Каморка класса «люкс»

В Новосибирске нашли самую маленькую квартиру в Сибири — в ней нельзя прописаться, но можно жить

Новосибирск оказался единственным городом в Сибири, где нашлись квартиры с полноценными санузлами общей площадью меньше 10 кв. м. А в целом в рейтинге самого тесного сибирского жилья город занимает треть топ-9. Оно, казалось бы, и понятно: город-миллионник, много приезжих, не всем по карману отдельная квартира. Между тем микроквартиры, которые часто встречаются в европейских столицах, для российских просторов как минимум непривычны. Как на 8 квадратах удаётся вместить спальню, кухню и душ и кому нужно жильё, в котором можно приготовить завтрак, не вставая с постели, — в материале НГС.

Новосибирск оказался впереди Сибири всей по площади квартир — правда, с отрицательным значением. По подсчётам N1.RU, именно у нас продают самое тесное жильё: город занял треть топ-9 таких вариантов в продаже.







Самую маленькую квартиру специалисты N1.RU нашли в жилмассиве «Просторный» на улице Бронная, 19/1. Её площадь всего 8 кв. м, продают микростудию за 450 тысяч рублей. Аналогичную микростудию, правда, на один квадрат больше, выставили на продажу в Плющихинском жилмассиве на улице Виталия Потылицына, 7 уже за 530 тысяч рублей.







Впрочем, несмотря на то что их продают в разделе жилой недвижимости, формально это не квартиры, а подсобные помещения, о чём владельцы честно предупреждают покупателей. «Прописаться невозможно. Жить можно», — кратко описал вариант владелец помещения на Бронной.





Таких подсобок достаточно много в новых домах группы «Дискус», только в базах объявлений найти их труднее: чаще всего на сайтах нет разделов «кладовки» или «подсобки». Их главное отличие — окно и отопление, именно это, возможно, и побудило владельцев попытаться превратить подсобку в жильё. Причём, справедливости ради, это не исключительно новосибирская идея: микростудия в подсобке нашлась ещё и в Красноярске, только оказалась чуть просторнее — площадью 11,5 кв. м.







В 2015 году молодые новосибирские архитекторы разработали дизайн-проект микростудии в подсобке, назвав её «камерой либерала»: в ней было всё необходимое, в том числе почти полноценная кухня. Проблемой стала только полная автономия такой квартиры: ни канализация, ни водоснабжение в ней проектом не предусмотрены, так что авторы проекта предложили договариваться с соседями.







Полностью обустроенное жильё в 8 кв. м можно купить дешевле, чем комнату в квартире

Владелец такой студии в жилмассиве «Просторный» Дмитрий со смехом признался, что именно смелый проект молодых архитекторов и подтолкнул его к превращению подсобки в настоящую квартиру. В микростудии есть диван, вешалка, кухонный гарнитур — всё новое и до всего, кажется, можно дотянуться рукой, стоя в центре комнаты.







— Сложно было придумать [обстановку], потому что площадь весьма и весьма ограниченна: как это разместить? Изначально в планировщике на компьютере всё это сделали, ставили человечка туда, [смотрели] как ему развернуться, — вспомнил продавец в разговоре с корреспондентом НГС.







Раскрывать секрет, как ему удалось обеспечить маленькое помещение полноценным санузлом с миниатюрным, но душем, Дмитрий не стал.







— Давайте этот вопрос оставим без комментариев, — улыбнулся он.







По его словам, проект молодых архитекторов вдохновил немало людей.





Есть даже помещения, в которых вместо кроватей ставят полки из купе пассажирского поезда — и живут.





Хотя не менее часто, признал Дмитрий, такие подсобки просто присоединяют к соседней квартире: усиливают плиту и делают проём — такую перестройку можно узаконить.







Председатель ПЖСК «Просторный-2» Олег Басалаев заметил, что подсобку законно сделать жилой нельзя.





— В этих помещениях не проведены коммуникации, не соблюдены нормы инсоляции, и оформляются они как нежилые, что указывается в документах. Если туда «заводят» воду, то это нарушает градостроительные нормы и никто этот проект не согласует, — подчеркнул он.





Студия площадью 10 квадратов строилась с расчётом на проживание мигрантов

На четвёртом месте в рейтинге снова Новосибирск, уже с квартирой площадью 10,1 кв. м в двух шагах от Хилокского рынка, в 1-м Хилокском переулке — с ремонтом, мебелью и парковкой. Стоит она, как и жилая меблированная подсобка, 530 тысяч рублей.







В объявлении указано, что 3-этажный дом, в котором продают студию, построен в 2015 году.





Его владелец, представившийся Егором, рассказал, что это, скорее, мини-гостиница: в нём достаточно много студий, которые сдают в аренду.







На вопрос о том, сложно ли было подбирать обстановку в такую маленькую комнату, Егор ответил, что её закупали оптом комплектами: кухонный гарнитур, шкаф, диван или кровать, микроволновка, холодильник. Крошечный поддон для душа можно найти в «Леруа Мерлен», но качество, признался владелец, плохое — лучше поискать где-то ещё.







Все остальные варианты рейтинга заметно просторнее: например, в доме на Пархоменко, 18 продают студию в 14 «квадратов». И судя по деталям объявления — в частности, указания того, что квартира находится в хрущёвке, а продаётся как доля, — становится ясно, что когда-то она была просто комнатой в более просторной типовой квартире. Уточнить подробности, к сожалению, не удалось — по указанному в объявлении номеру на звонок никто не ответил.







Контингент и спрос на микроквартиры может варьироваться в зависимости от места. По словам владельца апартаментов возле Хилокского рынка, спрос на его жильё сезонный.







— Сейчас сезон начинается для приезжих из Таджикистана, Киргизии, поэтому мы цены подняли: разбег от 8 до 11 [тысяч рублей в месяц]. Во внесезонные месяцы — где-то от 7 до 9,5 [тысяч рублей в месяц]. Есть те, кто давно живёт, есть те, кто живёт сезонно. Ничего не пустует вообще, — рассказал Егор.







Контингент жителей подсобок на Плющихинском и в «Просторном» немного богаче. Например, говорит Дмитрий, сдать такую микростудию время от времени просят девушки: например, если поругались с парнями, разъехались, а полноценное жильё не по карману.







Нередко студии выделяют из трёхкомнатных хрущёвок

— Но вообще моё видение назначения этих помещений: либо для студентов, либо для начинающих работать, — рассуждает владелец микростудии на Бронной. — Когда я начинал свою трудовую деятельность, мне было 20 с небольшим, я бы был просто несказанно рад такому помещению. В период жизни 21–25 лет, даже 27 лет, я приходил домой поспать, помыться, переодеться, и снова уходил — мне больше для жизни и не надо было.





Это как комната [в общежитии], но полная автономность: свой санузел, никаких соседей, я никому не мешаю, мне никто не мешает.







Руководитель отдела аренды Центрального Агентства Недвижимости Сергей Гилёв признался, что впервые о таких предложениях услышал от корреспондента НГС — в агентстве подобного не было.







— Возможно, они проходят как комнаты, но «Дискус» не пользуется спросом по съёму жилья, — пояснил он. — Рядом есть «Матрёшкин двор», в котором студии в районе 20–25 квадратов стоят от 9 тысяч [рублей в месяц] меблированные, пустые — в районе 8 [тысяч]. На Плющихинском так же: студии в районе 8–10 [тысяч рублей в месяц] сдаются довольно быстро.







Что касается разделённых на студии хрущёвок, то такие предложения на рынке появляются, но достаточно редко, при этом и спрос на них небольшой. Специалист отдела аренды агентства «Грановит» Юлия Литвинкова рассказала, что в её практике такая студия попадалась лишь однажды — в доме в районе улиц Челюскинцев и Нарымской. При этом собственного санузла в комнате не было — только раковина, но сдалась она всё равно быстро из-за удачного расположения.







Арендного потенциала у микростудий Литвинкова не видит.







— Совсем уже жить в кладовке — извините. Сейчас очень большой выбор, и в принципе можно поискать что-то себе и найти более комфортное, — уверена она.







По её наблюдениям, спрос на студии, особенно небольших площадей, постепенно уменьшается. Даже студенты, говорит риелтор, предпочитают снимать полноценные квартиры. Приезжие же стараются снять за минимальные деньги максимальную площадь, чтобы поселиться там компанией от 4 до 10 человек, и чаще всего это комнаты на подселении, добавляет Сергей Гилёв.







Впрочем, считает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева, спрос на микроквартирки всё же будет всегда: чем меньше жильё, тем оно дешевле, а чем дешевле — тем шире круг потенциальных покупателей.







— Понятно, что это жильё для одного человека. Для любого одинокого человека: при разводе, при отделении молодого человека от семьи, при каком-то варианте, когда человек сюда приезжает один, например работать, — он тоже может себе теоретически на какое-то время купить квартиру или снять, — рассуждает эксперт.







Что касается восприятия маленького жилья как временного, то, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, справедливо заметила Ермолаева. Как общежития: многие люди живут там десятилетиями, хотя, может, и рассчитывали быстро выехать.







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