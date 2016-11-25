

Этот котенок — не из пугливых, несмотря на растерянный вид. Кошечка родилась осенью около Института ядерной физики СО РАН в новосибирском Академгородке и получила имя Мюона в честь неустойчивой элементарной частицы.





Фото Натальи Затонских



«Кошки у нас в Институте не живут, тот котенок был, скорее, исключением и попал к нам случайно», — рассказали в пресс-службе Института. Сотрудники ИЯФ же рассказали, что Мюона теперь в Институте не работает — обрела настоящий дом с любящим хозяином и теплыми одеялами.





Фото Анастасии Жарковой



А этот солидный кот сам пришел в компанию «Корпорация "Грумант"» (занимается поставками систем безопасности) летом — его назвали Серым, рассказала сотрудница компании Анастасия Жаркова. Пока его кормят работники, но, по словам Анастасии, они будут рады, если Серого заберут в добрые руки.







Фото предоставлено музеем Заельцовского района





Знакомьтесь — это Матрёна, или Матрёшка, как ласково зовут ее сотрудники музея Заельцовского района. По словам директора Елены Тараненко, два года назад кошка просто «примерзла» к окнам музея и грелась о стекла — бедолагу заметили музейные работники и пустили погреться.





Фото предоставлено музеем Заельцовского района





«Пытались отдать, но она обратно возвращалась. Сейчас она привита, стерилизована, сытая, довольная, промышляет голубями, потому что мышей у нас нет по СанПиНу. Посетители, конечно, в восторге», — пояснила руководитель «Заельцовки». По ее словам, сначала Матрёшка пугалась гостей, но потом привыкла — смекнула, что на них можно бесстыдно забираться и требовать ласки.





Фото предоставлено Музеем погребальной культуры



Еще одна музейная душа — кошка Лиза, специалист по погребальной культуре. В музее смерти при новосибирском крематории рассказали, что Лизу принес еще котенком на территорию парка памяти основатель крематория Сергей Якушин. «Лизе уже больше восьми лет. Как и все кошки, она несет санитарную функцию, так как крематорий находится в загородной зоне, окруженной полями и лесом. Лиза — непревзойденный охотник на мышей и крыс», — хвастаются любимицей в музее.







Фото Александра Ощепкова



В отличие от остальных кошек в крематории, Лиза — самая общительная и самая «деловая». По словам сотрудников музея смерти, Лиза совершенно не боится людей даже на больших мероприятиях, которые посещают тысячи человек (например, Ночь музеев). «При этом может уютно заснуть среди музейной экспозиции, среди манекенов, и неожиданно проснуться, и пойти по своим делам во время экскурсии, что у людей вызывает чувство шока!» — улыбнулись хранители погребальной культуры.





Фото Петра Лохова (слева) и Александры Малыгиной



Кота-кассира Василия видят пассажиры, покупающие билеты в пригородных кассах «Речного вокзала». Говорят, что коту уже 13 лет: он попал на вокзал еще маленьким котенком, его подкинули в картонной коробке.





Фото Дениса Орлова



Служебный кот Репей (по другой версии — Репа) обитает в хозяйственных помещениях одной из городских больниц, его месяц назад принес кто-то из врачей, вспоминает работник больницы Денис Орлов. Вообще-то больничные коты считаются редкостью, и зря — недавно американские и немецкие ученые доказали, что кошкотерапия действительно работает.









Фото предоставлено МАСС





Фото предоставлено МАСС





По словам начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрия Фокина, в трех отрядах живут собаки, еще в двух — кошки. «Случайно они приходят, кто-то из дома приносит, бывает такое», — заметил Фокин. Грозный кот-спасатель Миша живет в аварийно-спасательном отряде «Западный» уже три года.





Фото Александра Ощепкова



Дымчатый Михаил Сергеевич работает на агрометеорологической станции «Огурцово» — этот солидный господин разъелся, в том числе за счет других котов, для которых радушные метеорологи расставили тарелки по всей базе. «Он, когда сильные морозы, на батарею ложится», — хвалят голубоглазого Михаила Сергеевича синоптики.





Фото предоставлено сотрудниками компании «ЭкоДом»



А этот милейший котик живет на производстве компании «ЭкоДом». Клички у него нет — вероятно, ни одно человеческое имя не подходит к его прожигающему взгляду. «Кот очень злой. Все зовут его просто кот. Кот, который ест все», — смеется сотрудник компании, представившийся Никитой.





Фото предоставлено театром «Красный факел»





Кошка Машка — старожил в театре «Красный факел». Ей уже 16 лет, и родилась она еще до реконструкции театра, когда рядом с основным зданием были столярный и художественный цеха, рассказали в пресс-службе «Красного факела». В ее жизни было много путешествий по хозяевам: жила в цехах, лето проводила на даче у работников театра, реконструкцию переждала «на квартирах» и снова вернулась в театр. Будучи помоложе, Маша гуляла по всему театру, включая сцену (на время спектакля дверцу для кошки закрывали). Был у Маши муж Василий, тоже служил в театре, но однажды летом на даче пропал и с тех пор гуляет сам по себе.







Фото предоставлено театром «Красный факел»





Сейчас Маша не уходит дальше своей гримерной. «Был у Маши сложный период в жизни, когда ей на срочную операцию собирали деньги всем театром. После операции Маша очень располнела», — добавили в театре. Кстати, в закулисье «Красного факела» есть стена с зеркалами, и на ней висит зеркало специально для Маши: близко к полу и абсолютно круглое.





Фото предоставлено театром «Красный факел»



Соня — тоже «краснофакельская» кошка, ее два года назад во время спектакля на центральном входе обнаружил охранник и запустил в театр погреться. Кошка, оказавшаяся беременной, прожила в «Красном факеле» два месяца, а потом ее и здоровых шестерых котят разобрали поклонники театра.





Фото Елены Поляковой



Безмятежный Василий живет в буддийском храме Сахюусан дуган, открывшемся в прошлом году в Нижней Ельцовке. «Чем он занимается? Ест и спит как обычный кот!» — описали белоснежного кота в храме.





Фото Ольги Бурлаковой



Ну и, наконец, дюжина котов по-настоящему работает в первом в Новосибирске котокафе Murchim: люди сюда приходят именно для того, чтобы потискать пушистых кошечек. Круговорот котов в Murchim вечный: волонтеры подбирают бездомных животных на улицах, ухаживают за ними, а потом чистеньких приносят в кафе. И надолго они здесь не задерживаются — их берут домой восторженные посетители.

