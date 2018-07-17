Плати или умри

Таксист задавил пассажира, который не заплатил, — он пытается доказать в суде, что пытался спастись

В Октябрьском суде закончился допрос свидетелей по делу двухлетней давности: в 2016 году таксист Виталий Ч. задавил клиента, который вышел из машины, не заплатив. Сначала следствие считало, что это произошло по неосторожности, но через полгода новый следователь обвинил таксиста в умышленном убийстве пассажира. Корреспондент НГС изучил подробности дела и пообщался со свидетелями ночной разборки на улице Богаткова.

В Октябрьском суде завершился допрос свидетелей по делу таксиста Виталия Ч., которого судят за преднамеренное убийство пассажира (ст. 105 УК РФ), не рассчитавшегося за проезд. 30 июля состоится заседание суда, где будет заслушано последнее слово таксиста, после чего суд удалится на вынесение приговора.



Изначально водителя такси обвиняли в том, что он случайно сбил одного из своих пьяных клиентов (ч. 3 ст. 264 УК РФ, нарушение правил эксплуатации автомобиля, повлёкшее по неосторожности смерть человека), когда они полезли в драку.





Но через полгода разбирательства новый следователь решил, что таксист пассажира задавил специально.







Напомним, история эта произошла в два часа ночи 25 июля 2016 года. 53-летний водитель Toyota Corolla Виталий Ч. привёз по адресу улица Бориса Богаткова, 163/6 двух нетрезвых 20-летних пассажиров, которые вышли из машины, не расплатились и повели себя агрессивно. Один из пассажиров, по версии Виталия Ч., выстрелил ему в лицо из газового пистолета; в уголовном деле, узнал корреспондент НГС, фигурирует «Удар» — механический распылитель российского производства.





По словам таксиста, ссора началась, когда пассажиры отказались платить. Словесная стычка переросла в драку, и водитель решил уехать — но пассажиры, по его словам, попытались задержать автомобиль. В итоге один из них прыгнул на капот автомобиля, но упал оттуда под колеса машины и погиб. Таксист сразу же вызвал скорую помощь и полицию.







Ситуация изменилась через полгода, когда СК допросил свидетелей. Сразу 4 человека и второй пассажир по имени Павел заявили, что таксист сбил пассажира специально.





НГС разыскал водителя — он уверяет, что в суде свидетели постоянно путаются в показаниях. Например, они все время путают: справа или слева сидел водитель.





«И тут судья понимает: что-то не так. Начинает листать дело, находит фотографии машины и говорит: "Свидетель, извините, но у нас праворукая иномарка". А свидетель: "Я настаиваю на своих показаниях!". У судьи глаза просто округлились», — описал корреспонденту НГС судебное заседание Виталий. Он также добавил, что они с адвокатом представили доказательства: все свидетели являются знакомыми или родственниками погибшего, хотя некоторые в суде это отрицали.







Адвокат таксиста Павел Быковский добавляет: свидетели уверяют, что таксиста никто не бил, — но экспертиза говорит об обратном.





«К сожалению, одно из самых неприятных обстоятельств, что следствие не описало механизма дорожно-транспортного происшествия. <…> Один свидетель говорит <…>, что машина переехала человека, второй свидетель говорит, что его (погибшего. — И.К.) якобы забросило на машину, а третий просто говорит, что сшибло и он кубарем покатился. А мне от чего защищаться?» — говорит Быковский.







Изначально водителя такси обвиняли в том, что он сбил своего клиента по неосторожности





Приятель погибшего Павел уверяет, что таксист лжёт. «Задним ходом его (погибшего. — И.К.) сбил, переехал ему ноги и встал. [Мой приятель] начинает подниматься, а у этого фары включены. И он давит в пол, сбивает, закидывает под машину и протаскивает под машиной метра три. <…> И всё, он (погибший. — И.К.) весь в ушибах, травмах, голова разбухшая, в горле дырка — оттуда кровь вытекает. Футболка белая в крови, порвана», — вспоминает Павел.





Молодой человек, вспоминая ту ночь, не смог объяснить мотив таксиста: по его словам, его друг вышел из машины, чтобы сходить домой за деньгами. Сам Павел в тот момент якобы дремал в машине, а после проснулся, — он подтвердил корреспонденту НГС, что действительно применил «Удар».







«[Таксист] сменил три раза показания. Сначала говорил, что сдавал назад и сбил, потом — что был ослеплён "Ударом" и ничего не видел. Потом говорил, что у него было состояние шока, потому что мы на него напали. В деле он утверждал, что ему нанесли ударов больше пятидесяти раз. Но я занимался карате <…> и если бы ему нанёс даже десять ударов, то не знаю, что у него было бы с черепной коробкой», — заявил Павел.







После нападения на Виталия Ч. региональное управлении МВД в 2016 года даже выступило с обращением к частным таксистам с просьбой быть осторожнее. «Не рекомендуем гражданам заниматься извозом в частном порядке. Если человек на это пошел, то должен быть определенный фейс-контроль, если брать пассажиров, то лучше по одному. Человек должен оценивать адекватность пассажира», — заявили тогда в полиции. Также в ведомстве порекомендовали не подвозить людей в темное время в отдалённые, безлюдные места — именно там чаще всего нападают на таксистов.





Читайте также:

Загадочное убийство на мосту: тётя Катя больше не приедет.

Накануне гибели таксистка была в зале игровых автоматов — она «всегда уходила в минус».