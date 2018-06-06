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Хочешь жить — построй дорогу

Сотни новосибирцев уехали жить за город — депутат сказал, что им придётся самим строить дорогу

В коттеджных посёлках «Удачный» и «Удачный-2» в районе Мочища началось противостояние между жителями и администрацией Станционного сельсовета. Местная власть решила, что «Удачные» надо вывести из границ села Новокаменка, к которому они сейчас относятся, закрепив почти за 600 участками статус садовых, а жителей фактически сделав дачниками. 5 июня начались публичные слушания, где обсуждался и этот вопрос. На слушания из «Удачных» приехал целый автобус жителей. Корреспондент НГС побывал в этих посёлках и попытался разобраться, почему жители не хотят оказаться садоводами и чем это им грозит.

Хочешь жить — построй дорогу


В коттеджных посёлках «Удачный» и «Удачный-2», которые находятся в районе Мочища, началось противостояние между местными жителями и местной властью — администрацией Станционного сельсовета. Власть, как утверждают местные жители, решила сделать их землю с капитальными домами простыми садовыми участками, выведя их за границы села Новокаменка. 


Хочешь жить — построй дорогу


В местной УК «Регион-Строй» говорят, что в обоих «Удачных» около 600 участков и более 200 построенных жилых капитальных домов. Здесь обустраивается так называемый средний класс: те, кто продал в городе жильё и отправился за город заниматься индивидуальным хозяйством. Противостояние с местной властью в УК не комментируют, замечая лишь, что пытаются разрешить конфликт.


Хочешь жить — построй дорогу


Несколько лет назад оба посёлка, тогда ещё дачных, местный сельсовет включил в границы села Новокаменка. У бывших «дачников» от этого сразу появились плюсы: возможность использовать материнский капитал при строительстве дома, оформлять военную ипотеку, губернаторские субсидии, получить прописку и другие.


Хочешь жить — построй дорогу


Однако в июне 2017 года приказом минстроя Новосибирской области земли под коттеджными посёлками снова обрели своё прежнее «садовое» назначение, а после в сельсовете поставили вопрос о выводе обоих «Удачных» за границу Новокаменки, чтобы жители опять считались садоводами. Сами жители коттеджных посёлков, да и в УК «Регион-Строй» узнали об этом не сразу.


Хочешь жить — построй дорогу


Татьяна Султанова работает в сфере недвижимости. Несколько лет назад решила перебраться с сыном жить за город и стала строить в «Удачном» капитальный дом. Сначала хотела оставить квартиру в городе, чтобы сдавать её ради дополнительного дохода, но потом ей пришлось её продать — не хватало денег.


Хочешь жить — построй дорогу


«Мы не понимаем, что мы сделали такого, что они (администрация Станционного сельсовета. — И.К.) нас хотят отделить. Если они нас исключат, люди потеряют льготы, которые они имеют, — за свет, за воду… Те же многодетные, пенсионеры, другие льготники, которые здесь живут. За что это нам?» — разводит руками Султанова.


Хочешь жить — построй дорогу


По её словам, проблемы после изменения статуса посёлка будут и у детей, которые пока ходят в школу и детский сад неподалёку, но формально могут потерять такое право, если станут обычными «дачниками».


Хочешь жить — построй дорогу


Глава большой семьи Станислав Дудко с супругой и пятью детьми переехал за город 4 года назад. «Мы долго ездили по всей области, искали, куда переехать. И здесь нам понравилось. Ну и прописка нам нужна была», — пояснил Станислав, демонстрируя корреспонденту НГС свой участок.


Хочешь жить — построй дорогу


У Станислава Дудко — подсобное хозяйство. Козёл и козы позируют перед фотографом, словно фотосессии для них совершенно обыденное дело.


Хочешь жить — построй дорогу


Детям Станислава от 8 до 30 лет. Младшие ездят в школу на автобусе, которым местных жителей обеспечивает «Регион-Строй». Управляющая компания заботится также о дорогах, построила открытые бассейны, детские площадки, обслуживает газопровод и насосную водостанцию.


Хочешь жить — построй дорогу


«Удачный» в некотором смысле «звёздный» посёлок. Пять лет назад на канале «Домашний» шло реалити-шоу «Стройка», которое снималось именно в этом коттеджном посёлке. Жители в шоу выполняли разные задания и строили дома, причём строили, как говорят, «по-настоящему, а не как в "Доме-2"». На фото: дом под зелёной крышей стал главным призом в шоу.


Хочешь жить — построй дорогу


В посёлке есть магазины, один из которых работает круглосуточно, и туда по ночам стекаются неспящие из соседних дачных обществ. Есть при магазине и своеобразная почта — это вполне объяснимо: большинство из поселившихся здесь новосибирцев иного места жительства уже не имеют.


Хочешь жить — построй дорогу


Жители «Удачного» предполагают, что власти сельсовета просто хотят снять с себя ответственность за организацию местной инфраструктуры, как того требует закон, — за школы, детсады, водопровод и другие блага цивилизации. На фото: почтовый уголок в одном из магазинов коттеджного посёлка.


Хочешь жить — построй дорогу


Местные жители отмечают, что смена статуса угрожает только «Удачным», но может обойти стороной аналогичный соседний посёлок.


Хочешь жить — построй дорогу


«У нас только одна версия: в соседнем коттеджном посёлке «Клевер» участки, видимо, плохо раскупаются, вот, наверное, решили таким образом подстегнуть спрос на свои участки. У нас вопрос возникает: нет ли тут конкурирующей составляющей? Если посмотреть, насколько развивается "Клевер» и насколько развиты мы, разница налицо. А посёлки практически погодки», — говорит житель «Удачного» Владимир Коробейников (на фото — в центре).


Хочешь жить — построй дорогу


Глава Станционного сельсовета Андрей Кумов сначала заявил корреспонденту НГС, что местные власти тут ни при чём, а решать всё будет областной минстрой. В конце беседы Кумов заявил корреспонденту НГС, что тот берёт у него по телефону «незаконный комментарий», и предложил прислать вопросы в письменном виде.


Хочешь жить — построй дорогу


Начальник отдела территориального планирования управления архитектуры и строительства минстроя Новосибирской области Сергей Новокшонов пообещал корреспонденту НГС, что жителям «Удачных» беспокоиться не о чем. Предложенное сельсоветом решение по изменению статуса посёлков пока реализовано не будет — всё должно решиться на публичных слушаниях, которые начались 5 июня, а завершатся 7 июня в Новокаменке. 


Хочешь жить — построй дорогу


После первого дня слушаний к возмущённым жителям подошёл депутат Станционного совета Михаил Бавыкин (запись разговора есть в распоряжении НГС). Он заявил, что единственная возможность для жителей «Удачного» остаться в границах Новокаменки — это вложиться в строительство дороги, на которую у власти нет денег. Дать ответ по этому вопросу надо до 10 июня, когда состоится заседание местных депутатов, — в ином случае жителям никто не поможет, сказал Бавыкин.


Позднее депутат подтвердил корреспонденту НГС по телефону, что вариант с дорогой он действительно называл, но определиться жителям можно до момента принятия минстроем генплана — это должно произойти в августе. 


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