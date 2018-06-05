«Денег никто не получит»: угонщик 2 года уводил машины офисных работников из центра Новосибирска

В деле больше 10 пострадавших — одна девушка осталась без двух машин всего за полгода

Александр Котельников полностью признал вину
Александр Котельников полностью признал вину

5 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор серийному угонщику Александру Котельникову. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, осужденный вместе со своим сообщником больше года угонял автомобили с парковок в центре Новосибирска. Машины похищали днём, не стесняясь камер видеонаблюдения. Сам Котельников уверяет, что он брался за определённые марки автомобилей по наводке заказчика — якобы ему звонил неизвестный, говорил машину, а они с сообщником подыскивали конкретную марку и пригоняли автомобиль в заранее обусловленное место. Через несколько часов угонщикам приходил адрес с тайником-закладкой, в котором лежали деньги за автомобиль. Таинственный заказчик до сих пор не найден, а потерпевшие переживают, что угоны в центре продолжатся. Подробности — в материале НГС.

Суд установил, что Александр Котельников в 2016–2017 годах угонял автомобили с парковок, преимущественно в центре Новосибирска. Из 12 потерпевших только у одной женщины была похищена машина с парковки в Ленинском районе. По версии следствия, Котельников работал в паре вместе с Алексеем Кошелевым, который ещё ждёт приговора суда. 


«Машину угнали с работы в Ленинском районе, с парковки, — рассказала обозревателю НГС одна из потерпевших, Оксана*. — У всех остальных угоняли в центре. Утром я приехала на работу. Как я понимаю, за мной следили. Я потом посмотрела запись с камер. Они вошли на парковку, подошли к машине, никуда не сворачивая. Сразу открыли. Один сел в машину, другой сначала стоял рядом. Потом оба сели и уехали». 


У Надежды за один год было угнано два автомобиля, и оба с парковки рядом с Сибирским государственным университетом водного транспорта на Щетинкина, 33. Первую машину угнали в марте прошлого года. Девушка взяла в кредит новый автомобиль — его похитили в сентябре того же года. 


«По первой машине до сих пор никто ничего не нашёл, — объяснила Надежда. — По второй машине они признались. Как угнали? Машина стояла под камерами "Ростелекома". Я приехала на работу, они спокойно подошли. У них сканеры были обычные, с AliExpress заказанные. Сканировали [автомобиль], спокойно открыли. Были какие-то отмычки. Спокойно уехали на левый берег в сторону Затона. Там у них и хранились эти машины». 


Преступники угоняли автомобили с парковок в центре Новосибирска 
Преступники угоняли автомобили с парковок в центре Новосибирска 


В декабре 2017 года полицейские задержали Александра Котельникова. По словам помощника прокурора Железнодорожного района Новосибирска, гособвинителя по уголовному делу Анастасии Прониной, Котельников сразу заключил с прокуратурой города досудебное соглашение и выдал своего сообщника Алексея Кошелева. 


«У Котельникова было заранее подготовлено два устройства, — объяснила Пронина. — Сначала электрическое устройство, которое сканирует радиосигнал сигнализации на автомобиле. То есть он приискивал автомобиль, с помощью устройства сканировал сигнализацию, открывалась дверь, он садился и с помощью второго устройства, ключа проворота, заводил автомобиль. И со всем имуществом он покидал парковку». 


Потерпевшие по делу, с которыми удалось связаться корреспонденту НГС, отметили, что Кошелев и Котельников угоняли в основном автомобили марки Toyota и Mitsubishi Lancer. 


«Как он [Котельников] пояснил, с ним связывался неизвестный, говорил, какой автомобиль необходим, — продолжает гособвинитель. — <...> И на заранее обусловленное место его привозил и оставлял. Потом через какое-то время возвращался, путём закладки, как наркотическое средство, находил деньги». 


По словам хозяев угнанных автомобилей, всем потерпевшим по делу Котельников выплатил деньги — от 5 до 15 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба. «Мне перед судом вернули небольшую часть денег, копеечную сумму, 5 тысяч, — негодует Оксана. — Женщина, которая отдавала деньги за Котельникова, сказала, что если их [Котельникова и Кошелева] посадят, то никто из потерпевших больше ничего не получит. Я считаю, это шантаж». 


«Я так полагаю, что он [Котельников] каждому помаленьку возместил, чтобы у него срок был меньше, так как он первый раз попался на этом деле, — рассказала хозяйка одного из угнанных автомобилей Юлия*. — 15 тысяч мне отдали, я расписку написала, что приняла деньги в счёт погашения ущерба. Деньги приносила его мама. Просила, чтобы сказала об этом на суде, и, дескать, тогда он вам быстрее вернёт деньги». 


В прокуратуре подтвердили, что действительно каждому из потерпевших возмещён ущерб по 5 тысяч, одному потерпевшему вернули автомобиль. «В деле 12 потерпевших, — пояснила Пронина. — У каждого в среднем [ущерб] 100–200 тысяч. Стоимость автомобиля плюс стоимость имущества, которое было в автомобиле». 


Подозреваемый Алексей Кошелев в зале суда 
Подозреваемый Алексей Кошелев в зале суда 


Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным Александра Котельникова в ряде эпизодов по ст. 326 УК РФ (Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) и ст. 158 ч. 2 и ч. 3 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору и кража в особо крупном размере). Котельникова приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кошелев по-прежнему дожидается решения суда в СИЗО. 


Однако потерпевшие считают, что, пока таинственный заказчик на свободе, угоны не прекратятся. 


«Нам как потерпевшим хотелось бы знать, где заказчик, — объяснила одна жертв похитителей машин, Юлия. — Угонщиков ловят, а машины всё равно с парковок каждый день угоняют — схема-то работает». 


По словам руководителя направления «Автомобили» компании «Цезарь сателлит» Игоря Арганова, существует два вида приборов, с помощью которых открываются двери автомобилей: механические и электронные. Одним из самых распространённых способов похищения машин по-прежнему остаются код-грабберы, считывающие код сигнализации. Средняя цена устройства для угона — порядка тридцати тысяч. При этом в интернете эти устройства продаются полулегально, купить их может любой. 


«Большинство автомобилей на сегодняшний день в Новосибирске оборудованы простейшими китайскими сигнализациями, что даёт огромное поле для работы именно в нашем регионе угонщикам, — пояснил Арганов. — Любое техническое устройство, оно со временем устаревает — так же как телевизор, мобильные устройства, компьютеры и так далее. Никто никогда не задумывается о том, что сигнализация тоже устаревает. И те сигнализации, которые вчера было взломать невозможно, на сегодняшний день они спокойно взламываются. И те люди, которые имеют установленную сигнализацию на своём автомобиле, должны понимать, что она не всегда будет стойкой к тем устройствам, которые изобретают угонщики». 


По словам эксперта, единственный способ предотвратить угон — это периодически заниматься обновлением сигнализации. Однако одной сигнализации недостаточно для того, чтобы остановить угонщиков. 


«Охрана должна быть в комплексе. Комплекс должен быть как минимум из самой сигнализации, обязательно с диалоговым кодом. Обязательно механическое противоугонное устройство — блокиратор рулевого вала, коробки передач или капота. Лучше всё в совокупности,


— подчёркивает Игорь Арганов. — И обязательно должен быть дополнительный поисковый блок, маячок. Это небольшая коробочка, которая прячется в автомобиле и которая в случае угона способна передать координаты местоположения автомобиля». 


По словам эксперта, надёжный охранный комплекс для автомобиля в среднем обойдётся порядка 35–45 тысяч рублей — сюда входит стоимость минимальной сигнализации с диалоговым кодом (он стоит 15–20 тысяч рублей), механика блокировки рулевого вала (10 тысяч рублей) и маячок (5–8 тысяч рублей). 


«С этим набором не будут возиться угонщики, — уверен эксперт. — Так как есть большое количество таких же автомобилей, на которых стоят старые дешёвые китайские сигнализации. В которые можно сесть, завести и уехать. Без рисков для угонщиков». 


*имена потерпевших изменены по просьбе героев


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