Вода поехала на дачу

Вчера Новосибирская ГЭС увеличила объёмы сброса воды — прибывающая с Алтая вода уже затопила первые дачные участки в Первомайском районе. Спасатели предупреждают: хоть ситуация и не критическая, но в зоне подтопления уже оказались десятки дач. По сообщениям МЧС, нынешние сбросы воды уменьшат потери от второй волны паводка. Корреспонденты НГС прогулялись по дачным обществам, где каждый год под воду уходят сотки земли: к некоторым участкам паводок подошёл уже вплотную, а местами затопило дороги.

Уровень воды в Оби вырос до 359 см





До Новосибирска дошла первая волна ежегодного паводка. 4 июня представители Новосибирской ГЭС заявили, что увеличивают сбросы воды, — вчера среднесуточный сбросный расход составлял 4200–4400 куб. м, а с 5 июня увеличился до 4250–4450 кубов, сообщается на официальном сайте «РусГидро». «При таком объёме уровень реки Оби в районе гидрологического поста города Новосибирска ожидается в пределах 360±5 сантиметров», — говорится в сообщении.





Первыми в Новосибирске страдают от традиционного паводка дачники в Первомайском районе





По данным Западно-Сибирского УГМС, днём 5 июня вода в Оби поднялась до 359 см и приближается к дачным участкам в Первомайском районе. Первыми ежегодно страдают владельцы дач в СНТ «Геолог» и «Строймашевец», которые расположены между Матвеевкой и Нижней Ельцовкой, — их дачи стоят на самом берегу. Также метеорологи предупреждают, что опасная отметка для дачных участков начинается с 360 см.





Пока что в зоне подтопления десяток дачных участков





«На сегодняшний день вода зашла на шесть участков. Жилые строения не подтоплены. Пока при этом уровне воды мы не ожидаем подтопления более десяти участков», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. В ведомстве уточнили, что сейчас вода зашла на территорию СНТ «Геолог».







Владельцы участков укрепляют свои заборы, чтобы паводковая вода не смыла огород





Многие дачники после сильных потопов прошлых лет стали укреплять ограждения — два года назад во время второй волны паводка при уровне воды в Оби 386 см за сутки затопило 77 участков. Спасатели помогали дачникам выбраться из затопленных домов. Больше всех тогда пострадали участки в СНТ «Геолог», «Строймашевец» и «Геодезист» в Первомайском районе.





Уровень воды в Оби поднялся до 359 см





Однако самым страшным потопом местные называют паводок 2015 года. В мае того года уровень воды в Оби поднялся до рекордных 527 см и затопил тысячи огородов — спасатели объявили чрезвычайную ситуацию, а по многим улицам СНТ можно было передвигаться только на лодках. Дачники ежедневно следят за уровнем воды и точно знают, на каком сантиметре вода зайдёт в их огород.







Каждый дачник знает, при каком уровне воды пострадает его участок





«Нас пока миновало! Когда уровень 400, вода (в пойме. — Д.Я.) вплотную поднимается, а когда 420 — заходит на дорогу. Мы уже наученные 2015 годом», — рассказывает дачник из СНТ «Здоровье». У местных уже есть свои приметы: если в Барнауле ушёл под воду Затон — через две недели жди потопа тут.







Проезд к нескольким линиям СНТ уже подтоплен





В низинах недалеко от поймы местами уже не пройти с одного переулка на другой — по оценке корреспондента НГС, на некоторых дорожках глубина воды не менее 20 см.





На нескольких участках уже стоит вода





На участках чуть выше вовсю цветут тюльпаны и уже взошёл чеснок, а в низине многие дачники даже не начали работы — вместо грядок у них лужайки одуванчиков. Местами дачи и дома кажутся совсем заброшенными — тут только гнус, который плодится в сырости.





Владельцы дач надеются, что в этом году потоп обойдёт их стороной





Бабушки, которые приехали проведать свой огород, говорят, что ещё на днях воды в поймах было значительно меньше — заборы тех, кто не успел укрепить свой участок, уже стоят в воде. В группе владельцев первомайских дач в соцсети «ВКонтакте» люди пишут: «Пока держимся».





Высокая вода радует рыбаков





Спасатели говорят, что сегодняшние сбросы воды на ГЭС позволят уменьшить зону подтопления второй волны половодья. «Необходимость увеличения сбросов обусловлена тем, что, по уточненному прогнозу специалистов ФГБУ "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", притоки в Новосибирское водохранилище в июне ожидаются больше, чем прогнозировались ранее», — резюмируют в МЧС.





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