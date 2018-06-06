Эксперимент НГС: бутылка с огненной водой

В магазинах Новосибирска появились бутылки воды в форме футбольного шара. Компания «Святой источник» выпустила их специально к чемпионату мира по футболу, который этим летом пройдёт в России. Однако дизайнеры не учли физическую особенность формы шара и изготовили линзу, которая может поджечь находящиеся рядом предметы. На прошлой неделе покупатели, купившиеся на этот маркетинговый ход, пожаловались, что чуть не сожгли свои вещи. Корреспонденты НГС решили убедиться, насколько реально устроить пожар, забыв бутылку на солнце, и попросили преподавателя НГТУ рассказать, как возникает такой эффект и в чём прогадали дизайнеры «Святого источника».

К началу июня на полках новосибирских супермаркетов появились бутылки с питьевой водой в форме футбольного мяча — «Святой источник» выпустил специальные бутылки накануне чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдёт в России. Объём одной бутылки равен 2,5 литра, но стоит она в среднем дороже, чем даже пятилитровые, — за одну «футбольную» бутылку в «Универсаме» на Ленина просят 89 рублей.





Вскоре покупатели пожаловались, что из-за необычного дизайна бутылок они поджигают всё, с чем стоят рядом, — несколько людей выложили ролики на YouTube. Через несколько дней крупные ритейлеры объявили, что снимают с продажи воду в сферической ёмкости, — «Лента» и «Ашан» больше не продают такие бутылки, сообщает РИА Новости. Представители «Сибирского Гиганта» (объединяет новосибирские сети «Гигант», «Мегас» и «Горожанка») также ответили корреспонденту НГС, что в их гипермаркетах воды «Святой источник» не было в продаже и её «закупать теперь не будут».





Cтоит отметить, что на каждой бутылке написаны правила хранения продукта: «Хранить в сухом затемнённом проветриваемом помещении при температуре от 2 до 25 градусов по Цельсию».





Крупные ритейлеры сняли с продажи бутылки в форме футбольного мяча





Корреспонденты НГС дождались первого на неделе солнечного дня и решили самостоятельно повторить эксперимент — днём термометр НГС показывал +28 градусов и светило жаркое солнце. И заодно попросили преподавателя Новосибирского государственного технического университета Валерия Христофорова объяснить, почему бутылка может стать причиной возгорания.







«Они (дизайнеры. — Д.Я.) не учли очень простую вещь, что любая сферическая прозрачная, так сказать, субстанция работает как линза. Линза концентрирует солнечный свет — она может собрать энергию солнечного света на очень маленькой площади. Ясно, что если на маленькую площадь подать большую энергию световой волны, то она будет нагреваться и может вспыхнуть. Время, за которое может загореться предмет, трудно оценить — оно зависит не только от количества энергии, которая падает, но и от качества линзы и от температуры возгорания вещества, на которое падает свет, а эта температура совершенно разная для разных веществ», — объяснил процесс доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.







Сперва НГС поставил бутылку на одном уровне со спичками — спустя несколько минут от спичек пошёл дым, но так и не загорелись. Но стоит хотя бы немного изменить угол наклона бутылки, как спички вспыхнули буквально за 20 секунд. А вот пластиковый стаканчик солнечный луч, проходящий сквозь бутылку, плавит с первого прикосновения.





НГС проверил, можно ли разжечь огонь с помощью сферической бутылки





Валерий Христофоров добавил, что создавать эффект линзы могут не только бутылки в форме шара — есть и ёмкости других форм.





«Обычная пятилитровая бутылка она не сферической формы, она цилиндрическая. В принципе, она тоже является линзой, но цилиндрические линзы фокусируют свет не в точку, а в линию. Линия имеет большую длину — как правило, не достигается той температуры, которая необходима для поджигания того или иного веществ. Сферическая линза тем и интересна, что фокусирует свет в точку, там концентрация энергии в десятки, а то и в сотни раз больше, чем у цилиндрической», — пояснил специалист.







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