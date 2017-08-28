«Равняемся на молодёжь»



Александра, педагог, Евгения, безработная. Евгения: «Нам, конечно, очень нравится то, что сейчас происходит на Ленина по выходным. Много музыкантов, можно остановиться, послушать». Александра: «Много интересно одетых прохожих: идёшь — и глаз радуется, какие у нас люди креативные». Евгения: «Лучшее место для прогулок — это, конечно, Красноярск! Набережная, улица Мира, улица Ленина в Красноярске... Там много фонтанов и вообще замечательно».



Марина, преподаватель английского языка. «Мне очень нравится пешеходная Ленина!



Единственное — мне кажется, здесь происходит мало событий, могло бы быть и больше. Конечно, я понимаю, что у жителей улицы на это, вероятно, другой взгляд, но я сужу как человек, который пришёл отдохнуть и развлечься. Если говорить про примеры очень комфортного уличного пространства, то можно далеко не ходить: та же Москва, там, где Музеон, — там очень хорошо. Да, собственнно, старая часть практически в любом европейском городе именно такова. Что касается стиля в одежде, то в центре города особенно молодые люди бывают очень интересно одеты. В остальном же люди одеты достаточно стандартно.





Галя, мама в декрете. «Это мои первые выходные здесь, решили прогуляться, и в целом всё нравится. Где хорошо гулять? Я изначально из Междуреченска и там как раз много таких маленьких пешеходных улиц, поэтому именно сразу вспоминается».





Кристина и Лера, школьницы. Лера: «Ой, а я не знала, что Ленина сделали пешеходной. Меня не было в городе. Сама идея пешеходной улицы мне кажется отличной. И хорошо, что её сделали именно здесь, где такая концентрация ресторанов, кинотеатр и так далее. В принципе, в других городах же есть такие пешеходные зоны, почему бы и нам не сделать? Где приятнее всего гулять? Из всех мест, где я была мне, Новосибирск больше всего нравится, честно». Кристина: «Посмотреть на людей? Мы сюда и приезжаем для этого. Со временем стильных людей появляется всё больше и больше».





Дарья, дизайнер сумок. «Да, это моя сумка. Пешеходная улица — это отлично, мне кажется, людям не мешает больше двигаться, больше ходить пешком. Образец такого оживлённого и одновременно комфортного для прогулок места? Наверное, Москва: там много таких маленьких исторических улочек. Местный новосибирский стиль — с этим пока сложновато, только-только молодёжь начинает набирать обороты, одеваться ярко, стильно, необычно. Равняемся на них!».





Мария, психолог. «Положительно отношусь к пешеходной улице Ленина, таких мест должно быть как можно больше. Почему вообще такое есть только в Москве или Питере? Мне трудно сравнивать с другими местами — я давно живу в Центральной Америке, в Никарагуа, — и там таких мест вообще нет. Очень неожиданно и приятно было приехать в родной город и обнаружить такое место. Никарагуа страна бедная, и такие вещи там только начинают развиваться. Как одеты люди в Новосибирске? Я считаю, что модно, современно и интересно. Я вижу много людей, которые выглядят индивидуально. Если бы я описывала местный стиль кому-то, кто здесь не был, я бы сказала, что это casual: преимущественно люди выглядят модно, при этом удобно и уместно — и для того, чтобы погулять по городу, и чтобы зайти в бар выпить по коктейлю.





Мария, работает в рекламе. «Мне очень нравится идея сделать Ленина пешеходной. Я бы хотела, чтобы её сделали такой на постоянной основе. Гуляющих людей я откровенно не рассматриваю, но если человек интересно одет, я, конечно, обращу внимание. Больше всего из прогулочных мест в мире я люблю центр Праги. Больше всего в плане посмотреть на то, как одеты люди, мне нравится в Питере. В Новосибирске вечером мне больше всего нравится гулять: Советская, весь тихий центр безумно нравится. И посидеть в траттории или кофейне».





Анастасия, в декрете. «Как отношусь к пешеходной улице Ленина? Побольше бы таких улиц. Отдыхать в Новосибирске больше всего люблю в парке. Центральном, Берёзовой роще, Заельцовском».

