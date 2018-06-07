«Пассажиры — как дети»: Ольга водит «ГАЗель» и говорит новосибирцам «пожалуйста»

Заходя в автобус, пассажиры привыкли видеть за рулём мужчин. Женщины здесь по традиции кондукторы. Поэтому дама, в руках которой «штурвал», а не рулон с билетами и горсть мелочи, вызывает удивление, а может, даже и восхищение. Ольга работает водителем на 45-м маршруте. Первый раз она села за руль автобуса в 9 лет, а с 18 — начала работать таксисткой. Корреспондент НГС отправилась с ней в первый утренний рейс, во время поездки Ольга рассказала, как пришла в профессию, что её держит, и назвала самую неприятную вещь в работе.

Ольге 50 лет





Ольге 50 лет. Глядя на миловидную женщину с фигурой студентки, которая надевает смешную кепку и садится за руль «ГАЗели», кажется, что водителем она стала случайно — то ли оттого, что работы больше нет, то ли вышла кому-то на подмену.







Водителем Ольга работает практически всю жизнь, хоть и с небольшими перерывами. За руль автобуса впервые села в 9 лет, когда безбашенный знакомый её родителей посадил её в кабину настоящего ЛиАЗа.







В первый рейс она обычно выходит около 6:00





«Я сильно лохматая? Пыталась тут навести немного кудри», — смеётся Ольга, встречая корреспондента. Из гаража на Нижегородской она выезжает на своей «ГАЗели» около 4:30–5:00 — ей надо спешить на конечную маршрута «Ключ-Камышенское плато».





С собой в кабине у Ольги кипяток, с ним она делает растворимый кофе





До того как перейти на 45-й маршрут, она работала на 63-м. На 45-м нравится больше — и публика другая, и улицы интересные.







«Маршрут очень красивый. Когда едешь отсюда [от Ключ-Камышенского плато], особенно утром, в сторону Красного проспекта, начиная где-то от библиотеки (ГПНТБ. — А.Б.). Да и вся Кирова такая красивая — закаты, рассветы. И пассажиры на этом маршруте добрые, приветливые», — улыбается Ольга, плавно поворачивая тяжёлый руль своей «ГАЗели». Машина чистая, аккуратная, в ней приятно пахнет. В ответ на вопрос: «Чем?» Ольга протягивает надушенное запястье и игриво спрашивает: «Может, это я».





Из гаража Ольга выезжает уже в половине пятого утра





Около 6:00 в салоне ещё совсем мало пассажиров. Ольга ловко складывает монеты в кармашек двери и говорит пассажирам «пожалуйста» в ответ на их «спасибо».







«Сложно ли водить и передавать деньги? Вы знаете, что самое сложное? В телефоне, наверное, кнопки тыкать. Потому что я, когда беру деньги, я краем глаза всё равно вижу, что мне дают», — объясняет водитель.







Ольга — профессиональный водитель с многолетним стажем





В центре Новосибирска подсаживается больше пассажиров, движение становится интенсивнее — Ольга признаётся, что хочется выпить кофе. Она возит с собой термос с кипятком. Обедает на конечной в кафе или возит с собой обеды из дома.







«Самое ужасное, что туалета нет на конечной. Не только у нас, но везде, — называет она, пожалуй, самый главный недостаток в своей работе. — Но я могу и попросить коллег — они "туалет" сделают из трёх машин. До 18:00 кафе ещё открыто, а потом как хочешь, так и делай».







Маршрут Ольги — № 45 «Ключ-Камышенское плато» – «ТЦ "Большая медведица"»







Работать с мужчинами, считает она, легче. Правда, иногда ловит себя на мысли, что какие-то вещи, о которых говорят женщины, становятся непонятными. «Например, когда говорят про какие-то козни, интриги, которые строят друг другу», — смеётся Ольга.







На вопрос, сложно ли женщине работать водителем маршрутки, Ольга пожимает плечами. «Мужчины — они хитрые, никогда не скажут, что здесь работа в принципе несложная», — признаётся она. Водитель объясняет это тем, что машины сейчас «лёгкие» по сравнению с теми, на которых она ездила раньше.







Правда, был момент, когда Ольга хотела сменить профессию — хотела попробовать что-то ещё и куда-то двигаться дальше. В молодости пошла учиться в НИИЖТ (сейчас СГУПС. — А.Б.). «Не доучилась, — призналась она. — Мне не нравилось знаете что? Журналы, ордера, глазки в кучку — это было очень сложно. А здесь я уже привыкла к какой-то свободе. Свобода в чём? Со мной рядом пассажиры, а пассажиры — это как маленькие дети. Надо мной никто не сидит. Жёстких графиков нет, правил поведения, дресс-кода».





Но однажды, вспоминает она, начальник сделал приказ — летом не ездить с голыми ногами, то есть в шортах и без носков. «А тут как-то он увидел меня в юбке, в босоножках и говорит: "Это что такое!". А я: "Это юбка"», — рассказывает Ольга и смеётся. Она часто надевает юбки: «Люблю длинные широкие — полусолнце. Или складки чтобы впереди были».





Был период, когда Ольга работала секретарём в школе. «Пять лет там проработала. Мне было интересно — с людьми, документами. А ушла, наверное, из-за зарплаты. Вторая причина: работа исчерпала себя», — объясняет она.







Смена у водителя маршрутки — до последнего пассажира. Муж, сын и даже сноха — тоже водители, так что понимают они друг друга неплохо. Несмотря на то что работает она много лет, пассажиры до сих пор удивляются тому, что заходят в транспорт, а за рулём женщина. Кто-то говорит: «Ой!», кто-то просто улыбается. Даже если особой реакции нет, женщина-водитель к ней всегда готова.







Раньше Ольга работала в школе и училась в НИИЖТе, но всё-таки выбрала профессию шофёра





«Я на «Нексте» («ГАЗель Next». — А.Б.) работала как-то, инспектор подходит и говорит: "А это что за чудо-юдо?" — смеётся Ольга. — Я вот тоже подумала, что про меня. Но оказалось, что про машину. Он просто в первый раз такой автобус увидел. Так эту машину и стали потом называть: "чудо-юдо". Она правда немного несуразная».







Навстречу Ольге едут водители того же 45-го маршрута. Сегодня кто-то не вышел на линию и Ольге пришлось выехать раньше. Чтобы состыковать время и выдержать интервал, Ольга созванивается с коллегами. «Алло, Саламат, доброе утро!. Я тут сижу в машине, ещё кофе даже не успела попить, и тут Витя подходит злой, что никто не выехал. Так что я за тобой. За мной кто?» — говорит по телефону Ольга.







Скоро час пик, когда пассажиры проснутся и будут штурмовать маршрутки. Главное, чтобы не буйствовали. «Сейчас всё-таки другой контингент, — считает Ольга. — Садится как-то ко мне "троллейбусник" (водитель троллейбуса. — А.Б.), они меняются на конечной, и говорит: "Привет, маршрутка!". Я ему: "Привет, а что ты с нами, не на троллейбусе?". Он говорит, мол, пассажиры надоели. Но у меня же тоже пассажиры. А он: "Нет, у тебя персики". И смеётся».





У Ольги в машине чисто





Не всегда с этим можно согласиться, говорит Ольга. Однажды ей пришлось разнимать драку, при этом сотрудники полиции просто заблокировали свои двери, когда она прибежала к ним просить помощи. Часто мужчины пытаются научить Ольгу правильно водить машину, особенно в присутствии своих женщин, рассказывает водитель.





«Однажды так получилось, что я затормозила резко, пассажир ругался остановки четыре. Я говорю: "Не всё же от меня зависит". И тут девчонки лет 13–14 начали меня успокаивать и подарили красивый крючочек. Вот теперь очки на него можно повесить», — закачивает беседу Ольга. И сразу отвечает на вопрос очередного пассажира: «Да, до ГПНТБ доедет».





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