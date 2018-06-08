«Моя зарплата — плевок в лицо»

Сибиряки-трудоголики о том, зачем пашут без выходных, сколько зарабатывают и почему жертвуют любовью

Стресс на работе может стать реальной причиной смерти. Недавно, например, молодая сотрудница банка умерла из-за стресса на работе — девушка хотела хорошо показать себя, трудилась больше 16 часов в день над задачами, а в итоге погибла, рассказал в интервью «Российской газете» специалист Международной организации труда Валентин Мокану. Корреспондент НГС нашла новосибирских трудоголиков, которые пашут практически без выходных на благо работодателя, — они откровенно признались, ради чего они живут на работе и какая у них благодаря этому зарплата.

Наталья, 54 года, швея: «Работаю обычно с 6 до 18, в воскресенье обычно не работаю, а в субботу могу уйти пораньше, если сил нет. Такой режим работы я выбрала сама, благодаря ему могу заработать побольше. В среднем получаю 25–30 тысяч, в зависимости от ассортимента. Чаще всего в районе 27 тысяч. Я бы поискала другой цех, где можно было бы заработать побольше при таком же режиме, но везде свои проблемы. Либо задержки в выплатах, либо нестабильная работа. Поэтому сижу здесь.







У меня сын-студент, надо платить за обучение. И надо делать ремонт дома, это требует очень больших денег, откладываю на ремонт.







Почти не отдыхаю, изредка хожу в театр, на концерты, в кино, но очень редко. На работе сижу в наушниках, слушаю аудиокниги или музыку, это успокаивает, и легче работать. Иногда езжу на рыбалку, но тоже редко. Больше всего мне помогают занятия в танцевальной школе, даже при очень вымотанном состоянии. Когда нет огородного сезона, я нахожу иногда время на вязание, очень люблю вязать, это тоже немного успокаивает, и тоже вид отдыха.







На режим работы коллег не обращаю внимания. Если у них есть возможность не упахиваться на работе, как я, то я только рада за них, что им повезло больше, чем мне.





Никому не желаю быть поставленным в такую ситуацию, как я, — быть вынужденным много работать. Иногда я чувствую, что нахожусь на грани нервного срыва, хочется поплакать,





но останавливает меня только то, что после "поплакать" у меня начинает очень болеть голова. Я просто беру себя в руки и иду делать дела. (М.М.: А как строить личную жизнь, когда столько работы?) Никак!».





Егор, 39 лет, детский реаниматолог: «Мы работаем ежедневно, плюс до 6–10 суточных дежурств, то есть после суток остаёшься работать в день. Часто приходится оставаться после работы и приезжать по выходным. Работу на дом, конечно, не берём, только если это научная работа, тогда да. Вот на неё времени обычно меньше всего.







Руководство нас не заставляет перерабатывать, это всегда личная инициатива каждого реаниматолога. И конечно, это нельзя назвать трудоголизмом, это ответственность за пациентов — как за маленьких детей, так и взрослых. Специальность крайне сложная и чрезвычайно ответственная, необходимо обладать выдержкой, иметь характер, уметь оперативно и качественно оказать медицинскую помощь людям любых возрастов в критической ситуации с любой патологией, в больнице и на улице.







Наша профессия связана со стрессом как для пациента и его родственников, так и для самого врача, и со стрессом борются все по-своему. Я занимаюсь активными и достаточно рискованными видами спорта, алкоголь не пью, жизнь и так очень интересная.







Что касается зарплаты, то она постепенно повышается и в нашем отделении составляет 60 тысяч рублей. Зарплата врача-реаниматолога достаточно сильно зависит от клиники, в разных больницах разные зарплаты и могут значимо отличаться.







Усталость бывает, но редко, если долго не спишь, в остальном, если любишь профессию, то не устаёшь. Конечно, бывают исключения, и какой-то тяжёлый пациент может выбить из колеи надолго. Но, на мой взгляд, профессиональное выгорание [случается] у тех, кто неверно выбрал в жизни свой путь. Если в понедельник ждешь пятницу и мечтаешь о выходных — значит меняй работу. Для меня отпуск — это не отдых, а смена обстановки.







Если профессия нравится, о каком выгорании может идти речь? Ни депрессий, ни нервных срывов у меня не было, и у моих коллег тоже. Ну а на личную жизнь занятость вообще никак не влияет».







Многие работают на износ, чтобы оплачивать ипотеку или лечение для детей, а иногда из-за собственного перфекционизма





Алиса, 31 год, специалист по рекламе, коуч: «Сейчас работаю 9–10 часов в сутки, а до недавнего времени приходилось трудится по 17–20 часов. Дело в том, что у меня было две работы, офисная с 9 до 18 и ещё одна удалённая — преподаватель онлайн-проекта, где я должна была быть на связи почти круглосуточно.







Я работала всегда и везде: утром, днём, вечером, ночью, по дороге на работу, с работы, в метро, в такси, на улице, во время еды, на беговой дорожке, во время основной работы. Всегда. Не работала, только когда спала.





Свободные вечера и выходные были невиданной роскошью. Я перестала встречаться с друзьями, ходить в театры, кино. Перестала жить. В таком режиме была полгода.







Я осознанно пошла на второй проект — за опытом. Деньги здесь вообще не играли роли. Общий доход в месяц с двух проектов у меня был 60–64 тысячи рублей. По-моему, совершенно не те деньги, за которые можно работать круглосуточно. Поэтому только ради опыта, и я его получила с лихвой — очень сильно выросла за эти месяцы.







Поскольку у меня было две работы, то я старалась успевать и тут и там. Но в какой-то момент всё это превратилось в один тотальный косяк. Я ничего не успевала, срывала сроки, тупила, забывала сделать важные звонки. Какой отдых? Это было невиданной роскошью. Я не могла даже толком выспаться. Организм, видимо, был просто в шоке и в какой-то момент сказал мне: "Стоп".







Помню, как проснулась в субботу и просто не смогла встать с кровати. Пролежала пластом весь день. Тогда я взяла несколько выходных дней, это помогло немного прийти в себя. Правда, ненадолго. Через неделю опять прижало. У меня была жуткая апатия. Я просто выгорела дотла. В моих мессенджерах висели сотни неотвеченных сообщений, но у меня не было сил и желания разгребать рабочие вопросы.







У меня не было семьи, не было мужчины. И я понимала, что в таком графике ему просто нет места. На меня обижались друзья, что я ни с кем не вижусь, не отвечаю на сообщения.







Когда ушла из одного проекта, почувствовала себя неприлично счастливой и свободной. Уже месяц, как нормальный человек, работаю не круглосуточно, но до сих пор привыкаю к тому, что вечером могу свободно пойти в театр, уехать за город и не хвататься судорожно за телефон. Больше я так работать уже не смогу».





Вадим, 32 года, iOS-разработчик и продакт-менеджер: «На работу прихожу обычно в 10–11 утра, ухожу где-то в 21. В субботу и воскресенье доделываю то, что не успел за рабочую неделю, плюс помогаю делать стартап. Итого получается около 50 часов в будние и около 15 часов в выходные в неделю.







Никто не заставляет, конечно, наоборот, в отпуск выгнать не могут. Просто я вижу в этом свой рост, хочется быстрее достигать своих целей. Впрочем, и делать мою работу тоже некому.







Зарплата у меня не самая большая — на работе 115 тысяч, плюс в стартапе около 1 тысячи долларов выходит.





Могу зарабатывать весомо больше, и это в планах. Независимо от зарплаты я бы вёл себя точно так же, потому что, повторюсь, мотивируют больше не текущие деньги, а ценность опыта и знаний, которые я получаю на работе.







(М.М.: Как отдыхаете от работы?) Обычно гуляю по вечерам. Хожу много. Поглядываю "ютубчик", в кино хожу в выходные. Вот раньше бегал, сейчас этого не хватает. В прошлом году месяца два с половиной из года уезжал по другим городам-странам. В этом году не до этого — ипотека плюс проекты погорячее.







Бессонницы бывают, но бег хорошо помогает. (М.М.: Как устраивать личную жизнь, если столько работы у вас?) Девушка хорошая!».







Некоторые из героев статьи признались, что трудятся по 16 часов просто из-за любви к своей работе





Любовь, 41 год, специалист по ландшафтному дизайну и отделке: «Я работаю постоянно, потому что денег не хватает. Это образ жизни уже такой: в 6 подъём, управиться по дому, в 8 уехать на работу, в 20–22 приехать с работы, до 12 сделать все дела — и провалиться в сон. Зато бессонниц не бывает, за день так упашешься, что только лёг — и сразу уснул.







У меня больной ребёнок, и воспитываю её одна. На одни лекарства уходят тысячи. Дом частный, требует много вложений, потому что старый. Авто тоже ест много, но без него никак. Налоги платить надо за всё, коммунальные платежи, топливо на зиму, кредит, взятый на реабилитацию. По-другому уже и не могу, отдыхать уже разучилась.







В среднем получается 50 тысяч рублей, но месяц на месяц не приходится.







Отдыхаю редко, но когда уж совсем от работы наступает творческий кризис, тогда беру палатку, удочку и куда-нибудь с любимым в глушь, на озёра или реку — на пару дней.





Из-за работы бывают срывы, но тоже редкость, в основном чиновники и медицина доводят. А так обидно иногда становится, когда сделаешь красиво в городе для людей, а они всё сломают или растения украдут. Не хочется больше делать что-то в городе.







С личной жизнью — надо просто найти того человека, с которым тебе комфортно, и ему с тобой. У нас сферы деятельности совпадают. Но замуж не хочу, в гражданских отношениях проще».







Татьяна, 27 лет, преподаватель иностранных языков: «Обычно я работаю 6–8 часов актуального преподавания — это непосредственно уроки, но к каждому уроку нужно готовиться. Например, 8 часов уроков — это 6–8 уроков, то есть плюс 2–4 часа подготовки.







Работаю в выходные почти всегда, иногда стараюсь ничего не ставить на вечер субботы, но выходит не всегда. Если "сложить" всех учеников, зарплата выйдет 85 тысяч, это без универа, где у меня ещё 11 пар и приятные 10 тысяч в месяц.







Отдыхаю никогда. Только когда уезжаю за границу или в другой город. Просто отменяю уроки и делаю что хочу. Очень быстро начинает давить чувство вины и ничегонеделания.







Срывов уже не бывает, со сном тоже нет проблем. Иногда забываю поесть, иногда некогда. Иногда не могу встретиться с друзьями, как следует потусить, потому что утром уроки. Бывает, что вижусь с родителями раз в месяц.







Если честно, люблю работу, могу до ночи креативить с заданием, если напало вдохновение, как у художника. (М.М.: А личная жизнь?) Живу со своим парнем, он терпит, иногда ходим куда-то, но нечасто, и для этого я отменяю уроки».







На личную жизнь у многих просто не хватает времени





Ирина, 32 года, врач: «В сутки получается работать в среднем 10–11 часов, один выходной в неделю. Работать дома тоже приходится: пишу статьи по специальности, самообразовываюсь. Сейчас обучаюсь дистанционно: три раза в неделю лекции, получается ночью, так как они идут по Москве.







Я работаю много, потому что хочу быть профессионалом своего дела. У нас очень многое решает клинический опыт, то есть количество, которое постепенно переходит в качество. Нужно читать, следить за свежей информацией, но и про практику забывать нельзя. Не думаю, что это трудоголизм, скорее перфекционизм. Стремление быть лучше, что ли.







Зарплата, на мой взгляд, маленькая, около 40–50 тысяч рублей. Часть денег я трачу на своё образование и поездки на конференции, так как не всегда это рад оплачивать руководитель.





Конечно, если сравнивать с зарубежными коллегами, это плевок в лицо, а не зарплата.







Отдыхаю я в воскресенье, посвящаю себя семье. В последнее время стараемся выбраться за город. Там мы снимаем коттедж, и я могу смотреть на огонь в камине очень долго. Не знаю почему, но это расслабляет и заряжает одновременно. Ещё с подругами, тоже врачами, мы ходим в баню. Собираемся раз в месяц, нам сложно совместить наши графики. И вот там я релаксирую по-настоящему, когда ложусь на водную гладь бассейна и включаю тропический ливень. Стараюсь ходить в театр, люблю оперу, в кино. Читаю современную художественную литературу, современную и классику.







Мой муж — тоже врач, мы работаем вместе и часто общаемся на профессиональные темы. Но не только: мы любим одну музыку, фильмы, анимацию. Нам хорошо вместе. Наши отношения гармоничны. Он с пониманием относится к моему трудоголизму, потому что сам такой же, и конфликтов на этой почве не возникает. Страдаю ли я из-за того, что много работаю? Нет, для меня это счастье. А вот дети — да. Они нас редко видят».







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