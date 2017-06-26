Прочь свои хоботки

Вместе с жарой в Новосибирск нахлынуло полчище голодных мошек, комаров и мух. Спасти от назойливого гнуса вызываются всевозможные браслеты, наклейки и аэрозоли, которые в изобилии можно найти на полках магазинов и аптек. Горожане уже сетуют на то, что не все средства от кровососущих так уж хороши, как обещают на броской упаковке. Поэтому корреспонденты НГС.НОВОСТИ отправились на съедение гнусу в Заельцовский парк, прихватив с собой несколько популярных средств против насекомых, в том числе и народных, — и протестировали их на своём теле. Что из этого вышло — в нашем репортаже.

У входа в парк, как по заказу, раздаётся назойливый гул комаров. Достаём заготовленное «оружие», и первым в бой отправляется браслет от комаров Bugstop за 120 руб. Нежно-зелёная упаковка заманчиво обещает 170 часов защиты и 100%-ную натуральность. Однако людям с повышенной чувствительностью к химическим веществам антикомариное украшение лучше не надевать, предупреждает изготовитель. Состав: 20 % цитронелловое масло и 80 % — основа из микрофибры. Браслет приятно пахнет мятой, на руке смотрится неплохо. Вот только сибирские комары остались к грозному аксессуару равнодушны — один из кровопийц уселся в нескольких сантиметрах от браслета и жадно вытянул хоботок.







Браслет пахнет приятно, но от комаров не спасает





Следующий удар по гнусу — наклейки от комаров Naturin из экстракта цитронеллы за 110 руб. Картинки с милыми рожицами зверят подойдут скорее для детей (от двух лет, как написано в аннотации), но перспектива защититься от укусов, не распыляя по телу химикаты, слишком соблазнительна. Состоит наклейка из эфирного масла цитронеллы и нетканого материала на клеевой основе. Изготовитель обещает защитить на сутки, если ты не беременная или кормящая женщина и стойко переносишь химию. Для этого надо взять несколько наклеек (не больше 6 штук, всего в упаковке их 8) и наклеить на одежду, поближе к открытым участкам кожи. Но львята и мишки тоже не напугали оголодавших комаров.





С сибирскими комарами справиться не так просто





После двух неудач переходим к более радикальным методам — традиционным «пшикалкам». Распыляем на тело спрей от комаров, мошек и слепней Mosquitall (235 руб. за 100 мл). Баллончик скромно обещает 4 часа защиты. Обозначены те же противопоказания, что и у предыдущего средства, плюс наносить на кожу спрей следует не чаще одного раза в сутки. В составе — диэтилтолуамид (2 0 % ), вода, пропиленглиголь, спирт изопропиловый, экстракт календулы, НПАВ, отдушка и ДЭТА. Из плюсов — репеллент совсем не пахнет, минус — в спрее слишком много масла, из-за чего кожа становится липкой. Комары исчезают, правда, чудесный эффект длится от силы минут 15.





Mosquitall спасает от гнуса минут на 15





На очереди — аэрозоль для нанесения на одежду Naturin. В инструкции сказано, что распылять баллон следует 1–2 минуты, особенно следует уделить внимание тем местам на одежде, через которые может проникнуть гнус. Детям, беременным и кормящим женщинам не противопоказан, аллергикам — применять с осторожностью. В составе — альфациперметрин ( 0,2 % ), N,N-диэтилтолуамид ( 5 % ), спирт этиловый денатурированный ( 55,2 % ), эфирные масла можжевельника и герани, бутан, изобутан, пропан. Цена за 100 мл — 167 руб. Гнуса вокруг действительно становится меньше, но всё же несколько комаров не постеснялись присесть на обед на кожу корреспондента.





Комарам, судя по всему, было вкусно





Запускаем тяжёлую артиллерию — аэрозоль-репеллент от комаров Gardex family за 297 руб. Его следует распылять на открытые участки тела, противопоказания — как у большинства репеллентов. В составе всё те же N,N-диэтилтолуамид ( 18 % ), экстракт алоэ вера, отдушка, этиловый спирт ( 25,4 % ), пропан, бутан, изобутан. После распрыскивания комары сразу прекращают приставать, а вот от мошек и мух не спасает (что опять-таки честно — на упаковке стоит маркер только «от комаров»). Продержались корреспонденты 15 минут и стали экстренно искать спасения от всего гнуса.





Gardex family от мошек не спасает





Под руку попался самый дешёвый из распылителей — «Рефтамид» за 136 руб. Классические противопоказания, в составе — N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА) (28 %) , этиловый спирт (30 % ), смесь пропана, бутана и изобутана ( 30 % ), пропиленглиголь ( 5 % ) и отдушка ( 5 % ). При этом наносить аэрозоль можно не только на открытые части тела, но и на одежду. После распыления хочется перестать дышать — пахнет репеллент ужасно, длится это минут 10, потом запах выветривается. Но дело того стоит — гнус полностью исчезает. Неизвестно, действует ли волшебный эффект обещанные 4 часа, но 40 минут до смыва препарата экспериментаторов кровососущие не беспокоили.





Недорогой «Рефтамид» весьма эффективно борется с гнусом





Последним в борьбе с голодными комарами испытываем народный способ — наносим на кожу эфирное масло ванили (10 мл — 60 руб.). По парку разносится приятный, чуть назойливый запах, который выветривается довольно быстро. Эффективность сопоставима с «Рефтамидом» — гнус действительно исчезает надолго. К слову, эффективность средства подтверждает и спрос: по данным ритейлеров, после первой серьёзной атаки комаров и мошек новосибирцы бросились покупать именно ванилин.





А чем вы спасаетесь от гнуса?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. «Рефтамид»

Mosquitall

Gardex family

Браслеты и наклейки

Ванилин

Naturin

Ничем, ни одно средство не помогает

Меня не кусают К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



