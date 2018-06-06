BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8

Против BMW X5 выставили абсолютно новую Audi Q8 — до чего дошли современные машины

Совпадение это или нет, но BMW и Audi фактически в одно и то же время рассекретили свои флагманские кроссоверы — четвёртое поколение X5 и абсолютно новый Audi Q8. «Икс пятый» делает баварцам значительную часть выручки, а на Q8 концерн VAG возлагает большие надежды — до сих пор у Audi не было купеобразного стильного внедорожника, который бы конкурировал с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE. «Икс пятый» внешне почти не изменился, хотя его нутро полностью переработано, а вот Q8 стал новым словом в автомобильном дизайне — подробности в обзоре НГС.АВТО.

BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


В чём внешние изменения BMW X5, сразу и не поймёшь. Но отличия есть — ноздри увеличились и сильно разрослись по высоте, их контуры из закруглённых превратились в прямые, рубленые. Бампер обзавёлся такими же рублеными огромными проёмами, а между фарами и ноздрями появились перемычки. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Выштамповка на дверях немного опустилась вниз и ближе к корме взмывает над задней колёсной аркой. Подоконная линия по-прежнему довольно низкая, окна большие.



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Задние фонари прищурились и растянулись по горизонтали. У них теперь другой рисунок — вместо полос отчётливый светодиодный контур. Автомобиль вырос в размерах: добавил в длину 3,6 см, в ширину — 6,6 см, в высоту — 1,9 см. Колёсная база выросла на целых 4,4 см — всё это современные тенденции по укрупнению ставших популярными моделей. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Автомобиль обзавёлся новой платформой CLAR, стал легче, получил больше высокопрочных сталей и алюминия. В моторную гамму вошли 2-литровый турбодизель мощностью 265 л.с., бензиновый 3-литровой турбомотор мощностью 340 л.с., бензиновый V8 объёмом 4,4 литра мощностью 462 л.с. А в самой мощной версии M50d используется турбодизель мощностью 400 л.с. Коробка передач — восьмискоростной автомат.



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Конфигурация интерьера осталась узнаваемой, но появились и нововведения, какие-то свежие штрихи. Боковые дефлекторы обдува приобрели угловатые формы, как в последнем X3, а между центральными дефлекторами обдува затесались цифровые индикаторы климатической установки. Здесь же, под индикаторами, в ряд расположились клавиши управления климатом. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Новая цифровая приборка с угловатыми «фольксвагеновскими» формами имеет множество режимов настройки, может выводить навигационную карту почти на всю площадь, раздвигая шкалы спидометра и тахометра на самые края. Центральный монитор больше не торчит одиноко над передней панелью, а плотно примыкает левым краем к приборному щитку.



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


В новом X5 будут доступны пневматическая подвеска, динамическая регулировка жёсткости амортизаторов, подруливающие задние колёса, ну и множество стандартных систем безопасности и автономного вождения, которыми сегодня уже никого не удивишь. Автомобиль покажут на Парижском автосалоне в октябре, а до дилерских сетей он доберётся уже в следующем году. Напомним, в Новосибирске продукцию BMW представляет один официальный дилер — компания «Элит Авто Сибирь».



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Audi Q8 — абсолютно новый автомобиль, и поэтому эмоции от его созерцания совершенно другие — это действительно что-то новенькое в дизайне. Производитель называет Q8 новым кроссоверным флагманом и ставит его выше Q7, хотя последний длиннее на 6,6 см. Спереди Audi Q8 поражает каким-то новым прочтением дизайна радиаторной решётки и её увязки с фарами. Огромная решётка с широкими контурами буквально налазит на двухэтажную оптику, размывая привычную грань между этими элементами. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


В профиль машина приближена к силуэту купе, но крыша всё-таки не настолько скошена, как у BMW X6. Двери безрамочные, подоконная линия высокая, автомобиль пухлый, мощный. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Задняя оптика слилась в единую линию, у неё очень простые и понятные формы. Корма кажется довольно лёгкой по сравнению с передней частью. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


В салоне Audi Q8 царит идеология трёх экранов, уже знакомая по автомобилям Land Rover. Здесь есть большая цифровая приборка, центральный монитор и экран климатических режимов, расположенный на стыке средней консоли и центрального тоннеля.



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Через всю переднюю панель проброшены линии огромного дефлектора обдува, кругом прямые углы и стыки. Управление мультимедиа, климатом преимущественно сенсорное, кнопок осталось совсем немного. 



BMW показала новый «Икс пятый» — Audi изобрела новый Q8


Первыми двигателями в гамме станут 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 340 л.с. и 3-литровый турбодизель (231 или 286 л.с.). Для автомобиля доступны пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, полноуправляемое шасси, постоянный полный привод. Продажи Q8 в Европе начнутся осенью, к нам машина доберётся уже к 2019 году. В Новосибирске марка Audi с начала текущего года вновь имеет дилера — компанию «Автомир».


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

Правила изменились: новая разметка и отмена штрафов

ГИБДД отменяет обязательный знак на стекло и вводит новую разметку — как по ней ездить.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 272
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено