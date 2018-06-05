Дай понюхать

Цены на топливо достигли своих исторических максимумов и пока не думают снижаться. Автолюбителям, скорее всего, придётся жить в новой реальности, и многие потребители при выборе нового автомобиля будут ставить экономичность на одно из первых мест в списке ключевых критериев. Портал НГС.АВТО решил посмотреть, какие машины потребляют меньше всего бензина — в каждом из основных массовых сегментов рынка.

В-класс







Ключевым для отечественных потребителей является В-класс, именно в нём фиксируются самые большие продажи автомобилей. Бюджетные машины с автоматом подобрались по цене уже к 800 тысячам рублей, именно на такие авто мы и посмотрим, поскольку механика всё-таки перестаёт быть массовым вариантом владения машиной. Также не имеет смысла искать экономичные авто среди больших седанов, внедорожников и в премиуме — владеть такими моделями само по себе недешёвое удовольствие.





Skoda Rapid, 7 литров на 100 километров

Среди главных игроков в В-классе экономичностью выделяется чешский Skoda Rapid. В конфигурации с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. и роботизированной КП этот автомобиль потребляет в городе 7 литров бензина на 100 километров пути. Конечно, это паспортные данные для идеальных условий, тем не менее можно считать их точкой отсчёта. Соплатформенный Volkswagen Polo с такими же мотором и коробкой расходует 7,3 литра топлива. Стоит учитывать, что обе эти машины требуют 95-й бензин.







Корейские конкуренты KIA Rio и Hyundai Solaris расходуют заметно больше бензина, хоть и 92-го. В конфигурации с 1,4-литровым атмосферником (100 л.с.) и классическим автоматом расход у «корейцев» составляет 8,5 литра на 100 километров. Больше всех потребляет отечественная LADA Vesta — c 1,6-литровым атмосферником мощностью 106 л.с. и роботом автомобиль требует 9 литров топлива на 100 километров.









SUV







Nissan Qashqai, 6,6 литра на 100 километров

Ещё один массовый сегмент — компактные кроссоверы. Многие городские моноприводные паркетники расходуют бензин на уровне легковых авто, а значит, это тоже может являться экономичным вариантом владения. Выделяется здесь японский Nissan Qashqai с крохотным турбомоторчиком 1,2 мощностью 115 л.с. и вариатором. Расход по городу на таком автомобиле составляет 6,6 литра 95-го бензина на 100 километров пути. Отличается экономичностью и более крупная Mazda CX-5 со своими технологичными моторами с высокой степенью сжатия Skyactiv. В версии с 2-литровым атмосферником (150 л.с.) и автоматом расход составляет 8,8 литра.







Самый популярный в Новосибирске кроссовер Hyundai Creta «поедает» больше — 9 литров 92-го бензина (атмосферник 1,6 мощностью 123 л.с. и автомат). У небольшого Ford EcoSport с 1,5-литровым двигателем (123 л.с.) и автоматом расход составляет 9,2 литра на сотню. Мощный 2-литровый Renault Duster (143 л.с.) с автоматом и полным приводом расходует 11,3 литра на 100 километров. А переднеприводной 2-литровый KIA Sportage (150 л.с.) с автоматом потребляет 10,9 литра.









С-класс





Skoda Octavia, 6,6 литра на 100 километров

В сегменте среднеразмерных легковушек опять лидирует чешский автомобиль — Skoda Octavia, вариант с 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и роботом. Расход у такой машины — 6,6 литра на сотню (95-й бензин). Родственный Volkswagen Jetta с роботом и турбомотором 1,4 с другой степенью форсировки (125 л.с.) потребляет 7,2 литра. Технологичный Ford Focus c 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и автоматом расходует 8,5 литра.





Корейские модели с классическими агрегатами расходуют больше. KIA Ceed в варианте с 1,6-литровым атмосферником (130 л.с.) и автоматом требует 9,5 литров топлива на 100 километров. А вот японская Toyota Corolla с вариатором и 1,6-литровым атмосферником (122 л.с.) укладывается в 8,2 литра на сотню.





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