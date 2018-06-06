Сорвите это немедленно

Новосибирские магазины начали получать письма из районных администраций с требованием снять с окон непрозрачные плёнки, использование которых запрещено новыми правилами. Городские власти объясняют это решение тем, что плёнки на окнах «создают ощущение заброшенности», а содержание изображений на них не попадает под действие существующих законов. Торговцам теперь придётся делать в магазинах серьёзную перестановку.

Формально запрет на заклеенные окна вступил в силу в Новосибирске ещё в конце сентября 2017 года, когда Совет депутатов принял новые «Правила благоустройства территории города Новосибирска». Как пояснил корреспонденту НГС главный художник Новосибирска Иван Фаткин, решение приняли по двум причинам.





Во-первых, любые аппликации на окнах не попадают под действие закона «О рекламе», а значит, предприниматели не обязаны ни согласовывать содержание и внешний вид этих изображений, ни платить пошлину за их размещение, как это происходит в случае с любой «наружкой».





Любые изображения, наклеенные на стекло, не попадают под действие закона о рекламе





Кроме того, как говорит Фаткин, заклеенные стекла «создают ощущение заброшенности».





Торговцы начали заклеивать окна своей рекламой потому, что в таком виде её не нужно было согласовывать





«Непонятно вообще, что там происходит. А когда через стекло видно, что там внутри какая-то жизнь, это увеличивает привлекательность объекта», — пояснил Иван Фаткин.







По словам главного художника города, в той или иной форме запрет на непрозрачные плёнки действует уже несколько лет во многих крупных городах России, преимущественно в европейской части страны. Нет их, по словам Фаткина, и в Барнауле, но там местные власти просто запретили любую рекламу на фасадах, распространив это требование и на окна.







Яркие кричащие цвета позволяют привлечь внимание к магазину, однако за ними может скрываться давно не работающий объект





Однако, появление новых правил поначалу никак не сказалось на поведении предпринимателей. Единственное, что могла делать мэрия, — это отказывать в согласовании размещения новых вывесок или рекламных конструкций, если у соискателей были заклеены окна.





Плёнки на окнах клеят как местные, так и федеральные сети магазинов





Кампания против плёнок началась накануне Дня Победы, когда мэрия разослала письма по районным администрациям, а те уже пошли по своей территории искать нарушителей. По словам главного художника города, в районах к выполнению поставленной задачи подошли по-разному: где-то ограничились предупреждениями, а где-то, как в Центральном округе, сразу начали выписывать штрафы. Размер санкций, правда, невелик: до 20 тысяч рублей для юридического лица.







«Работа эта творческая. Нужно ходить по предприятиям и искать виноватого», — иронизирует Фаткин.







Уличным киоскам тоже придется снять светомаскировку





«Творческая работа» чиновников осложняется тем, что новые правила распространяются и на временные объекты — всевозможные павильоны и киоски.





Обозреватель НГС прошёл по городу и собрал целую коллекцию нарушений новых правил. Чаще всего заклеенные окна можно найти у сетевых супермаркетов. Часто сами ритейлеры объясняют наличие плёнки тем, что она защищает полки с товаром от прямого солнечного света.





В магазинах «Холди дискаунтер» на окнах может не быть вообще никаких рисунков.





В помещении магазина, как правило, поддерживается постоянная температура, которая позволяет хранить продукты на полках. Если снять со стёкол защиту, то тепло солнечных лучей может значительно сократить срок хранения продуктов и непродовольственных товаров — а значит, и увеличить потери.







Труднее всего будет заставить снять затемнение всевозможные вексельные клубы (по сути, это старые добрые залы азартных игр), которым никакие запреты не страшны





Впрочем, и торговцы едой не прочь использовать плёнки для привлечения внимания к магазинам. Так, на окнах магазинов «Холидей классик» традиционно размещались красочные фото продуктов питания. Впрочем, у торговых точек сети «Холди дискаунтер» на окнах можно обнаружить уже простые непрозрачные плёнки белого цвета.





Банки уже соблюдают установленные правила, но некоторые играют по своим





Некоторые сети превращают окна в один большой рекламный баннер. Если внутри здания работает несколько арендаторов и каждый со своей наклейкой, то результат выглядит пёстро.





В сети «Пешеход» плёнки на окнах используют для рекламы акций





«Декоративная плёнка, которой оклеиваются витрины магазинов, — это рекламный носитель, при этом достаточно недорогой, поэтому широко используется компаниями», — признаёт региональный менеджер группы компаний «Обувь России» Анна Луценко. Она при этом отмечает, что такие плёнки «помогают облагораживать фасад здания». Однако сама «Обувь России» не собирается спорить по этому поводу с городскими властями и просто будет искать новые способы привлечения покупателей. «Вместо плёнки будем использовать альтернативные варианты рекламы. Среди них — оформление витрин, переносные рекламные конструкции и другие», — говорит Анна Луценко.







Такие баннеры с внутренней стороны окна будут разрешены





Закончить работу по «обдиранию» витрин городские власти планируют до конца года. Хотя главный художник Новосибирска Иван Фаткин и признает, что заклеенные окна могут появляться и в будущем.







В сети «Пятёрочка» плёнок на стёклах нет. Но от этого витрины не смотрятся более живыми





У предприятий, впрочем, остаётся ещё один способ обойти новые требования — укрепить баннер внутри на собственной территории, куда власть мэрии уже не распространяется. Хотя и здесь без нововведений не обошлось. По словам Фаткина, городские власти разрабатывают единые правила, которым должно соответствовать оформление предприятий в целом. Общие требования, сформулированные в городском дизайн-коде, должны ограничить такие конструкции по размеру — они должны занимать не больше половины окна по высоте и ширине, считая от края рамы. То есть, опять же, оставлять существенную часть стекла прозрачной. Именно так, кстати, уже поступают в Новосибирске магазины федеральных сетей и отделения банков, которым ещё несколько лет назад пришлось привести своё оформление в соответствие с требованиями, принятыми в Москве.





В крайнем случае окна всегда можно просто заделать наглухо





Ну и на крайний случай окно можно просто замуровать. Именно так, например, давно уже поступили владельцы помещения на проспекте Карла Маркса, которое сейчас занимает обувной магазин. Нет окна — нет проблемы.





Читайте также:

Мотали всю ночь до утра

Предприниматели прячут от чиновников вывески магазинов и фирм в центре Новосибирска — из-за новых правил согласования рекламы бизнесменам приходится тратить десятки тысяч рублей и заматывать таблички тканью и пакетами.