симферополя выросли на 50%, но цены на авиабилеты авиакомпания не повысила.





По информации «Аэрофлота», компания в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. А авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», увеличит количество рейсов до трёх в сутки — при этом провозная ёмкость возрастёт на 24% и составит около 200 тысяч билетов. Рост связан с использованием на линии самолётов повышенной вместимости Boeing 777.







Авиакомпания «Уральские авиалинии» не прогнозирует снижения пассажиропотока в Крым





«Количество собственных рейсов "Аэрофлота" в июне-августе останется на прежнем уровне — 10 рейсов в сутки семь дней в неделю. Провозная ёмкость также не изменится, в продажу на этот период выставлено более 345 тысяч билетов», — сообщили в компании.







По информации аэропорта Толмачёво, из Новосибирска в Симферополь можно улететь по специальным тарифам, которые действуют с 15 мая по 30 ноября. Авиаперевозки по ним осуществляют партнёры аэропорта — авиакомпании «Глобус», «Алроса» и «Россия».





Цена перелёта в одну сторону — 6000 рублей. Программа предусматривает два-три рейса в день.







Этим предложением могут воспользоваться граждане России в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребёнка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы.







По данным пресс-службы Толмачёво, в 2016 году за время действия программы на этом направлении перевезли 107 тысяч пассажиров (+7,4% к показателю 2015 года), в том числе по субсидиям — 16,5 тысячи. В 2017 — 114 тысяч пассажиров, в том числе по субсидиям — 13,6 тысячи.







Туроператоры отмечают интерес новосибирцев к Турции и Кипру





Турция побеждает







Директор агентства путешествий Discovery Екатерина Невская считает, что сокращение идёт из-за того, что спрос уже не так велик, как в первые годы после вхождения полуострова в состав РФ: «Обычно глубина продаж плохая: допустим, сейчас на июль продано мало мест и самолёты могут полететь просто пустыми — из-за этого могут снять, чтобы авиакомпании не работали в убыток. Ещё спрос мог снизиться потому, что многие летят в Турцию, которая популярная и идёт по сервису и по ценам пока что выше, к сожалению, чем Крым. В принципе по прогнозам путёвки в Крым есть, они продаются нормально».







Екатерина Невская объясняет, что чаще всего Крым и Сочи стоят одинаково, а Турция дороже за счёт сервиса. Она считает, что те люди, которые не полетят в Крым, скорее всего, поедут в Сочи, если рассматривать Россию. «К тому же в прошлом году военным было меньше стран открыто для выезда за рубеж, а в этом году им открыли ещё и Вьетнам. Возможно, по этой причине убрали часть рейсов в Крым», — предположила Невская.







С ней солидарна исполнительный директор сети туристических бюро «Мой горящий тур» Марина Лелюх: «Мы считаем, что сокращение рейсов в Крым связано с низким спросом на данное направление.





Судя по статистике, туры в Крым спрашивают в два раза реже, чем в Сочи, и в 10 раз реже, чем в Турцию. Цены в Крым примерно такие же, как в Турцию, но сервис в Крыму значительно хуже. Новосибирцы выбирают абсолютно разные направления, в зависимости от своих предпочтений, желаний и финансовых возможностей. Но однозначно наибольшей популярностью среди туристов пользуется Турция, на сегодняшний день она занимает первое место по спросу и по объёму продаж».







Руководители турфирм считают, что Крым проигрывает из-за плохого сервиса





Заместитель генерального директора ООО «География Н» Антон Захаркин сообщает, что из Новосибирска сокращений авиаперевозок нет. Первый чартерный рейс из Новосибирска в Крым — вылет 7 июня — закрылся полностью 5 июня: самолёт полный. По его словам, в основном в Крым летают лица, которым ограничен выезд за границу (силовики, должники), и пенсионеры. У этой категории туристов снижение спроса вряд ли будет. Только Сочи может конкурировать с Крымом, на его взгляд.







«Остальные категории всё-таки предпочитают зарубежный отдых — лидирует в этом году Турция, несмотря на то что стоимость туров выросла в сезоне в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также популярен в этом году Кипр: стоимость туров снизилась за счёт открытия прямых регулярных рейсов в Ларнаку», — резюмирует Антон Захаркин.







Лариса Нюренбергер рассказывает, что, по мнению большинства экспертов и представителей туристического бизнеса, серьёзных изменений в турпотоке в Крым не будет. Он в любом случае останется активным: «Если говорить об уровне прошлого года, то будет не ниже — это совершенно точно, а может быть и выше, потому что будут туристские заезды из тех территорий, которые находятся ближе к Крымскому полуострову: Керчь например, чем Сибирь, Урал. Большинство туристов просто сядут на свои автомобили, на другие виды наземного транспорта и спокойно, без зависимости от Керченской переправы, отправятся в путешествие».







Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в прогнозе до 2022 года российского рынка пассажирских авиаперевозок указывают, что в целом их объём в 2018 году может обновить рекорд и достичь 131 миллиона человек: «Способствовать этому будут позитивная макроэкономическая конъюнктура, проведение чемпионата мира по футболу и ожидаемое возобновление регулярного воздушного сообщения с Египтом», — говорится в документе.





Аналитики АКРА в целом прогнозируют рекорд на российском рынке пассажирских авиаперевозок в 2018 году — 131 миллион человек





Эксперт рейтингового агентства АКРА Александр Гущин назвал НГС два важных фактора, которые ранее повлияли на рост спроса на перелёты в российские курортные города. Первый связан с ограничением на выезд сотрудников ряда силовых ведомств. Второй — с ослаблением рубля в 2014–2016 годах.





На данный момент он уверен, что предпосылки для сокращения перелётов в Крым действительно есть. Главная — возобновление авиасообщения с Турцией.





«Помимо этого, в 2017 году и в I квартале 2018 года мы видели довольно высокий курс рубля, что дополнительно стимулировало международные перелёты. Аэропорт Симферополя в 2017 году обслужил на 1,4% меньше пассажиров, чем годом ранее. Пока официальной статистики за первое полугодие 2018 года нет, и кроме самих авиакомпаний, агентств и сайтов-агрегаторов предложений по авиаперелётам оперативную информацию сложно предоставить. Вместе с тем можно предположить, что в первом полугодии тенденция к сокращению перелётов в Крым сохранится. В дальнейшем же ослабление рубля поддержит спрос на это направление, что частично компенсирует сокращение первого полугодия, и в целом по 2018 году мы не увидим значительного отклонения перелётов в Крым относительно 2017 года», — подытожил Александр Гущин.





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