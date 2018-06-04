Китайская штучка

Тест-драйв: китайский кроссовер под «Инфинити» — он шокируют ценой и самой главной вещью в салоне

Китайский автопром до недавних времён как-то обходил стороной автолюбителей Сибири, в отличие, например, от европейской части России. Но теперь «китайцев» уже трудно не замечать и, может быть, они скоро станут вторыми «корейцами». Что же представляют собой эти автомобили, в чём они хороши, а в чём до сих пор уступают другим производителям, — разберём на примере кроссовера FAW Besturn X80.





Компактный кроссовер FAW Besturn X80 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») по размерам — это как KIA Sportage или Mazda CX-5. С последней маркой «китаец» имеет родственные связи — у него база от старой Mazda 6, 2-литровый двигатель прежних поколений. Автоматическая КП — классический японский гидротрансформатор Aisin.















FAW Besturn получил прозвище «китайская бейсболка» или «китайский Инфинити» — у него такая же шарообразная крыша, как у знаменитого Infinity FX. Однако с гармоничностью линий и пропорциями тут не так всё хорошо, как у «финика».















У автомобиля рыбье выражение «лица»: широко расставленные фары, маленькая решётка радиатора в стиле «Субару», которую подавляет бампер своими мощными наплывами. Неплохо оформлены секции противотуманных фар.















В боковой проекции FAW Besturn демонстрирует вытянутый нос и смещённую назад грузную корму. Особой стремительности в силуэте нет, кузов напоминает этакий растянутый мячик.















Сзади всё довольно удачно, за исключением хромированных секций огней заднего хода — эти блёстки лишние. Интересный спойлер, целых два глушителя с прямоугольными насадками на выхлопных трубах, вертикальные жабры на бампере.















Попадая в салон «китайца», первых делом хочется получить ответ на вопрос: «А что же тут с запахом?». Так вот, китайский запах есть — он не такой катастрофический, как его рисует народная молва, но и приятным его назвать сложно. Примерно как в узбекских Ravon — иногда хочется ездить с открытым окном. В общем, терпимый пластиковый аромат — главное впечатление от интерьера.













В целом салон собран удовлетворительно и даже выглядит современно. В передней панели использован мягкий пластик, внешне напоминающий резину. Есть вставки нераздражающего титанового оттенка.















Такие же вставки имеются на дверях, ещё здесь использованы тканевая обивка, хром на ручках и мягкий материал на подлокотнике. Основной пластик дверных карт жёсткий, хотя маскируется «под мягкий».















Руль обшит кожей, нижняя спица глянцевая, все кнопки понятны, находятся на своих местах, чётко нажимаются, не люфтят. Удобные «качельки» перелистывания радиостанций.















Блок управления климатом посажен слишком низко, кнопки на нём мелкие — приходится наклоняться и метиться пальцем. Ручки-крутилки сделаны большими, с ними можно работать на ощупь — они регулируют температуру воздуха и скорость обдува. Средняя консоль, дисплей мультимедиа обрамлены крупной рамкой из чёрного простецкого пластика. Этого пластика слишком много, что ухудшает интерьер.















Центральный монитор здесь совсем маленький, он отображает проигрываемые радиостанции, различные климатические режимы. Графика откуда-то из 90-х: слабенькое разрешение, крупные пиксели, подзабытые уже шрифты, чёрно-белый монохром. Ладно, картинка простоватая, хорошо вообще, что есть. Так она ещё и медленно перерисовывается — крутишь ручку температуры, а ползунок на мониторе еле-еле поспевает за вашими действиями. А что будет на морозе — кажется, дисплей совсем околеет.













На этом фоне приборка выглядит гораздо веселей. В центре шкал здесь размещены круглые цифровые экранчики с графикой получше, а общее впечатление формирует подсветка — в темноте это приятное сочетание белого, голубого и синего.















Аккуратные тканевые кресла с ровной строчкой и умеренной боковой поддержкой. Может быть, подушка сиденья коротковата. Огромная ручка селектора АКП с большими ходами по змейке — утомительно каждый раз повторять рукой все эти загогулины.













Салон довольно просторен и спереди, и сзади. Диван второго ряда посажен низко, есть запас места над головой, несмотря на сильный скат крыши. В коленях тоже вольготно, а подлокотник широкий и мягкий.















В целом интерьер «китайца» сделан на уровне других современных иномарок, не хуже, а может быть, и лучше какого-нибудь «Дастера».















Багажник имеет объём 398 литров, здесь есть пластиковые крючки, скобы для сетки. В подполе — запаска, сам пол складывается пополам для удобства доступа. Шторка не заедает, нормально фиксируется.















Как мы уже говорили, здесь старый «маздовский» 2-литровый мотор мощностью 142 л.с. Для автомобиля массой 1,5 тонны его может быть и маловато, но в целом он справляется со своими задачами.















Разгон до сотни занимает более 11 секунд, на высоких оборотах двигатель громко зудит и отдает в салон вибрацией, но в спокойном режиме на автомобиле можно ездить относительно комфортно.















Автомат неплохо ладит с двигателем, передачи переключаются чётко и без особой задумчивости. Есть режим S, в котором машина становится явно активней — мотор норовит побыстрее задрать обороты и дать автомобилю некое подобие пинка.















FAW Besturn оборудован круиз-контролем с кнопками на руле — всё функционирует понятно и без сбоев. Сам руль тяжеловат, на ходу эта тяжесть не выливается в прозрачное управление, а немного мешает активно работать баранкой. В околонулевом положении есть некая пустота, требуются небольшие довороты руля для получения обратной связи с дорогой.













В крутых дугах появляются крены, тут и сказывается недостаточная боковая поддержка кресел. Для гонок с перестроениями лучше выбирать другую машину.















Клиренс 19 сантиметров, можно штурмовать городские неровности. Но привод только передний, так что для загородных экспериментов автомобиль не годится.















Подвеска в целом имеет комфортный ход, хотя в салон приходят и средние, и мелкие неровности. Кроссовер успешно противостоит раскачке, на нём можно сравнительно быстро перемещаться по грунтовкам.















FAW Besturn продается в единственной комплектации Comfort, в которую, помимо всего перечисленного выше, входят система курсовой устойчивости, светодиодные ходовые огни, литьё, складываемые электрозеркала, все 4 электростеклоподъёмника с функцией «Авто» и даже люк с электроприводом. Собирают кроссовер, кстати, на отечественном заводе «Автотор».















Цена машины в таком оснащении 1 149 000 рублей. И это цена, которая заставит автолюбителей поломать голову — ведь в схожем или даже в более слабом оснащении именитые иномарки будут существенно дороже. Например, корейский Sportage в версии Comfort стоит 1 504 900 рублей, а американский Ford Kuga в комплектации Trend Plus тянет на 1 584 000 рублей — у него, правда, более мощный 2,5-литровый мотор.







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