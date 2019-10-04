Биологичка — отпад!: 4 красотки из учительской — о том, как гореть предметом и не быть серой мышью

Мы привыкли, что учителя выглядят строго и сдержанно — но это не мешает им оставаться настоящими женщинами Фото: Галина Бурганова, Татьяна Колесникова, Мария Стрижева

Часто образ учителя ассоциируется с бесформенным костюмом, химической завивкой на волосах и вечно усталым взглядом после проверки десятков домашних работ. Эти четыре красивые и стильные девушки — полная противоположность всем стереотипам: они молоды, любят стильно одеваться и обожают свой предмет. Девушки преподают в лучших школах и университетах, родители часто путают их со старшеклассницами, а дети стремятся подражать им во всём. Молодые учительницы рассказали, как увлечь своим предметом толпу подростков, что запрещено делать учителю и как остаться стильной, работая в школе.



Мария Ильина, учитель биологии лицея № 130 имени академика М.А. Лаврентьева:

Мария рассказала, что поначалу во время уроков у нее тряслись ноги Фото: Мария Ильина

«Что мне нравится преподавать, поняла на психолого-педагогической практике на четвёртом курсе — уроков она не предполагала, но уже было взаимодействие с классом. На пятом курсе были уже уроки: у меня был девятый класс, помню, постоянно тряслись ноги. Сильно переживала, выдавала огромное количество терминов, но постепенно перешла на более простой язык. Сложнее работать с более младшими и средними классами — они требуют больше внимания, их нужно научить ещё каким-то навыкам, делать акценты, чтобы они ничего не забывали. (Д.Я.: Как заставить ребёнка слушать?) Рассказывать ему интересно. Он не слушает, когда ты занудно рассказываешь, когда рассказываешь то, что тебе неинтересно, когда ты приходишь отрабатывать. Не важно, рассказываешь по предмету или даёшь жизненный совет, — ребёнок и в 12, и в 17 лет почувствует фальшь. Дети чувствуют, когда они тебе не нравятся, с этим очень трудно бороться. Это всё равно взаимодействие "человек — человек", личного контакта не избежать. Восприятие всё равно завязано на личном: есть учитель, которого любят, поэтому любят и его предмет. Если спросить сейчас выдающихся учёных, почему они выбрали науку, каждый из них скажет, что у него был такой человек. Это может быть школьный учитель или ребёнок попал к кому-то на открытую лекцию: они почувствовали, что человек неравнодушен к тому, о чём рассказывает.

Сибирячка считает, что всегда важно обозначить иерархию с учеником Фото: Мария Ильина

Рада, когда выпускники пишут или приходят. Пару дней назад зашла девочка, которая накануне закрыла сессию в НГУ, но всегда важно конкретизировать своё положение — ты учитель, наставник, друг-советчик, а не друг на одной ступеньке. В школу стараюсь одеваться проще: простые линии, простые рубашки. Ношу на работу джинсы тёмных цветов, по субботам могу светлые надеть. Если посмотреть на тенденции, которым подвержены подростки сегодня, то они любят простоту, без вычурности, чтобы не было видно, что ты на свой образ потратила много времени и часа два наносила макияж — и весь такой красивый мумифицированный пришёл. Нужно быть живым, интересным и простым».

Раньше Галина работала директором в бизнесе, а потом ушла в школу и не жалеет Фото: Галина Бурганова

Галина Бурганова, учитель технопредпринимательства лицея № 22 «Надежда Сибири»:

«Раньше я работала в бизнесе директором по административной работе в кадровом агентстве. Так как мои родители из педагогики, я всегда, слушая разговоры за семейным столом, считала, что это не для меня и учителем я никогда не буду. Но когда мне предложили должность преподавателя по технопредпринимательству в лицее, моё сердце дрогнуло, я ушла с позиции директора в школу. Было волнительно, но я счастлива, что променяла бизнес на педагогику, хотя даже Дмитрий Анатольевич Медведев говорил наоборот.

Возраст даёт свои преимущества. Ты хорошо понимаешь детей, но уже способен смотреть на ситуацию более объективно. Всегда можешь быть их наставником, который поддержит, выслушает и даст совет. Заставить ребёнка себя слушать нельзя, нужно привить уважение и доверие, ведь всё начинается с этого. Когда дети понимают — что бы с ними ни произошло, как бы они ни оступились, ты скажешь, где они были не правы, но будешь рядом. Потом они начинают приходить и с личными вопросами, просят советы не только по учёбе.

Выпускники звонят и пишут, спрашивают мои советы. Я очень ценю это, когда школьные годы остаются позади, а они всё равно ждут моего совета по учёбе или личной жизни. Не назову это дружескими или рабочими отношениями, это доверительные тёплые отношения наставника и ученика.

Ученики Галины просят у нее советы в том числе относительно личной жизни Фото: Галина Бурганова



Современная молодёжь хорошо реагирует на стиль учителя. Если ты учитель, это ещё не значит, что ты должна надеть мешковатый костюм. Ты можешь надеть ту же серую водолазку, собрать волосы в пучок, но надеть яркую брошь, стильные брюки и красивые ботинки. Для детей это много значит. Учитель становится примером не только в знаниях, а в жизни в целом. Когда надеваю новый костюм, старшеклассницы спрашивают: "Галина Александровна, а где вы купили? Я тоже хочу!". Младшие школьники прибегают и говорят: "Какая вы красивая, когда вырасту, тоже хочу быть такой!". Слышать такие вещи забавно, но понимаешь, что ты не можешь их подвести ни в речи, ни в стиле, ни в поступках».

В первое время Мария боялась каверзных вопросов от студентов, но потом это прошло Фото: Мария Стрижева

Мария Стрижева, преподаватель русского языка как иностранного в НГТУ и центре Russian Fast: «Всё началось ещё в университете, сейчас я продолжаю учиться в аспирантуре. Подтолкнула к преподаванию моя научная руководительница. У нас бесподобная кафедра — столько красивых, прекрасных, ухоженных стремящихся и умных женщин. Смотришь и хочешь быть похожими на них. Преподавание — это всё-таки очень женская профессия: преподавать, отдавать, словно в крови сидит. Я преподаю русский иностранцам, а моё достижение — уже три месяца работает моя собственная школа. Перед первыми занятиями нас подготовили на кафедре, но выйти к ученику, а особенно к группе — это очень трепетно. Страшно было ещё как! Перед первыми уроками стояли с девочками, знали, что точно подготовились, знали, что будем говорить, проговаривали всё сотню раз, но когда понимали, что студент там уже сидит, как зритель в зале, то мы дружно крестились. Боялись зайти, а вдруг какой-нибудь каверзный вопрос задаст, а ты же преподаватель, ты должна всё знать.

По мнению преподавателя, важно донести до студента, что предмет пригодится ему в жизни Фото: Мария Стрижева

Однажды меня отправили в военное училище, преподавать надо было целой группе курсантов из Конго и Мозамбика. По-русски они совершенно не разговаривали, и не было языка-посредника: я говорю по-английски, а они знали только французский. Заходишь в аудиторию, а они смотрят на тебя такими глазами, сами темнокожие и с русской кокардой во лбу. На удивление они заговорили даже быстрее, чем с языком-посредником. С иностранцами вообще работать интересно, будто путешествуешь сама. В университете полгода я вела курс «Коммуникативная культура интернета» у третьекурсников, преимущественно мальчишек технической специальности. Когда соглашалась, были опасения, смогу ли я из-за небольшой разницы в возрасте, плюс гендерная специфика. В один день недели было занятие в поточке, когда их там сидит очень много голов и одна я, но обошлось без казусов. Когда ты показываешь, что разбираешься в предмете, горишь дисциплиной и показываешь, что это реально пригодится им в жизни, что ты можешь дать им что-то полезное, — они сразу начинают себя вести иначе. У меня была стопроцентная посещаемость, а некоторые домашние работы я храню до сих пор.

Пока сибирячка преподавала в вузе, она не позволяла себе фото в купальнике Фото: Мария Стрижева

Даже с детьми я стараюсь держать дистанцию, обращаюсь к ним на "вы", — русский язык позволяет держать языковую дистанцию. Однажды совсем маленькие спросили даже: "А почему вы нас на «вы» называете? Это потому что умрёте раньше, чем мы?". (Смеётся.) Раз была ситуация, когда студент пришёл на зачёт просто в невменяемом состоянии: был понедельник, видимо, он хорошо провёл выходные. С зачёта я его отправила. На пересдачу он пришёл уже нормальный, понял, что мы с ним не друзья. Когда преподаёшь в вузе, нужно понимать, что студенты посмотрят всё, — пока преподавала, не позволяла себе нигде фото в купальниках, неоднозначных постов. С иностранцами приходится думать об одежде. Есть табу: короткие юбки, всё, что выше колена. Джинсы можно, но никаких облегающих лосин с туникой. Выбираю платья. Есть пара балахонов, надеваю их на занятия с представителями ислама, где предпочтительнее многослойность в одежде».

Татьяне нравится видеть успехи учеников Фото: Татьяна Колесникова

Татьяна Колесникова, учитель литературы и русского языка гимназии № 4 :

«Во время учебы в университете я проводила индивидуальные занятия и постепенно стала осознавать, что мне очень нравится преподавать: видеть успехи своих учеников, их заинтересованность в предмете, — это даёт очень сильные эмоции. Именно поэтому свою будущую жизнь мне захотелось связать с работой с детьми. Детям должно быть интересно — это первое правило любого учителя. Необходимо выбирать разные формы организации урока, в том числе игровые и коллективные, — ученики всегда с большим удовольствием откликаются на любые нестандартные задания. А главное, нужно гореть своим предметом, вкладывать частицу себя, а не вести занятия формально и скучно. Дети всё чувствуют, и если ты сам получаешь искреннее удовольствие от того, что делаешь, то обратная связь непременно будет.

Учитель рассказывает, что сейчас система образования стала больше считаться с индивидуальными потребностями ученика, на мой взгляд, это невероятно важно Фото: Татьяна Колесникова