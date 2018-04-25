32 года спустя: как выглядит Чернобыльская АЭС сегодня

Новосибирец Андрей Шевченко побывал в Чернобыле, где ровно 32 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. После аварии на Чернобыльской АЭС жителей окрестностей эвакуировали за 36 часов. Из-за опасности они не могли взять с собой ни личных вещей, ни домашних животных. В первые дни после взрыва умерли несколько десятков человек, в последующие годы последствия катастрофы привели к смерти нескольких тысяч. Сейчас в «зоне отчуждения» — так называют тридцатикилометровую территорию вокруг места взрыва — время словно замерло. В опустевших садиках лежат разбросанные игрушки и покрывала, в домах брошены вещи. Города постепенно покрываются пылью и «сдаются» растущим, несмотря ни на что, деревьям. Там по-прежнему работают специалисты, ликвидирующие последствия аварии, а также приезжают туристы, чтобы своими глазами увидеть страну, которой больше нет. О том, как выглядит зона отчуждения сегодня, — в материале НГС.

Экскурсионные автобусы отъезжают от вокзала в Киеве





Андрею Шевченко 26 лет, по образованию он электромеханик, а по профессии — инженер-конструктор. «Начал интересоваться этой историей, когда по работе сталкивался с атомными объектами. В отличие от тех, кто любит поиграть в игру "Сталкер", мне было интересно узнать с технической точки зрения — что случилось, почему так произошло? И со временем появилось желание посмотреть на всё это собственными глазами», — объяснил он.







Заброшенные дома в Залесье





В зону отчуждения, рассказал Андрей, попадают легально (ехать централизованно с экскурсией) и нелегально. Легально будет безопасно, потому что туристы ходят по заранее проложенным маршрутам. Те, кто приезжают сами, могут попасть в те места, которые «фонят до сих пор», и рискуют получить серьёзную дозу облучения.







Дерево, проросшее сквозь металлическую решётку





Экскурсии проводят киевские компании. До Киева он доехал автобусом из Москвы, а до Москвы из Новосибирска добирался поездом. По словам Андрея, несмотря на «пикантность», связанную с политической ситуацией (экскурсия была в октябре 2017 года), проблем на границе не было. Нужен был загранпаспорт, приглашение. Вместо приглашения был ордер на экскурсию. Плюс обратный билет. На границе не требовали денег, правда, по правилам пересечения границы могут попросить показать деньги в качестве доказательства того, что ты платёжеспособен. «Спросили цель визита, я показал документы. Пару вопросов типа посещал ли ранее, и со спокойной душой пропустили», — вспоминает турист.







Граффити на стене здания гостиницы в Припяти





Приехав в Киев, Андрей созвонился с компанией, которая проводит экскурсии, переночевал в хостеле (номер в центре Киева обошёлся в 300 рублей), а утром отправился на вокзал ждать свою группу. Экскурсия была на русском языке, в компании с Андреем оказались ещё два гражданина Латвии.





Зона отчуждения находится в 110 километрах от Киева — туда на микроавтобусе они добрались за час с небольшим.





Рамки, проверяющие дозы радиации





Первое КПП Дитятки — вблизи города Иванков. Там проверяют все документы, сверяются с заранее отправленными списками туристов.





«Вообще, ещё до подъезда становится понятно, что пропадают населённые пункты. Начинаются просто обычный лес и степь. Мы заехали в первый попавшийся населенный пункт — Залесье. Это небольшая деревенька с частными домиками. Первую остановку сделали, зашли в маленькие домики, в дом культуры. Старые советские вывески, — рассказывает Андрей.







Стелу поддерживают в хорошем состоянии





В Чернобыле нет постоянных жителей, но живут работники станции, которые продолжают работы по ликвидации аварии. В Чернобыле стоит мемориал «Звезда Полынь», а за ним аллея городов, которых не стало после атомной аварии.





Аллея памяти погибших городов





На экскурсии, по словам Андрея, лучше ездить весной или осенью, Посетителям нужно быть в одежде, закрывающей тело (лицо может быть открытым) — летом просто может быть жарко, потому что нужны брюки и длинный рукав. И плюс мало что видно, потому что города зарастают кустами и деревьями.





При выезде туристов пропускают через специальные дозиметры, и если уровень радиации на одежде выше нормы, то её придётся оставить. Так однажды было с девушкой, которой пришлось уехать без штанов.







Заброшенный парк





Андрей взял с собой дозиметр, который заранее купил через интернет. У кого нет — можно брать напрокат (обойдётся в 10 долларов).







Ближе к месту взрыва прошли ещё один пункт досмотра — КПП Лелёв. Затем группа поехала в сторону города закрытого типа Чернобыль-2. В советское время его место было засекречено, официально там был пионерлагерь. Здесь стоит радиолокационная станция «Дуга» высотой 140 метров. «Была построена для того, чтобы отслеживать пуски ядерных ракет, если это произойдёт в любом уголке планеты, — рассказывает Андрей. — После аварии прикрыли».







Высота дуги — 140 метров





Дальше дозиметры начали выдавать завышенные показатели. При норме 20 микрорентген в час было 30–40–50. Но, по словам Андрея, это не так страшно. «Когда мы летим на самолёте, там фон достигает 200–300, что в 10 раз выше нормы», — привёл он пример.







Следующая остановка — село Копачи. Когда начали ликвидацию аварии, это село просто закопали в землю — то есть специально делали рвы, дома сносили техникой. Сейчас на этом месте лишь жёлтые столбики с табличкой. Правда, позже специалисты поняли, что это была ошибка, так как грунтовые воды здесь были слишком высоко и радиация начала попадать в почву.







Заброшенный детский сад





«Зашли в садик. Там немножко жутковато становится — куча детских вещей, игрушек и прочее. Всё это потрёпано временем, конечно. Но впечатлительные люди впечатлятся, — рассказывает Андрей. — Вживую, конечно, всё иначе смотрится, чем на картинках.





Кабинки в детском саду





Я, скорее, испытал чувство пустоты, когда столько людей было — и вот раз, в один день всех выселили».







Арка над атомной станцией





Сейчас над атомной станцией новая арка — старое укрытие пришло в негодность, потому что строили на скорую руку. Высота новой арки позволила бы разместиться под ней статуе Свободы, говорит Андрей.





Улицы Чернобыля





Смотровая площадка находится в нескольких сотнях метров от взорвавшегося реактора — показатели дозиметра там выше нормы примерно в 10 раз.







Туристов накормили обедом (продукты привозят с собой). В зоне есть комендантский час — покинуть её нужно до 20 часов. Правда, есть исключения для хостела, который открыли в Чернобыле, — там туристы остаются на 2–5-дневные экскурсии.







Обед для туристов





Припять — город, который был расселён через 36 часов после аварии. В советское время это был довольно богатый город, город атомщиков — высокооплачиваемая профессия, многие хотели туда попасть. Средний возраст жителей был всего 26 лет, основан город был в 1970 году.





Стела в траурной оградке





«Незадолго до въезда сделали остановку у стелы. Там начинается огромное радиационное пятно — рыжий лес. После того как произошел взрыв, всё, что вышло из этого реактора, полетело в воздух и потянулось в сторону северо-запада. Название "рыжий лес" — оттого, что первичное облако пролетело над лесом и он порыжел. Рыжие ветки, рыжие иголки. Там по-прежнему очень высокий фон спустя уже много лет», — рассказывает Андрей.







Рыжий лес — одно из самых опасных мест на планете





Дальше группа поехала по так называемому «мосту смерти». Так его назвали потому, что на него после аварии пришли местные жители, чтобы посмотреть, что случилось, и получили большие дозы радиации.







Девятиэтажки в Припяти





В медсанчасти № 126, куда привозили первых пострадавших, Андрей поднёс дозиметр к кусочку подшлемника пожарного, который лежал на столе, — показатели зашкаливали в 500 раз. «У меня закончилась шкала. А у кого были дозиметры помощнее, ещё выше», — рассказал он.





Вход в здание медсанчасти. В подвал сваливали одежду пожарных, которую с них срывали





Один из самых известных объектов города-призрака, как называют Припять, — колесо обозрения. Его хотели запустить 1 мая, до этого были лишь пробные запуски. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля — колесо так и не заработало.





Колесо обозрения





В зоне отчуждения есть памятник тем, кто спас мир. Его поставили сами ликвидаторы аварии на десятилетие трагической даты. Там, по словам Андрея, изображены все, кто действительно спас мир, — пожарные, работники станции, доктора.





Памятник тем, кто спас мир





На обратном пути, проезжая по рыжему лесу, группа ускорилась. Возможно, говорит Андрей, потому что дозиметры показывали превышение нормы радиации. Однако итоговые показатели сообщили, что доза полученной радиации в пределах нормы.





Стакан для газировки, который стоит до сих пор





Однодневная экскурсия в зону отчуждения обошлась путешественнику в 114 долларов. «Это неописуемые впечатления оттого, что посетил город-призрак, — поделился впечатлениями Андрей.







Город спустя 32 года после аварии





— С одной стороны, это безумно интересно и любопытно — взглянуть на погибший советский город, но с другой — ты своими глазами видишь чудовищную цену человеческой ошибки и понимаешь, насколько мы всё-таки бессильны перед природой».







26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 32 года с момента Чернобыльской катастрофы — крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире.





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