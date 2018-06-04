Подсуетились ради «путинских»

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении первого или второго ребёнка — после Нового года родителям начали выплачивать пособие в размере прожиточного минимума региона. Однако в законе есть одно важное условие: на такую материальную помощь могут претендовать только семьи, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. НГС попытался выяснить, хватает ли 11,5 тысячи пособия на содержание ребёнка, а родители признались, что скрыли от соцзащиты реальные доходы и оформили пособие, потому что получали до декрета серые зарплаты. Сколько официально нужно зарабатывать и как оформить выплаты на первенцев — в материале НГС.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал ещё один закон, призванный поддержать молодые небогатые семьи. Теперь с 1 января 2018 года после рождения или усыновления первого или второго ребёнка государство выплачивает пособие в размере прожиточного минимума региона. Однако при одном условии — доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.





«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка <…> имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации», — говорится в тексте закона, который опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.









28 апреля 2018 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников утвердил в постановлении № 88 размер прожиточного минимума для детей за I квартал 2018 года — он равен 11 183 рублям. Выплаты по пособиям сегодня на несколько сотен больше, мамам обещают платить по 11 545 рублей.





«Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного постановлением губернатора Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, и в Новосибирской области сумма выплаты в 2018 году составит 11 545 рублей», — ответили в министерстве труда и социального развития НСО.







Исходя из расчётов, доход на каждого члена семьи в Новосибирской области не должен превышать 17 781 рубля, то есть максимально семья из трёх человек может получать 53 343 рубля, а семья с двумя детьми — не более 71 124 рублей.





За первые пять месяцев в Новосибирской области за пособием обратились почти полторы тысячи семей. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в отдел пособий и социальных выплат по месту жительства — с собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка, справки о доходах семьи, документы, подтверждающие российское гражданство мамы и ребёнка, и реквизиты счёта, куда будут перечислять пособие.









«По состоянию на 21 мая 2018-го за устной консультацией обратилось 1730 граждан, из них подтвердили право на пособие 1438 человек», — прокомментировали число обратившихся за пособием в областном министерстве труда и соцразвития.







Сотрудники министерства подчёркивают, что раньше





информацию ни об одном из пособий так усиленно донести до новосибирцев ещё не пытались — в начале года в роддомах и женских консультациях установили стенды, о пособии рассказывают в ЗАГСах, а объявления развешивали даже в подъездах многоэтажек.





Молодые родители, которые уже успели оформить пособие, говорят о выплатах с опаской — семьи получили пособия, потому что их официальные доходы намного ниже реальных, и они боятся, что об этом узнают в соцзащите. Корреспондент НГС поговорила с несколькими мамами, которые уже оформили пособие, — в обеих семьях родители получают серую зарплату.





В прошлом году Марина В. защитила диплом в НГУЭУ: ещё весной она устроилась работать менеджером, но вскоре отдел расформировали, а девушку сократили, потому что она не успела отработать в фирме даже три месяца испытательного срока. О беременности Марина узнала уже после сокращения — декретных она не получает, а официальный доход её мужа, продавца стройматериалов, меньше даже двух прожиточных минимумов.





«У мужа белая зарплата 19 тысяч, на руки он больше получает — если премия хорошая, больше 50 тысяч. Но мы по официальным доходам подошли, — рассказывает молодая мама Марина. — Оформили у себя в Ленинском по прописке, потому что живём рядом. Примерно 11 тысяч с чем-то приходит. Пособие заменяет мне декретные. Тратим в основном на подгузники, пелёнки, одежду. Если бы не пособие, нам пришлось бы сильно экономить на себе. Можно сказать, просто повезло, что оно внезапно появилось».





У офис-менеджера Ольги К. история похожая: женщина до родов официально получала минимальный оклад.





«Декретных получаю очень мало — насчитали 3500. Сами понимаете, зарплата сейчас у многих не белая, половину получаем в конвертах. Если бы вся зарплата была бы белая, то пособие, думаю, я бы не могла получить. Мы только отправили документы в соцзащиту Первомайского района. Никакого сверхпакета документов не потребовалось — паспорта, свидетельство о рождении, справки 2-НДФЛ. Конечно, можно ограничиться и десятью тысячами — хватит на памперсы; если кормить грудью, то немного и на мелкие расходы, на одежду останется. Но когда дети маленькие, им нужен и массаж, и бассейн, — если это всё включать, то этой суммы будет мало. Ну а что? Значит, муж должен больше зарабатывать! Мои декретные — это две упаковки хороших памперсов, пособие нам будет хорошей помощью»,— объясняет Ольга.





Опасение семей, что их могут лишить пособия, если зарплата станет официальной, вполне оправданно. Соцзащита назначает выплату на один год, а после маме нужно подать новое заявление и снова отчитаться о годовых доходах. Если среднедушевой доход семьи вырастет за 12 месяцев и превысит допустимый максимум, то пособие больше платить не будут.







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