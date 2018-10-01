Как в морозилке: куда звонить, если дома нет тепла

В Новосибирске закончили подключать отопление — НГС выяснил, что делать, если дома всё ещё холодно

В Новосибирске начался отопительный сезон . В первую очередь отопление дали в детские сады, школы и больницы. Чуть позже тепло почувствовали и жители многоэтажек, но не все — в редакцию НГС уже начали обращаться замерзающие новосибирцы. В прошлом году они завалили жалобами энергетиков , те отправляли их к управляющим компаниям. Специалисты СГК, департамента энергетики, ЖКХ и директор «Сибирского межрегионального центра регулирования деятельности в сфере ЖКХ» Светлана Суворова рассказали, что делать, если тепла всё ещё нет, и как не замёрзнуть. Подробности — в материале НГС.

Почему нет отопления?







Самая распространённая причина — это проблемы с запуском системы отопления: часто бывает так, что до одного дома тепло уже дошло, а до соседнего не успело. Среди других причин — аварии на теплотрассах, когда под нагрузкой недавно отремонтированные трубы лопаются. А ещё воздух в батареях и ошибки в проектировании системы теплоснабжения дома, но это бывает редко.





Что мне делать, если дома холодно?







Городская система теплоснабжения устроена так, что тепло доходит до домов в два этапа: сначала кипяток заполняет внутриквартальные сети, а потом уже доходит до домов. Обычно это занимает чуть больше недели. Если дома температура терпимая, энергетики просят подождать.





Ещё можно поспрашивать соседей — вполне возможно, что у вас просто перекрыты батареи в квартире. А вообще эксперты в один голос рекомендуют жаловаться в свою управляющую компанию. Её работники помогут спустить воздух в батареях — устранить воздушную пробку, открыть забытый кран Маевского или найти какие-то другие проблемы.





Я написал жалобу в УК, но ответа нет. Что делать?





В управляющей компании на официальную заявку (с датой и временем) обязаны ответить в течение суток. Если этого не произошло — нужно обратиться в департамент энергетики и ЖКХ по телефону 228-88-00 или через единую интернет-приёмную мэрии. А ещё в Госжилинспекцию: 202-07-57 и диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК: 289-01-45.





Ещё можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 051. Диспетчер должен записать ваш адрес и направить к вам специалиста: слесаря или сантехника, если не было никакой аварии.







Мне никто не отвечает :(







Тогда можно смело пожаловаться на УК в Роспотребнадзор по телефону 220-26-78 и даже в прокуратуру. Но лучше всё же потерпеть ещё несколько дней — в УК уверяют, что знают обо всех домах, где отопления ещё нет. Но многоэтажек, в которых действительно есть серьёзные проблемы, единицы.







У меня в одной комнате батареи горячие, а в другой холодные. Что делать?







Если все батареи открыты, то, скорее всего, тепло ещё идёт до них. В таких случаях тоже можно позвонить в УК или аварийно-диспетчерскую службу. Вдруг там воздушная пробка.





А нужно ли платить за отопление, которого не было?





В Новосибирске за отопление платят каждый месяц — по 1/12 потребления предыдущего года. Но если в вашем доме есть общедомовой счётчик, платите только за то тепло, которое реально было.





Я пожаловался всем кому можно — но мне всё равно холодно!







Заведите кота. Или, на худой конец, купите электрообогреватель. Цены на небольшие настольные тепловентиляторы начинаются от 550 рублей. Некоторые, между прочим, можно использовать как обычные вентиляторы, так что они пригодятся и летом.





Классические напольные радиаторы стоят около 2–4 тысяч рублей, они самые популярные. За чуть более высокую цену можно присмотреть и конвектор — он забирает холодный воздух, греет его и выпускает тёплый. Его можно повесить на стену, в отличие от радиатора.





Для любителей домашнего уюта в магазинах предлагают электрокамины. Правда, популярные модели стоят от 10 тысяч рублей, а лакшери-варианты — от 22–25 тысяч.





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