Прочь свои хоботки

Эксперимент НГС: журналист забрался в лес и нашёл самое эффективное средство от комаров и мошек

Браслет пахнет приятно, но от комаров не спасает 
Браслет пахнет приятно, но от комаров не спасает 

Вместе с жарой в Новосибирск нахлынуло полчище голодных мошек, комаров и мух. Спасти от назойливого гнуса вызываются всевозможные браслеты, наклейки и аэрозоли, которые в изобилии можно найти на полках магазинов и аптек. Горожане уже сетуют на то, что не все средства от кровососущих так уж хороши, как обещают на броской упаковке. Поэтому корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились на съедение гнусу в Заельцовский парк, прихватив с собой несколько популярных средств против насекомых, в том числе и народных, — и протестировали их на своём теле. Что из этого вышло — в нашем репортаже.    

У входа в парк, как по заказу, раздаётся назойливый гул комаров. Достаём заготовленное «оружие», и первым в бой отправляется браслет от комаров Bugstop за 120 руб. Нежно-зелёная упаковка заманчиво обещает 170 часов защиты и 100%-ную натуральность. Однако людям с повышенной чувствительностью к химическим веществам антикомариное украшение лучше не надевать, предупреждает изготовитель. Состав: 20 % цитронелловое масло и 80 % — основа из микрофибры. Браслет приятно пахнет мятой, на руке смотрится неплохо. Вот только сибирские комары остались к грозному аксессуару равнодушны — один из кровопийц уселся в нескольких сантиметрах от браслета и жадно вытянул хоботок. 


Браслет пахнет приятно, но от комаров не спасает 
Браслет пахнет приятно, но от комаров не спасает 


Следующий удар по гнусу — наклейки от комаров Naturin из экстракта цитронеллы за 110 руб. Картинки с милыми рожицами зверят подойдут скорее для детей (от двух лет, как написано в аннотации), но перспектива защититься от укусов, не распыляя по телу химикаты, слишком соблазнительна. Состоит наклейка из эфирного масла цитронеллы и нетканого материала на клеевой основе. Изготовитель обещает защитить на сутки, если ты не беременная или кормящая женщина и стойко переносишь химию. Для этого надо взять несколько наклеек (не больше 6 штук, всего в упаковке их 8) и наклеить на одежду, поближе к открытым участкам кожи. Но львята и мишки тоже не напугали оголодавших комаров. 


С сибирскими комарами справиться не так просто 
С сибирскими комарами справиться не так просто 


После двух неудач переходим к более радикальным методам — традиционным «пшикалкам». Распыляем на тело спрей от комаров, мошек и слепней Mosquitall (235 руб. за 100 мл). Баллончик скромно обещает 4 часа защиты. Обозначены те же противопоказания, что и у предыдущего средства, плюс наносить на кожу спрей следует не чаще одного раза в сутки. В составе — диэтилтолуамид (20 %), вода, пропиленглиголь, спирт изопропиловый, экстракт календулы, НПАВ, отдушка и ДЭТА. Из плюсов — репеллент совсем не пахнет, минус — в спрее слишком много масла, из-за чего кожа становится липкой. Комары исчезают, правда, чудесный эффект длится от силы минут 15. 


Mosquitall спасает от гнуса минут на 15
Mosquitall спасает от гнуса минут на 15


На очереди — аэрозоль для нанесения на одежду Naturin. В инструкции сказано, что распылять баллон следует 1–2 минуты, особенно следует уделить внимание тем местам на одежде, через которые может проникнуть гнус. Детям, беременным и кормящим женщинам не противопоказан, аллергикам — применять с осторожностью. В составе — альфациперметрин (0,2 %), N,N-диэтилтолуамид (5 %), спирт этиловый денатурированный (55,2 %), эфирные масла можжевельника и герани, бутан, изобутан, пропан. Цена за 100 мл — 167 руб. Гнуса вокруг действительно становится меньше, но всё же несколько комаров не постеснялись присесть на обед на кожу корреспондента. 


Комарам, судя по всему, было вкусно  
Комарам, судя по всему, было вкусно  


Запускаем тяжёлую артиллерию — аэрозоль-репеллент от комаров Gardex family за 297 руб. Его следует распылять на открытые участки тела, противопоказания — как у большинства репеллентов. В составе всё те же N,N-диэтилтолуамид (18 %), экстракт алоэ вера, отдушка, этиловый спирт (25,4 %), пропан, бутан, изобутан. После распрыскивания комары сразу прекращают приставать, а вот от мошек и мух не спасает (что опять-таки честно — на упаковке стоит маркер только «от комаров»). Продержались корреспонденты 15 минут и стали экстренно искать спасения от всего гнуса. 


Gardex family от мошек не спасает 
Gardex family от мошек не спасает 


Под руку попался самый дешёвый  из распылителей — «Рефтамид» за 136 руб. Классические противопоказания, в составе — N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) (28 %), этиловый спирт (30 %), смесь пропана, бутана и изобутана (30 %), пропиленглиголь (5 %) и отдушка (5 %). При этом наносить аэрозоль можно не только на открытые части тела, но и на одежду. После распыления хочется перестать дышать — пахнет репеллент ужасно, длится это минут 10, потом запах выветривается. Но дело того стоит — гнус полностью исчезает. Неизвестно, действует ли волшебный эффект обещанные 4 часа, но 40 минут до смыва препарата экспериментаторов кровососущие не беспокоили. 


Недорогой «Рефтамид» весьма эффективно борется с гнусом 
Недорогой «Рефтамид» весьма эффективно борется с гнусом 


Последним в борьбе с голодными комарами испытываем народный способ — наносим на кожу эфирное масло ванили (10 мл — 60 руб.). По парку разносится приятный, чуть назойливый запах, который выветривается довольно быстро. Эффективность сопоставима с «Рефтамидом» — гнус действительно исчезает надолго. К слову, эффективность средства подтверждает и спрос: по данным ритейлеров, после первой серьёзной атаки комаров и мошек новосибирцы бросились покупать именно ванилин.


А чем вы спасаетесь от гнуса?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • «Рефтамид»
  • Mosquitall
  • Gardex family
  • Браслеты и наклейки
  • Ванилин
  • Naturin
  • Ничем, ни одно средство не помогает
  • Меня не кусают
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Прочтений: 34325
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (127)127
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено