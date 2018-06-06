Сорвите это немедленно

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Власти объявили войну торговцам с пёстрыми витринами — придётся снять плёнку или уплатить штраф

Новосибирские магазины начали получать письма из районных администраций с требованием снять с окон непрозрачные плёнки, использование которых запрещено новыми правилами. Городские власти объясняют это решение тем, что плёнки на окнах «создают ощущение заброшенности», а содержание изображений на них не попадает под действие существующих законов. Торговцам теперь придётся делать в магазинах серьёзную перестановку.

Формально запрет на заклеенные окна вступил в силу в Новосибирске ещё в конце сентября 2017 года, когда Совет депутатов принял новые «Правила благоустройства территории города Новосибирска». Как пояснил корреспонденту НГС главный художник Новосибирска Иван Фаткин, решение приняли по двум причинам.


Во-первых, любые аппликации на окнах не попадают под действие закона «О рекламе», а значит, предприниматели не обязаны ни согласовывать содержание и внешний вид этих изображений, ни платить пошлину за их размещение, как это происходит в случае с любой «наружкой». 


Любые изображения, наклеенные на стекло, не попадают под действие закона о рекламе
Любые изображения, наклеенные на стекло, не попадают под действие закона о рекламе


Кроме того, как говорит Фаткин, заклеенные стекла «создают ощущение заброшенности». 


Торговцы начали заклеивать окна своей рекламой потому, что в таком виде её не нужно было согласовывать
Торговцы начали заклеивать окна своей рекламой потому, что в таком виде её не нужно было согласовывать


«Непонятно вообще, что там происходит. А когда через стекло видно, что там внутри какая-то жизнь, это увеличивает привлекательность объекта», — пояснил Иван Фаткин.


По словам главного художника города, в той или иной форме запрет на непрозрачные плёнки действует уже несколько лет во многих крупных городах России, преимущественно в европейской части страны. Нет их, по словам Фаткина, и в Барнауле, но там местные власти просто запретили любую рекламу на фасадах, распространив это требование и на окна.


Яркие кричащие цвета позволяют привлечь внимание к магазину, однако за ними может скрываться давно не работающий объект 
Яркие кричащие цвета позволяют привлечь внимание к магазину, однако за ними может скрываться давно не работающий объект 


Однако, появление новых правил поначалу никак не сказалось на поведении предпринимателей. Единственное, что могла делать мэрия, — это отказывать в согласовании размещения новых вывесок или рекламных конструкций, если у соискателей были заклеены окна. 


Плёнки на окнах клеят как местные, так и федеральные сети магазинов
Плёнки на окнах клеят как местные, так и федеральные сети магазинов


Кампания против плёнок началась накануне Дня Победы, когда мэрия разослала письма по районным администрациям, а те уже пошли по своей территории искать нарушителей. По словам главного художника города, в районах к выполнению поставленной задачи подошли по-разному: где-то ограничились предупреждениями, а где-то, как в Центральном округе, сразу начали выписывать штрафы. Размер санкций, правда, невелик: до 20 тысяч рублей для юридического лица.


«Работа эта творческая. Нужно ходить по предприятиям и искать виноватого», — иронизирует Фаткин.


Уличным киоскам тоже придется снять светомаскировку 
Уличным киоскам тоже придется снять светомаскировку 


«Творческая работа» чиновников осложняется тем, что новые правила распространяются и на временные объекты — всевозможные павильоны и киоски.


Обозреватель НГС прошёл по городу и собрал целую коллекцию нарушений новых правил. Чаще всего заклеенные окна можно найти у сетевых супермаркетов. Часто сами ритейлеры объясняют наличие плёнки тем, что она защищает полки с товаром от прямого солнечного света. 


В магазинах «Холди дискаунтер» на окнах может не быть вообще никаких рисунков.
В магазинах «Холди дискаунтер» на окнах может не быть вообще никаких рисунков.


В помещении магазина, как правило, поддерживается постоянная температура, которая позволяет хранить продукты на полках. Если снять со стёкол защиту, то тепло солнечных лучей может значительно сократить срок хранения продуктов и непродовольственных товаров — а значит, и увеличить потери. 


Труднее всего будет заставить снять затемнение всевозможные вексельные клубы (по сути, это старые добрые залы азартных игр), которым никакие запреты не страшны
Труднее всего будет заставить снять затемнение всевозможные вексельные клубы (по сути, это старые добрые залы азартных игр), которым никакие запреты не страшны


Впрочем, и торговцы едой не прочь использовать плёнки для привлечения внимания к магазинам. Так, на окнах магазинов «Холидей классик» традиционно размещались красочные фото продуктов питания. Впрочем, у торговых точек сети «Холди дискаунтер» на окнах можно обнаружить уже простые непрозрачные плёнки белого цвета. 


Банки уже соблюдают установленные правила, но некоторые играют по своим
Банки уже соблюдают установленные правила, но некоторые играют по своим


Некоторые сети превращают окна в один большой рекламный баннер. Если внутри здания работает несколько арендаторов и каждый со своей наклейкой, то результат выглядит пёстро. 


В сети «Пешеход» плёнки на окнах используют для рекламы акций
В сети «Пешеход» плёнки на окнах используют для рекламы акций


«Декоративная плёнка, которой оклеиваются витрины магазинов, — это рекламный носитель, при этом достаточно недорогой, поэтому широко используется компаниями», — признаёт региональный менеджер группы компаний «Обувь России» Анна Луценко. Она при этом отмечает, что такие плёнки «помогают облагораживать фасад здания». Однако сама «Обувь России» не собирается спорить по этому поводу с городскими властями и просто будет искать новые способы привлечения покупателей. «Вместо плёнки будем использовать альтернативные варианты рекламы. Среди них — оформление витрин, переносные рекламные конструкции и другие», — говорит Анна Луценко.


Такие баннеры с внутренней стороны окна будут разрешены
Такие баннеры с внутренней стороны окна будут разрешены


Закончить работу по «обдиранию» витрин городские власти планируют до конца года. Хотя главный художник Новосибирска Иван Фаткин и признает, что заклеенные окна могут появляться и в будущем.


В сети «Пятёрочка» плёнок на стёклах нет. Но от этого витрины не смотрятся более живыми 
В сети «Пятёрочка» плёнок на стёклах нет. Но от этого витрины не смотрятся более живыми 


У предприятий, впрочем, остаётся ещё один способ обойти новые требования — укрепить баннер внутри на собственной территории, куда власть мэрии уже не распространяется. Хотя и здесь без нововведений не обошлось. По словам Фаткина, городские власти разрабатывают единые правила, которым должно соответствовать оформление предприятий в целом. Общие требования, сформулированные в городском дизайн-коде, должны ограничить такие конструкции по размеру — они должны занимать не больше половины окна по высоте и ширине, считая от края рамы. То есть, опять же, оставлять существенную часть стекла прозрачной. Именно так, кстати, уже поступают в Новосибирске магазины федеральных сетей и отделения банков, которым ещё несколько лет назад пришлось привести своё оформление в соответствие с требованиями, принятыми в Москве.


В крайнем случае окна всегда можно просто заделать наглухо
В крайнем случае окна всегда можно просто заделать наглухо


Ну и на крайний случай окно можно просто замуровать. Именно так, например, давно уже поступили владельцы помещения на проспекте Карла Маркса, которое сейчас занимает обувной магазин. Нет окна — нет проблемы. 


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