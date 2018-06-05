На море за счёт шефа

Работодатели доплатят новосибирцам за отпуск — каждый может получить до 50 тысяч на путёвку в Крым

Новые изменения в Налоговом кодексе позволяют предприятиям компенсировать сотрудникам часть расходов на отпуск. Размер компенсации даст возможность купить недорогую путёвку на море, однако законодатели предусмотрели целый ряд ограничений. Обозреватель НГС разбирался с тем, кто и когда сможет отправиться на отдых бесплатно.

Новый закон позволяет жителям России ездить в отпуск за счёт компании





Новые возможности появятся после вступления в силу Федерального закона N 113-ФЗ от 23 апреля «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ». Документ принят Госдумой и Советом Федерации и уже подписан президентом Владимиром Путиным. Поправки позволяют предприятиям компенсировать сотрудникам «расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха».





Первые компенсации по новому закону можно будет получить в 2019 году.







Суть предложенной схемы не нова. Именно таким образом работодатель имеет возможность выплачивать, например, пособие по уходу за ребенком. Потраченные таким образом деньги просто вычитаются из налогов, в этом случае речь идёт о налоге на прибыль, который платит предприятие. То есть для компании это не должно означать каких-то дополнительных расходов.







Для того чтобы получить бесплатную путёвку, придется выполнить целый ряд условий





Впрочем, утвержденная система компенсаций имеет целый ряд ограничений. Во-первых, предприятие должно само захотеть поощрить таким образом работника — это его право, но не обязанность. Это значит, что потребовать такой компенсации от работодателя будет невозможно.







Вторым важным условием является место отдыха — это может быть только территория Российской Федерации. Так что даже любителям Турции и Таиланда, не говоря уже о более престижных местах отдыха, такие компенсации не светят.







Закон распространяется только на поездки в пределах Российской Федерации





Третий важный момент — сумма компенсации. На одного работника или члена его семьи может быть выделено не более 50 тысяч рублей. Более того, само предприятие не имеет права предъявить налоговым органам для возврата сумму превышающую 6% от всего фонда заработной платы.







Компенсировать предполагается не все расходы, которые можно понести в путешествии. В разрешенный список попадают покупка путёвки, проезд к месту отдыха, оплата гостиницы и экскурсионные программы. Есть придётся за свой счёт (если только не удастся найти в России путёвку по системе «всё включено»).







50 тысяч рублей — сумма, которой почти хватит на перелёт и проживание в течении двух недель для двоих в Крыму. Например, на сайте НГС.ТУРИЗМ цены на июньские двухнедельные туры на полуостров начинаются от 52 тысяч рублей. Но за питание придется доплатить самостоятельно — компенсация может покрыть перелёт и гостиницу.







Заложенной в законе компенсации вполне хватит на двухнедельную путёвку на Чёрное море





Управляющий партнёр юридического партнёрства «Курсив» Мария Ильяшенко отмечает, что для организаций, которые захотят воспользоваться новыми льготами, это станет несомненным плюсом — по сути, нововведение означает уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, если организация работает на общих основаниях, или по единому налогу при упрощённой системе налогообложения.







При оплате отдыха сотрудника компании придётся начислить на эту сумму страховые взносы и НДФЛ, напоминает эксперт.







Если компания сочтёт это нужным, то она может компенсировать расходы не только работнику, но и его родственникам: супруге или супругу, родителям, детям до 18 лет, в том числе усыновлённым. В частности, на компенсации могут даже рассчитывать дети работников в возрасте до 24 лет, если они продолжают учёбу очно, уточняет эксперт







При этом Мария Ильяшенко уточняет, что в окончательной версии закона организация сможет уменьшить расходы только в том случае, если работодатель сам купил путёвку для работника. То есть купить билет и принести в бухгалтерию чеки не получится.







Прежде всего, от нововведений должны выиграть крупные корпорации, считают эксперты





Новые льготы — это, по сути, возвращение старой советской системы путёвок, которые выделял профсоюзный комитет.







«С учётом установленного ограничения (не более 6% от суммы расходов на оплату труда) данная схема будет невыгодна для небольших организаций. Полагаем, что максимально сэкономить на налогах смогут только крупные холдинги, которые и до этого использовали механизмы уменьшения налоговой базы на расходы, связанные с оплатой труда», — резюмирует Мария Ильяшенко.







Впрочем, кто реально выиграет от новых льгот — большой вопрос. Представитель новосибирской туристической компании, просивший не указывать его имя и место работы, заметил в беседе с корреспондентом НГС, что предложенная схема может быть использована крупными корпорациями для простой минимизации налогов.





Деньги списанные на поездки в Сочи сотрудников, могут быть использованы для отдыха высокопоставленных менеджеров на где-нибудь Лазурном Берегу





«Это уже происходит с так называемым санаторно-курортным лечением: крупные организации переводят деньги дружественным медицинским страховым компаниям или медицинским учреждениям. А после этого деньги уходят в дружественные турагентства на покупку дорогих зарубежных туров для руководителей организаций и их родственников», — утверждает собеседник НГС.







Представители самих крупных компаний пока высказываются сдержанно. Так, в новосибирском подразделении «Ростелекома» на запрос НГС ответили, что «решение, будет ли ПАО "Ростелеком" пользоваться возможностью отнесения на расходы в налоговом учете стоимости услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории Российской Федерации, будет приниматься после вступления закона в силу». При этом в компании говорят, что по условиям коллективного договора в «Ростелекоме» уже компенсируется организация отдыха и лечение детей сотрудников. Из этого можно сделать вывод: нововведение в данном случае просто позволит компании либо сэкономить на таких расходах, либо увеличить количество отдыхающих за корпоративный счёт, не тратя на это дополнительные средства.







В МТС в ответ на запрос НГС отметили, что компания уже компенсирует расходы на отдых отдельным категориям сотрудников — сейчас это касается тех, кто работает в районах Крайнего Севера. Такие специалисты имеют право один раз в два года получить за счёт компании оплату проезда от места работы до места отпуска и обратно. Правда, и в этом случае льгота распространяется только на территорию РФ.







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