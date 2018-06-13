«Россияне сообразительные, но не пунктуальные»

В Новосибирск часто приезжают иностранцы, в том числе на обучение. Корреспондент НГС встретилась с представителями нескольких стран, из которых каждый год в НГУ приезжают учиться всего несколько человек, и узнала, какими они увидели правила жизни в России, в частности в Новосибирске, чем философия нашей страны отличается от других, что их поразило больше всего и что они посоветуют своим соотечественникам, которые соберутся приехать в Сибирь. О том, какой жизнь в Сибири видят грузин, зимбабвиец и португалец, — в нашем материале.

Николоз Тариелашвили, Грузия, магистрант физического факультета, 1-й курс:







Первые мои 19 лет я прожил в Грузии, а потом не поступил в университет, в который хотел: мне не хватило баллов. Подумал: «А что здесь делать, в Грузии?», и поехал в Германию. Что-то в этом роде получилось, не совсем, конечно, всё так просто было.







Грузия, Германия и Россия — три разных мира. Кстати, это одна из причин, по которой я хотел ещё раз съездить за границу. Люди — это первое, по чему можно судить: они совершенно разные.







В Грузии тёплые люди — другими словами не буду описывать.







В Германии чёткие люди: если человек сказал, что в это время будет, то он будет за 10 минут до этого времени; если вдруг его нет, значит он опоздал. Если человек скажет, что сделает что-то, он это сделает.







Сильное отличие между Германией и Россией: допустим, встреча. В Германии встреча назначается за три недели, и я знаю, что через три недели с человеком встречусь. В России за три недели человек забывает: «Что, мы договаривались? Правда? А ты кто?». Бывает такое.







В России договариваться о встрече надо за один день или за два дня максимум: «Давай завтра встретимся». А послезавтра, по моему опыту, уже не получается: «Не-не-не, не получается, мы на обед идём». Какой обед? Мы тоже на обед шли.







В России интересно то, что каждый человек разнообразен. Мне встречаются такие разные люди. Описать одним словом и рамки поставить нельзя: для русского человека вообще нет рамок. Но у россиян вот что есть — они сообразительные, но не совсем пунктуальные.







Николоз Тариелашвили хорошо говорит по-русски, потому что вырос в семье, использующей два языка





В Германии общаются на философские темы, так как это родина философии. И это видно в каждом человеке. Каждый человек может в определённые темы достаточно глубоко вникнуть и об этом рассуждать. В России о чём говорят — пока мне трудно сказать.





В Новосибирске можно интересно общаться о психологии. Я хожу на предметы ещё психологического факультета, общаюсь с ребятами. Они могут пять минут с человеком поговорить и сказать о нём больше, чем он сам о себе знает.





Я слышал, что, когда человек в России в поезде несколько дней едет, может всё про себя рассказать спутникам, но у самого у меня такого не было.







Я заметил, что люди редко начинают общаться. Такого в принципе не было, чтобы кто-то начал разговаривать со мной на улице, что было часто в Германии. А я общительный человек, не могу так.







Меня поразило, что когда человек идёт по улице, у него серьёзное лицо, а когда ты начинаешь с ним общаться, через минуты две, люди тут так хорошо улыбаются — это приятно.







Николоз жил в Германии, поэтому привык рассуждать на философские темы





В Европе встречаются такие улыбки, что непонятно, что это за улыбка и вообще — это улыбка или нет. А тут, когда у человека прорезается такая улыбка, хорошо на душе становится.







В России нужно спрашивать. Я привык, что вся информация, которая нужна, тебе сразу даётся. Допустим, в том же банке. Я прихожу в Германии в банк зарегистрировать карту, мне сразу выдают стопочку листиков и объясняют, что можно сделать. Здесь мне никто ничего не говорит: всё нужно спрашивать, самому копаться. Это не только в банке, но и в других местах.







Я думал, что в Германии бюрократия — всё очень долго длится, месяц или полтора надо ждать, но в России ещё дольше. Поэтому всё надо заранее сделать, собрать документы.







Академгородок чем отличается от других мест — тут лес. Он в лесу. Свежего воздуха хоть отбавляй. В Грузии я в большом городе жил, в Тбилиси, — там воздуха нет. Летом. Зимой ещё нормально. В Германии половина на половину. У них парки в городах большие есть, но это не лес, конечно.







Сам город Новосибирск — вроде как бы он в лесу, но не совсем в лесу. Вокруг него лес, а внутри, как я понимаю, леса нет. Я там всего несколько раз был.







Пыль в Новосибирске есть. В Грузии тоже пыль, в Германии — нет. В Новосибирске пыльнее. «Пыльнее» — что за слово?!







В русском языке много нюансов. Поэтому мне нравится на нём общаться. Богатый язык. Люблю читать русскую литературу. Нахожу такие слова, так это всё описывается — в других никаких языках я этого не нашёл.







Моя семья говорит на двух языках — грузинском и русском, поэтому у меня с самого начала идёт общение на них. Школу грузинскую закончил.







По-русски в принципе говорю, но до русского русского мне далековато. Я часто вижу слова, которые люди здесь употребляют, переспрашиваю. Какие-то перевожу с грузинского на русский, которые мы привыкли говорить, а здесь смешно как-то звучат, или начинаю с английского или с немецкого переводить. Получается какая-то глупость, но зато люди смеются. Это же приятно.







Чтобы здесь жить, в первую очередь важно знать русский. Без него очень тяжело. Надо знать язык, чтобы легче было жить. И тёплую куртку точно надо брать.







Прививку от клещей надо сделать — я этого не знал. Хорошо, что в университетах делается страховка. Столько болезней разных только от одних клещей? Они же одинаковые.







Меня поразили белки: их здесь много и, оказывается, они меняют цвет шерсти, бывают не только оранжевыми. Хотя некоторые не становятся серыми. Почему это так? Мутация? Куда я приехал?!







В принципе мне Россия понравилась. Надо определиться, скорее всего, с деятельностью. Мне нравится нейронаука — это всё, что связано с нервными клетками, причём с разных сторон. Это очень обширное понятие. Здесь мало институтов, которые этим занимаются. Я сейчас буду проходить практику в одном из них — в Нижней Ельцовке. Если мне понравится, то можно продолжить здесь развитие в этой сфере.







Домой погреться хочется вернуться, но там один или два центра подобных. У меня такая идея была: набраться опыта, может, лет 10, а потом занести в Грузию если не эту науку, то хотя бы отрасль, в которой я что-то бы делал.







С маринадом для шашлыка всё просто: я иду в магазин и говорю: «Дайте мне вот этот маринад» и пробую, что тут. Сам тут не мариновал, потому что это хлопоты — я студент, все дела. Так что нет времени бастурмировать и маринировать. Мариновать? «Бастурма» — это русское слово? Это я, наверное, перевёл с грузинского. Ну ладно.







Если честно, когда зима, все в пуховиках, лица у всех красивые. Лето ещё пока не наступило как бы. Не буду никого обижать, но в России мне девушки нравятся. Тут красивые девушки, иногда… не буду дальше говорить. Чересчур? Ну что-то в этом роде.







Я видел зимой девушек в колготках. Почему?! Мне бы было холодно в колготках зимой. Я бы не стал этого зимой делать.







О, вот что мне нравится: в России девушки ходят в платках! Которые не как шапка, но полголовы прикрыто. Как это, оказывается, подходит девушкам. Не знаю, почему это мне нравится, но так красиво. В других местах я этого не видел. Бывает, в Грузии старое поколение их носит, но больше никто. Так что носите, будем любоваться.







Лакиморе Нгомайезве, Зимбабве, геолого-геофизический факультет, магистрант, 1-й курс:







Лакиморе Нгомайезве не представлял, как может быть на улице при –20





Я приехал в Россию, потому что это интересная страна, здесь хорошее образование — так говорят в моей стране. Геофизика в России тоже хорошая, потому что есть нефть и газ, современные машины, которые используют, чтобы найти их.





В моей стране мало геофизики, поэтому они сейчас хотят, чтобы много людей учили геологию. У нас много минералов, золота. Звонили в другую страну геофизикам, поэтому если будут у нас, то хорошо.







Я первый раз смотрю снег, когда приехал в Россию, в моей стране нет снега. Я слышал, что тут –20, –30. У нас никогда не было такой погоды, поэтому мне было интересно, как они живут и что они надевают. Да, у меня тоже теперь есть тёплая одежда, куртка.







Красиво, нормально, неплохо в Новосибирске. Где я был, чисто, но другие районы я не знаю. Я был в центре города, в театре, слышал, что хорошее место аквапарк.







Не нравится погода, когда длинная зима, потому что очень холодно. Я могу одеваться тепло, но всё равно лицу холодно. А вообще всё нормально здесь.







Такую проблему, как погода, люди не решают.







Я хочу домой: здесь слишком холодно для меня. Это не значит, что здесь плохо, здесь очень хорошо. Не на 100% не нравится — 50 на 50. Потому что зимой есть игры, лыжи. Хочу попробовать на сноуборде.







Квартиры хорошие, но там я живу в доме. Дома, например, каждый день я могу бегать, у меня есть маленький бассейн. Просто спокойнее.







Я слышал, что есть общежития, где живут три или четыре человека в комнате. Нас двое в комнате — в общежитии мне нравится. Так что это лучше.







Люди, я думаю, они хорошие. Я много времени провожу в университете и в общежитии, где живут иностранные студенты, поэтому всё отлично.







Я готовлю несложную еду: рис, курица, пицца. Сейчас я стал хорошо готовить. Научился.







Новосибирск я ещё не весь знаю, но думаю, что здесь интереснее, чем в Челябинске. Я не знал русского, приехал в декабре 2016 года в Челябинск, там учил язык шесть месяцев, а потом приехал сюда. Там чуть-чуть теплее, чем в Новосибирске. Но это небольшой город, и центр маленький.







Правила жизни в России? Обычно это интересно. Когда изучаешь язык, то интересно, как они живут, как кушают, как отмечают праздники, традиции, как погода, здания, что они делают, когда свободное время, какая погода, спорт.







Странные традиции? Масленица. Это было в первый раз. Старый Новый год, Пасха, Крещение, когда они зимой в воду. О, нет-нет-нет, я так не могу. Когда мы были в июне в Челябинске, вода была на озере холодной для меня.







Я думаю, что в России самые красивые девушки во всём мире.







Здесь девушка и парень могут целоваться на улице, а в моей стране так нельзя делать на улице. Но это хорошо, это нормально.







Я бы сказал другим: «Приезжай! Россия — очень хорошая страна». Есть хорошие туристические места. Я думаю, жить в России недорого, чем в Европе. Я был в Англии: кажется, здесь дешевле. Те, кто работает здесь с иностранцами, очень добрые.







Аким Геррейро, Португалия, экономический факультет, магистрант, 2-й курс:







Аким Геррейро полюбил Новосибирск и хочет здесь остаться на пару лет





Я думал, что Россия — это хороший выбор, и приехал сюда. Мог приехать в Санкт-Петербург, но он близко от Европы, а я хотел далеко. Я хотел изучать новый язык (русский или китайский), но для меня Китай — это совсем другая страна. Я был в университете во Франции и в США. Я закончил бакалавр в США. Там очень дорого.







Я родился в Люксембурге, там мы говорим на трёх языках — люксембургском, немецком и французском. Мои родители из Португалии и Марокко, поэтому я говорю по-португальски, и по-мароккански тоже. По-английски и по-русски.







Я приехал в сентябре сюда, думал, что это Сибирь и погода будет плохая, снег, но нет — в сентябре всё было очень круто: люди здесь играют в футбол, море есть в Академгородке, думал, что я в Португалии.







В Европе и в США люди обычно думают, что здания в России старые, бедные, я видел новый корпус НГУ, мою общагу — они новые и красивые. Наверное, красивее, чем в США.







Новосибирск — это особенный город, потому что есть город Новосибирск, а есть Академгородок. Город недалеко: если мне нужно что-то, я могу легко приехать в город.







Академгородок — это близко от города, всё очень спокойно здесь, люди очень добрые. Мне нравится, что у всех людей есть хорошее образование, они говорят на русском и на английском. Мне легко было подружиться с людьми.







Песчанка НГУ — моё любимое место. Стадион. В Академгородке у меня много друзей, которые играют в футбол. Обское море — это очень круто, даже зимой, очень красивое, у меня много фотографий Обского моря в «Инстаграме». В городе площадь Ленина для меня (как сказать, когда вдыхаешь?) вдохновляющая.







Когда я приехал в Россию, увидел много разницы между русскими и европейцами. Вначале люди не очень эмоциональные, чуть-чуть закрытые, но, когда ты говоришь с ними, хочешь подружиться, они быстро открываются. Через 10–15 минут они твои друзья уже.







Люди здесь показывают, что они чувствуют. В Европе, в США они всегда улыбаются и ты никогда не знаешь, что они думают, не знаешь, они твои друзья или нет. А здесь всё очень просто для меня.







Здесь нет солнца. Для меня это чуть-чуть трудно, потому что я из Португалии, там солнце каждый день — +20…+30, море. Для меня это только одна большая разница.







Зима очень слишком длинная, но красивая.







Мне очень нравится здесь: у меня хорошие друзья, русская девушка, и я вижу мою жизнь в Новосибирске. Не всю мою жизнь, но ещё два-три года.







Я хочу здесь остаться жить и работать, но чуть-чуть трудно. Я закончил обучение, у меня скоро защита и день рождения в один день. Видел, какие документы мне нужно для рабочей визы.







Есть мечта и есть реальность. Мечта — быть геологом. Реальность — я думаю, что буду работать sales manager на международных продажах. Здесь трудно найти работу на английском, французском, немецком, русском. Только в продажах я могу использовать разные языки.







Русский язык — это очень-очень богатый язык. Мне нравится, что есть нюансы. Например, по-английски есть to go — идти, а по-русски есть — «идти», «прийти», «ходить», «дойти». Много-много вариантов. Тебе нужно понимать, как слова отличаются друг от друга. Субъект может быть в разных местах предложения.







Аким знает семь языков





Морсы, борщ, гречка — я не знал, что они существуют. Никогда раньше не пробовал облепиховый, клюквенный и брусничный морс. Я очень люблю есть гречку, перловку.







Раньше я никогда не ел малину. У нас есть малина в Португалии, но здесь она вкуснее. У вас много ягод других, разных. Я почти каждый день ем клубнику летом — дорого, но мне это нужно. Моё самое любимое блюдо — узбекский плов и лепёшка.







Здесь люди негативнее, чем в США. Не буду говорить, что мне это не нравится, но просто это существует. Я много читал, почему так. Раньше в Сибири работали на ферме, когда с картофелем. Жизнь была очень трудной здесь, потому что лето только три месяца в году, когда нужно много и долго работать. А зимой они не могут делать ничего.







Трудности — это администрация. Мне всегда надо очень много документов, не важно, что я хочу делать — визу или разрешение на работу.







Тебе нужно желание разговаривать с людьми, потому что они чуть-чуть закрыты вначале. Тебе надо попробовать ещё и ещё раз, потом они будут твои друзья. В Португалии очень легко говорить с людьми, даже если они тебя не знают: на улице или на пляже ты можешь с ними говорить — это нормально.







Я бы сказал другим: «Возьми куртку». Тебе надо попить водку: вина уже не хватает. В Португалии все пьют вино.







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