«Мечты нет, только цель: поставил — добился»

Инвалид продал свою машину, чтобы свозить в путешествие тех, кто видит мир только по телевизору

15 лет назад Алексея Терехова сбила машина — он выжил, но теперь прикован к инвалидной коляске. В 2015 году Алексей сел за руль «Нивы» с ручным управлением и отправился на Алтай. После этого у него появилась цель — помочь другим инвалидам выйти из четырёх стен, чтобы увидеть горы, посидеть на берегу реки, да и просто посмотреть на мир вокруг. Чтобы организовать поездку, Алексей продал свою старенькую «Тойоту» и начал собирать компанию желающих, правда, пока их нет, потому что для поездки нужна машина и сопровождающий. Вместе с Алексеем поедет его жена Елена. Они рассказали НГС о своём проекте, который хотят сделать ежегодным.

Многоэтажки Акатуйского жилмассива на окраине Новосибирска, кажется, вмещают в себя полгорода. Но в будний день здесь совсем тихо — детей во дворах почти нет, а на парковках совсем свободно.







«Проходите, у нас тут вечный ремонт, правда», — открывает двери своей новой квартиры улыбчивый мужчина. Алексею Терехову 37 лет, в Новосибирск он переехал недавно, до этого жил в своей деревне в Краснозёрском районе.





Алексею Терехову 37 лет





Там 15 лет назад его сбила машина. Алексей выжил, но остался прикованным к инвалидному креслу. «Мне было 22 года, я только из армии тогда пришёл. У друга был день рождения. Потом я пошёл с дискотеки, а дальше ничего не помню, — вспоминает он тот страшный случай. — Часа через два сестра нашла меня в кювете».







Алексей и Елена знакомы с детства, но поженились год назад





Водителя, который его сбил, так и не нашли, хотя, как рассказал Алексей, полиция проверила всех местных. Возможно, он заехал из другой деревни или мог даже быть из соседнего Казахстана, полагает он.





«Транспортировать меня нельзя было, я в Краснозёрской районной больнице пролежал, потом меня сюда перевезли. Шея была сломана, не разговаривал — трубка в горле стояла. Кормили с ложечки, просто как растение лежал, — неохотно рассказывает Алексей. — Ну а так-то всё понимал, на голову нормальный вроде». (Смеётся.)





После травмы Алексей смог пошевелить руками только через полгода





Первые движения после несчастного случая он сумел сделать только через полгода. На вопрос, страшно ли осознавать то, что ты теперь инвалид, Алексей отвечает шуткой: «Поначалу да, но потом втянулся — человек же такая скотина, ко всему привыкает».







До травмы Алексей увлекался охотой, сейчас больше фотографирует





Вернувшись из армии, Алексей собирался служить на границе с Казахстаном, в Карасукском районе. Увлекался охотой, рыбалкой. После травмы, как только появилась возможность хоть как-то передвигаться, он продолжил поездки, однако разрешения на охотничье ружьё ему больше не дают. «Езжу с друзьями пострелять по банкам, — смеется он. — Теперь я больше фотографирую — природу, животных. Они уже меня в лицо знают».





После пробега «Поверь в себя» Алексей захотел помочь и другим этому научиться





Несколько лет назад крёстный дядя подарил ему «Ниву». Алексей сам сделал в машине ручное управление и в 2015 году отправился на русском внедорожнике на Алтай. «В поездке у нас было шесть машин. Одна "Нива" моя, пять УАЗов. Заезжали на фестиваль инвалидов на Горном Алтае. Потом в детский дом, в дом ветеранов, подарки дарили, — вспоминает он. — Перевал Кату-Ярык. Я был первым инвалидом, который его покорил на ручном управлении».





Алексей Терехов во время пробега





Практически все дни без перерыва Алексей провёл за рулём. Несмотря на бешеный темп, жуткую усталость и июльскую жару, поездка его так вдохновила, что он решил продолжить путешествия. Но самое главное — взять с собой ещё несколько человек, которые, так же как и он, очень ограниченны в передвижениях.





Жена Алексея Елена — преподаватель в колледже





«В планах забраться на Акташский ретранслятор, а в будущем сделать эти поездки ежегодными — хотя бы пару-тройку инвалидов вывозить каждый год. Не именно покорять что-то, а просто хотя бы вывезти к горам посмотреть. Просто люди сидят, по телевизору только всё смотрят», — делится планами Алексей.







Общественники помогли Алексею купить внедорожник, на котором он сможет забраться на ретранслятор





Правда, желающих пока мало — один человек сначала согласился, а потом пропал и перестал выходить на связь. О проекте Алексея узнали его друзья, и один из авторов канала о внедорожниках рассказал об этом в своём видео. В итоге Алексею купили внедорожник Suzuki Grand Vitara 2002 года, который он теперь готовит к путешествию. Недавно он продал свою старенькую «Тойоту» и вырученные от продажи 100 тысяч отложил для тех, кто войдёт в группу путешественников. «Вот я смотрю — у меня деньги лежат, а бензин дорожает. 100 тысяч сейчас. 5 человек. Я посчитал, что по 13 тысяч на бензин, 40 останется, это на то, что если переночевать придётся в гостинице или если вдруг что-то случится, человеку плохо станет», — объяснил он свои статьи расходов.







Молодожёны Алексей и Елена Тереховы были знакомы с детства, но поженились только год назад





Возможно, было бы больше желающих, но не у всех есть возможность поехать на отдельной машине с сопровождающим. При этом совсем не важно, кто будет за рулём, главный смысл — помочь человеку, ограниченному в движениях, вырваться из замкнутого пространства и увидеть мир вживую, объясняет он, — посмотреть на горы, посидеть на берегу реки, просто пообщаться с другими людьми.







Сейчас Алексей и Елена живут в новой квартире на Виктора Уса





Вместе с Алексеем поедет его жена Елена. Поженились они год назад, а знакомы с трёх лет. «У нас бабушки на одной улице жили», — смеётся Елена. Вместе с Алексеем они сейчас воспитывают 9-летнюю дочь Лены Свету. «Может, Пикассо будет», — с улыбкой говорит Алексей, показывая Светину бумагу для рисования.





«Какая у меня мечта? Нет мечты. Цель поставил — добился, поставил — добился. Ну, может, чтобы бензин подешевле был», — поделился Алексей.





Путешествия для инвалидов Алексей хочет превратить в ежегодный проект





Несмотря на все сложности и ограничения в деньгах, Алексей верит в успех своего проекта, тем более бороться он привык уже давно. «Жизнь — борьба», — шутит Елена. А бороться действительно приходится за каждую мелочь, например за парковку возле своего дома. Со всех сторон стоят знаки «Парковка для инвалидов», но Тереховым уже несколько раз пришлось вызывать полицию, чтобы отстоять эти несчастные квадраты и Алексей мог спокойно поставить свой вишнёвый внедорожник, на котором он поедет в летнее путешествие по алтайским горам.





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