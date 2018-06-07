Соловьи не для бедных

В Новосибирске выбрали идеальный коттеджный посёлок — НГС узнал, хорошо ли там на самом деле

За деревней Марусино под Новосибирском отстраиваются 200 домов жилого комплекса «Соловьиная роща»: за без малого 3 года поляна между берёзовыми рощицами обросла солидными коттеджами, а на ровном месте появилось озеро, вокруг которого скоро будет пляж с рестораном. В этом году комплекс победил в Рейтинге коттеджных посёлков, сместив многолетнего лидера, — он обыграл его по качеству коммуникаций. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам, названным в честь художников, узнали, поют ли в «Соловьиной роще» соловьи, и спросили у местных жителей, чего не хватает для того, чтобы перебраться сюда насовсем.

В «Соловьиной роще» уже живут около 45 семей





ЖК «Соловьная роща» в этом году победил в рейтинге коттеджных посёлков, не добрав совсем немного до максимальных 10 баллов и сместив на третье место многолетнего лидера — посёлок «Морской берег».







«Соловьиная роща» — это 30 га в нескольких минутах езды от деревни Марусино и в 17 км от площади Ленина и площади Маркса. Третий проект девелопера Олега Килина — сосед его же посёлков «Усадьба Марьино» и «Марусино» с одной стороны и микрорайонов «Благое» и «Лебяжье» с другой.







Первым здесь построили офис продаж и управляющей компании и гостевую парковку — некоторые жители говорят, что это их и подкупило





Развивать посёлок начали в 2015 году. Сейчас он уже выглядит достаточно обжитым: из 228 участков в продаже, по данным сайта, остаётся всего 37. Все улицы, названные в честь русских живописцев, заасфальтированы, на углах стоят указатели: здесь поворот на улицу Шишкина (на указателе, разумеется, знаменитое «Утро в лесу»), дальше — на Виноградова и другие, особняком в лесу — несколько участков улицы Живописная.







— У нас русская культура достаточно богата, в том числе и живописцами. Но когда у нас говорят про улицу Рублёва, все почему-то ассоциируют это с Рублёвкой, а не с Андреем Рублёвым. Это печально, — прокомментировал маркетолог проекта Алексей Макаров.







Улицы здесь названы именами русских живописцев: Рублёва, Саврасова, Шишкина, Виноградова, Левитана, Сурикова, Васнецова. В следующей очереди эту традицию обещают продолжить





По словам специалиста отдела продаж Ефима Новикова, около 40–45 семей живут здесь уже постоянно и больше 100 строят дома, многие уже явно заканчивают работы.







— Я с охранником разговаривал, он говорит, что по сравнению с прошлым годом заметно прибавилось народу, — подтверждает владелец одного из участков Данил Васянович.







Данил Васянович говорит, что в посёлке его подкупил берёзовый лес





Сам Данил пока только достраивает дом. 13 соток в 2015 году ему обошлись немногим больше 1,18 миллиона рублей — включая стоимость дорог и подведения коммуникаций: газа, электричества, воды и даже интернета. Сегодня самый дешёвый участок в проекте продают за 990 тысяч: 9,29 сотки на углу в конце длинной главной улицы. Дороже всего обойдутся 17,68 сотки с лесом — за 2,49 миллиона рублей. Земля у искусственного озера продаётся по цене от 1,19 миллиона рублей за участок.







Большая часть домов ещё строится, но закончат их почти одновременно, и уже через пару лет посёлок будет выглядеть совершенно обжитым





Данил признался, что мог купить землю в посёлке и дешевле, и удобнее по конфигурации, но выбрал лес: вторая калитка с участка Васяновичей ведёт в рощицу, в которой построена станция водоочистки, — её точно не вырубят и не продадут. Летом сюда ходят за грибами: за 15 минут можно два «лентовских» пакета нарезать — хороших, не червивых грибов, уверяет Данил. Видели здесь и зайцев, а на вопрос, есть ли соловьи, местные жители твёрдо говорят, что есть.







Среди покупателей есть инвесторы, которые строят дома на продажу, — в компании к ним относятся спокойно и считают, что для неё это плюс





— Мы начали строить с соседями одновременно, они здесь поставили шатёр, а летом тепло, и они тут жили. Сосед говорит: «Ты не поверишь — с утра такое пение соловьёв, мы сначала сами не поверили», — рассказал Данил Васянович.







В районе въезда все коммуникации закопали, но дальше, где участки продавались дешевле, на это тратиться в компании уже не стали





Его соседка Ольга уже пережила в посёлке первую зиму: дороги, говорит, чистят до асфальта, проблем не было ни с газом, ни с водой, ни с электричеством. За управление жители платят примерно по 2,5 тысячи рублей с 10 соток: в эту стоимость входят и чистка дорог, и охрана с видеонаблюдением за территорией, и благоустройство — на деньги жителей, например, здесь сделали тротуары, высадили деревья и подстригают газоны вдоль улиц, установили небольшой игровой комплекс на главной улице и планируют построить в парке ещё один, но побольше.





На будущей детской площадке пока только небольшие фигуры из дерева, оставшиеся с зимы, и заново засеянный газон, окружённый ленточкой. В планах девелоперов потом построить здесь детский центр





Парк — это 6 га светлой берёзовой рощи с полянками цветущей медуницы и асфальтированной дорожкой по периметру длиной примерно полтора километра. На входе стоит бокс с пакетами для собаководов. Зимой здесь проводили праздники, с тех пор на небольшой выложенной плиткой площадке остался закрытый сегодня шатёр и ещё не восстановившийся газон — его окружили ленточкой, чтобы едва пробившуюся траву не вытоптали. За лето здесь должен появиться детский городок, но его проект пока в работе.







В спортивной зоне сейчас уже есть турники и брусья, летом планируют оборудовать площадку для игр





В глубине парка есть небольшая спортплощадка с тренажёрами, рядом очистили территорию под стритбольную площадку — её обещают сделать в этом сезоне. За сезон планируют построить и небольшой торговый центр на въезде: с аптечным киоском, мини-маркетом и небольшим кафе с террасой и детской площадкой.







В парке вовсю поют птицы, местные жители слышали и соловьёв, а за забором, в соседнем посёлке, слышно крики петухов





Сейчас ближайший магазин, рассказала жительница «Соловьиной рощи» Настя, есть в соседней «Усадьбе Марьино»: можно пешком дойти и купить самое необходимое — молоко, хлеб, стиральный порошок. Нужно ли в посёлке кафе, она сомневается.







На въезде в посёлок готовят площадку для строительства — здесь будут магазин, аптека и кафе





— Вы думаете, здесь будет кафе? Это сказали, но я послушала и мало верю, — говорит Настя. — Кто будет этим кафе пользоваться? Сюда приезжают душой отдохнуть, чтобы не было этого мегаполиса. Люди съездят в город, там этих кафе — везде и на каждом шагу.







Настя говорит, что скоро здесь пора будет строить школу — пока местные дети могут ходить в деревенскую





Впрочем, добраться до города отсюда не так просто: к посёлку ведёт сильно перегруженная улица Большая. Ольга говорит, что стоит она уже в 6:00, а вечером — до 21:00, причём независимо от времени года. Есть объездная дорога, но для тех, кто «на танке», смеются местные: она ведёт от остановки «с/х Обской» в Марусино через деревню и промзону прямо на 2-ю Станционную, которая, впрочем, в часы пик тоже стоит. В этом году от «МЕГИ» запустили автобус № 114 , но, судя по расписанию на сайте минтранса, ходит он раз в 2–2,5 часа.







Маленький детский комплекс уже есть на центральной улице, ещё будет как минимум три





Ближайшая к посёлку школа находится в Марусино, в ней учатся и дети из деревни, и, по словам местных, из «Новомарусино» и «Дивногорского». Ребят из коттеджных посёлков утром забирает школьный автобус, а вечером развозит по домам. Хотя в то, что местные дети будут ходить в деревенскую школу, верится с трудом. Данил признался, что пока планирует возить сына на учёбу в город, тем более что он серьёзно занимается плаванием. Детского сада в деревне нет, как и поликлиники — она общая на весь Новосибирский район и находится на ВАСХНИЛе, хотя, рассказала Настя, в деревне есть небольшое амбулаторное отделение.







Озеро выкопали за два года — его наполняют подземные ключи, летом сюда запустят рыбу, а в будущем обустроят пляж





В «Соловьиной роще», впрочем, определили участок для строительства детского сада и школы, но только во второй очереди проекта, за озером. Само озеро с ключевой водой выкопали за два года и в этом году начнут благоустраивать: здесь появятся пляж, спортивная и детская площадки, ресторан на берегу, в само озеро обещают запустить рыбу. Во второй очереди появятся ещё один парк и административная зона с магазинами.







Фасадные заборы решено было сделать в едином стиле — построить их можно самим, в том числе купив материалы у управляющей компании, или заказать у подрядчика – партнёра компании





За озером определили территорию «финского квартала» — строить его будут в партнёрстве с Honka, к будущему кварталу уже проложена дорога от трассы. Первыми же в новой очереди проекта появятся готовые дома «Квартала "А"»: их для компании разработала архитектурная группа Е4.







— Сейчас идёт процесс проектирования, мы хотим сделать благоустройство лучше, чем здесь (в первой очереди): дорожки будут пошире, будут аллеи, тротуары, будет фасадное ограждение на старте, — рассказал Алексей Макаров.







До сих пор дома строили сами покупатели, в новой очереди можно будет купить уже готовый дом или приобрести участок с подрядом





Продавать будут как готовые дома (в этом году планируют построить 6), так и участки с подрядом полного цикла площадью от 6 до 15 соток. Стоить участки с домами будут от 6 до 9 миллионов рублей. На сайте «Соловьиной рощи» самый дешёвый дом — 2-этажный коттедж из бруса площадью 130 кв. м — предлагают за 4,8 миллиона рублей, 1-уровневый дом из кирпича площадью 109 кв. м обойдётся в 5,1 миллиона.







Один из подкупающих факторов — берёзовый лес: он тут на участках, за участками и в парках, одном готовом и одном запланированном





В компании описывают покупателей как «состоявшихся людей за 30», но местные жители затруднились рассказать, кто их соседи. При этом они считают, что ценники здесь «огромные».





— Какой среднестатистический человек может себе позволить большой дом здесь? — лукаво улыбается Настя.





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